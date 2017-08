46% Gia Đình Cali: Khi Cần Tiền Gấp Không có; 20 Triệu Gia Đình Mỹ Không Có Tài Sản/Nợ

Hơn 37% gia đình tại California có rất ít tiền mặt tiết kiệm để có thể sống 3 tháng nếu họ mất việc làm hay bị thiệt hại bởi mất nguồn thu nhập đáng kể khác.Đó là đánh giá tồi tệ nhất của Prosperity Now Scorecard trong năm 2017. Phúc trình được biên soạn bởi Prosperity Now, tổ chức tìm kiếm sự giúp đỡ người khác có trụ sợ tại Thủ Đô Washington – đặc biệt là những người da màu và có mức thu nhập hạn chế – đạt được an toàn tài chánh và giàu sang.Phúc trình cũng cho thấy 46% gia đình tại Tiểu Bang Vàng không để dành bất cứ tiền tiết kiệm nào cho những trường hợp khẩn cấp trong năm ngoái, là phần trăm cao hơn tỉ lệ toàn quốc 43.7%.Có 21.1% việc làm tại California là những việc làm lương thấp. Phúc trình cho thấy rằng 21.4% người dân California đã từng trải qua biến động tiền lương thu nhập trong năm qua, hoàn cảnh mà hầu hết là do lịch trình việc làm không đều đặn.Những gia đình sắc tộc thì còn tệ hại hơn. Gần gấp đôi trong những gia đình đó sống dưới mức nghèo khổ so với những gia đình da trắng – 18.2% so với 9.7% -- và họ đa phần là không làm chủ căn nhà hay những tài sản khác mà có thể giúp thúc đẩy sự ổn định tài chánh lâu dài.Chưa tới một nửa gia đình dân thiểu số tại California (43.9%) làm chủ nhà, so với 62.5% gia đình da trắng, không phải gốc La Tinh. Hơn nữa, 60.7% gia đình gốc La Tinh và 56.7% gia đình da đen không có tiền tiết kiệm và được xem là “nghèo về tài sản uyển chuyển,” so với 28.2% gia đình da trắng gặp trường hợp này.Phúc trình cũng cho thấy rằng gần 20 triệu gia đình tại Hoa Kỳ (16.9%) không có tài sản hay mắc nợ. Điều đó có nghĩa là họ nợ nhiều hơn họ có.