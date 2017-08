Đô Ra Ngoài, Đụng Xe, Trộm Chó, Kéo Đàn…

Có đúng rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trăn trở vì người Việt gửi tiền ra nước ngoài mua nhà? Hình như người ta nói rằng con trai ông đã du học Hoa Kỳ, và cậu sinh viên dòng họ Nguyễn này đã mua một căn biệt thự ở thành phố Anaheim, Quận Cam, California?

Báo Thanh Niên tường trình bản tin: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng ngành ngân hàng cần suy nghĩ và có cách để thu hút vốn đầu tư, thay vì để dân gửi tiền đô ra nước ngoài mua nhà.

Vào sáng ngày 31.7.2017, tại diễn đàn kinh tế tư nhân diễn ra tại Hà Nội, các doanh nhân đã mong muốn đại diện Chính phủ chia sẻ trước thông tin người Việt Nam gửi hơn 3 tỉ USD sang Mỹ để mua nhà.

Theo ông Don Lâm, đại diện Quỹ đầu tư Vinacapital, con số thực có thể còn lớn hơn mức 3 tỉ USD mà báo chí trong nước dẫn từ báo cáo của một tổ chức ở Mỹ.

Bản tin không nhắc gì tới căn nhà ở Anaheim của cậu con ông Phúc…

Báo Tuổi Trẻ kể chuyện bi thảm: Ba phụ nữ trong nhà cùng treo cổ tự tử, 2 người chết…

Theo bà Ngô Thị Hoa, do cháu gái mình là Nguyễn Thị Thúy Hằng sợ bị điều tra tội lừa đảo, đòi tự tử nên bà và chị gái (mẹ của Hằng) quyết định cùng chết với con.

Rạng sáng ngày 29-7, người dân ấp Ba So, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh bất ngờ nghe tiếng kêu cứu thất thanh của bà Ngô Thị Hoa (57 tuổi).

Khi đến nhà bà Hoa, mọi người bàng hoàng thấy bà Ngô Thị Tươi (61 tuổi, chị ruột của bà Hoa) và con gái bà Tươi là Nguyễn Thị Thúy Hằng (22 tuổi) đã chết trong tư thế treo cổ. Vụ việc được báo ngay cho cơ quan Công an.

Báo SGGP kể chuyện Sài Gòn: Xe khách đụng gãy trụ nước chữa lửa…

Sáng 31-7, người dân đi đường phát hiện trụ cấp nước PCCC đặt tại khu vực vòng xoay đường Nguyễn Cư Trinh - Cống Quỳnh, P Nguyễn Cư Trinh Q1 bị gãy ngang, nước từ ống thủy cục phun xối xả tràn ra mặt đường.

Sau khi nhận tin, Cảnh sát PCCC Quận 1 TPSG phối hợp Công ty Cổ phần cấp nước Bến Thành đến hiện trường khắc phục. Sự kiện trên đã gây mất áp lực nước trên diện rộng khu vực đường Nguyễn Cư Trinh, Cống Quỳnh và Trần Hưng Đạo.

Bản tin VOV cho biết về Sơn La: Bắt 5 đối tượng “ship thuê” 20.000 viên ma túy cùng súng đã lên đạn…

Công an Sơn La vừa phá thành công giai đoạn 9, Chuyên án 279 LL bắt 5 đối tượng thu 20.000 viên ma túy tổng hợp.

Lực lượng Công an đã thu giữ tại chỗ tang vật gồm 20.000 viên ma tuý tổng hợp, 2 khẩu súng quân dụng, 32 viên đạn các loại, trong đó có 2 viên đạn đã lên nòng và nhiều vật chứng liên quan khác.

Trong khi đó, bản tin VTC kể chuyện tỉnh Thái Bình: Dân vây bắt, đòi đánh hai người Trung Quốc nghi thôi miên cướp tài sản…

CQĐT bước đầu chưa xác định được hành vi cũng như tang vật “dùng để thôi miên cướp tiền” của 2 người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc.

Liên quan đến vụ việc Dân vây bắt, đòi đánh hai người Trung Quốc nghi thôi miên cướp tài sản ở xã Minh Tân, huyện Hưng Hà, Thái Bình, chiều 30/7, đại diện CQĐT CAH Hưng Hà khẳng định: thông tin trên không có cơ sở!

Tài liệu của cơ quan Công an thu thập cho thấy, khoảng 7h45 ngày 28/7, ông T.J.Yan (42 tuổi) và anh H.Y.Sheng (50 tuổi), - nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 19/7/2017 với mục đích đi du lịch, đi xe máy BKS 29K1-21302 đến thôn Kiều Trai, xã Minh Tân.

Báo Người Lao Động kể chuyện trộm chó ở Bình Định: Bị người dân địa phương truy đuổi, 1 trong 2 thanh niên trộm chó nhảy xuống sông trốn thoát. Tuy nhiên, khoảng hơn 1 ngày sau tại nơi thanh niên nhảy xuống sông, người dân phát hiện một thi thể nam thanh niên nổi lềnh bềnh.

Khoảng 5 giờ 30 sáng 31-7, nhiều người đi đường hoảng hốt khi phát hiện thi thể một nam thanh niên khoảng 30 tuổi (chưa xác định được danh tính) nổi lềnh bềnh tại đoạn sông dưới chân cầu Mới, thuộc địa bàn khu vực 6, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Báo Lao Động kể chuyện “Truy giấy phép cậu bé kéo đàn ở Bờ Hồ: Đại biểu Quốc hội nói “không nên“…”

Sau khi chứng kiến việc một cậu bé kéo đàn ở Bờ Hồ bị công an truy giấy phép, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Chiến cho rằng, đây là một hoạt động văn hoá cộng đồng, cần hoan nghênh, không nên cứng nhắc xử lý.

...Trước đó, tối 29.7, trên các trang mạng xã hội xôn xao chuyện một cậu bé 15 tuổi chơi đàn ở Bờ Hồ (hồ Hoàn Kiếm), Hà Nội bị công an truy giấy phép biểu diễn. Với tình huống này, rất nhiều người tỏ ý bất bình, cho rằng, đây là một hoạt động văn hoá nên cổ vũ, nó là một nét đẹp ở khu vực thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước.

Báo Lao Động cũng ghi rằng khi trả lời báo chí, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL – Vương Duy Biên cho rằng, việc lực lượng an ninh quận Hoàn Kiếm, Hà Nội truy giấy phép biểu diễn với cậu bé 15 tuổi khi đang đứng kéo đàn ở Bờ Hồ là không ổn.

Bản tin LĐ viết: “Theo ông Biên, một cậu bé biểu diễn nghệ thuật đường phố không có dấu hiệu lợi dụng chuyện đó để kiếm tiền phản cảm thì không nên cấm cản, không nên truy giấy phép. Ông Biên cũng dẫn chứng, ở nhiều quốc gia, hoạt động nghệ thuật đường phố không bị cấm cản, nhiều gia đình, nghệ sỹ biểu diễn và xin tiền, được nhiều người dân hưởng ứng và chính quyền cũng không truy giấy phép...”