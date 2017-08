Mỹ: Giúp Đồng Minh, Dù Nga Đuổi 755 Nhà Ngoại Giao Mỹ

TALLINN - PTT Mike Pence tuyên bố trong buổi họp báo hôm Thứ Hai tại thủ đô Estonia : Nga có thể buộc Hoa kỳ giảm nhân số phái bộ ngoại giao làm viêc tại Nga, nhưng cam kết của Hoa Kỳ với đồng minh không suy giảm – sau cuộc hội đàm với lãnh đạo 3 nước vùng Baltic, ông Pence nhấn mạnh : chúng tôi hy vọng những ngày tươi sáng hơn trong các quan hệ với Moscow, nhưng các hành động của Điện Kremlin không ảnh hưởng quyết tâm của Hoa Kỳ, là duy trì các cam kết về an ninh với các xứ xở yêu chuộng tự do và hoà bình khắp thế giới.Theo lời ông, thông điệp của TT Trump là “Hoa Kỳ luôn sát cánh với các bạn”.TT Putin tuyên bố hôm chủ nhật : Hoa Kỳ phải giảm bớt 755 nhân viên ngoại giao tại Nga và báo động về bế tắc trong các quan hệ song phương với quyết định trừng phạt mới chống Nga vừa đuợc Thượng Viện Hoa Kỳ biểu quyết thông qua.Ông Putin cảnh báo : Nga có thể tăng trừng phạt trả đũa, nhưng hy vọng là không cần thiết.Cũng nhân chuyến đi vùng Baltic, PTT Pence cho biết : Hoa Kỳ cung cấp hơi đốt hoá lỏng để giúp 3 nước giảm lệ thuộc về năng luợng với Nga.* Nga Biện Hộ Hành Động Trả Đũa Ngoại Giao Chống Lại Hoa KỳMOSCOW - Điện Kremlin lên tiếng biện giải quết định buộc Washington giảm nhân số phái bộ ngoại giao tại Nga – hôm chủ nhật, TT Putin loan báo : nhân số ngoại giao của Hoa Kỳ phải giảm bớt 755 người, đáp lại đợt trừng phạt mới đuợc Thượng Viện Hoa Kỳ thông qua mới đây.Ông Putin khẳng định : không muốn trả đũa mạnh hơn. Tại Điện Kremlin sáng Thứ Hai, tham vụ báo chí Dmitry Peskov tuyên bố “Chúng tôi chờ đợi đã đủ lâu, hy vọng tình thế trở nên sáng sủa hơn – nhưng, nếu tình thế này có thay đổi, thì không là nay mai”.Ông Peskov gián tiếp : khả năng hàn gắn là xa vời. PTT Pence tuyên bố trong chuyến đi vùng Baltic “Hy vọng cải thiện các quan hệ với Nga. Quan hệ giữa Washington và Moscow trở nên căng thẳng khi Nga sáp nhập Crimea và công khai can thiệp tại Ukraine để giúp quân ly khai thân Nga hơn 3 năm qua.Mục xã luận của nhật báo thương mại Vedomosti xuất bản hôm Thứ Hai nhận xét : không hy vọng cải thiện tuy chính quyền Moscow nuôi hi vọng cho đến khi đề luật trừng phạt chung Nga với Iran và Bắc Hàn đuợc Thượng Viện Hoa Kỳ thông qua hôm Thứ Năm tuần qua.