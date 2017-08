Cựu Giám Đốc Sở Đạo Đức Công Quyền: Trump Đang Trở Thành Lãnh Đạo Của “Tập Đoàn Trộm Cắp”

WASHINGTON - Trong 1 cuộc phỏng vấn của báo The Guardian, chuyên gia Walter Schaub, nguyên lãnh đạo Phòng đạo đức chính quyền, tuyên bố : TT Trump có thể bị tố cáo là “chính quyên trộm cấp - kleptocracy” vì thu lợi từ việc công quyền.Tuy đã đưa việc kinh doanh vào 1 tổ hợp của gia đình, ông Trump chưa thực sự tách biệt vai trò lãnh đạo với đế quốc khách sạn. Tự điển Cambridge định nghịa kleptocracy là 1 xã hội mà nhóm lãnh đạo làm giàu cho gia đình và lạm quyền bằng cách trộm cắp của dân chúng.Trong quá khứ, chính quyền Trump từng phản bác các tố cáo về rủi ro về đạo đức vì xung đột quyền lợi.Ông Shaub, với vai trò hiện nay là giám đôc của Campaign Legal Center, nói : Hoa Kỳ dưới quyền Trump là một xách nhiễu – ông tuyên bố “Chúng ta đi rao giảng chống tham nhũng khắp thế giới trong khi chúng ta không có trật tự trong nhà”.Ông khẳng định : Washington đang bị đẩy vào 1 cuộc khủng hoảng đạo đức.Khi đề cập tới Trump International Hotel, ông Shaub nhận xét : là vô cùng không thích hợp để ông Trump điều khiển 1 khách sạn cho chính quyền thuê muớn, và ông ta là chủ đất – ông Schaub nhấn mạnh : khi là TT, không đuợc làm ăn với chính phủ nữa.Chuyên gia Schaub cho hay : ông Trump chuyển quyền cho các con là hành động vô nghĩa.Công chúng có quyền tự hỏi : các sứ quán muớn hội trường tại Trump Hotel để tổ chức các sự kiện với hậu ý lấy lòng ông chủ Trump.Nhà vận động tài trợ Doug Deason, là cảm tình viên của Trump với căn cứ Dallas, nói “Trump Hotel đã trở thành trung tâm của vũ trụ”.Theo báo The Guardian, Trump có quyền lợi làm ăn với ít nhất 20 quốc gia, gồm 1 Trump Tower trị giá 150 triệu MK tại thủ đô Philippines, sân golf tại Ireland và Scotland, vô số dự án phát triển nhà đất tại Ấn Độ …