Học Trình, Nhận Chìm, Ẩu Đả, SEA Games, Bệnh Lạ...

Giảm nhiều môn học... Không biết lần naỳ, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo thí nghiệm có hợp lý không. Tại sao không mô phỏng theo mô hình một quốc gia có nền văn hóa gần với VN như Nam Haà, Singapore, Đài Loan, Nhật Bản... mà cứ thí nghiệm hoài thôi?Báo Thanh niên kể: Giảm nhiều môn học bắt buộc ở cấp trung học phổ thông...Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa công bố Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, trong đó cấp trung học phổ thông sẽ giảm nhiều môn học bắt buộc.Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12). Hệ thống môn học và hoạt động giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông gồm các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, các môn học tự chọn.Còn ông Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường Trần Hồng Hà nói, theo báo Tuổi Trẻ: Tác động đến san hô thì sẽ dừng nhận chìm vật chất.Nghĩa là gì? Nghĩa là, xả thải làm đen nước biển tới gần san hô, cách vài mét, thì ngưng?Báo Tuổi Trẻ kể rằng vào ngày 28-7, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường Trần Hồng Hà khẳng định việc xem xét giao khu vực biển nhận chìm sẽ chờ đến khi có kết quả đánh giá của Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ VN.Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói: “Chúng ta đều phải hiểu khu bảo tồn Hòn Cau có một tài sản rất quý, đây là đối tượng ta phải bảo vệ...”Báo SGGP kể chuyện ăn hủ tiếu Sài Gòn: 2 nhóm thanh niên hỗn chiến tại quán hủ tiếu, 1 người bị đánh gục tại chỗ.Khi đang ăn hủ tiếu, giữa 2 nhóm thanh niên xảy ra cự cãi lớn tiếng. Bất ngờ, cả 2 nhóm khiêng bàn ghế, cầm chén... xông vào đánh nhau. Một thanh niên bị đánh gục tại chỗ với nhiều vết thương trên người, chủ quán can ngăn cũng bị đánh trọng thương.Ngày 29-7, Công an quận Bình Tân, TPSG cho biết đang tiến hành điều tra vụ hỗn chiến diễn ra tại một quán hủ tiếu khiến cho 1 người bị đánh trọng thương phải nhập viện.Bản tin VOV kể: Truy tố cựu Đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga.Cựu Đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga cùng đồng phạm bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hưởng lợi bất chính hơn 348 tỷ đồng.Ngày 28/7, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố Châu Thị Thu Nga - cựu Đại biểu Quốc hội – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất (Housing Group) cùng 9 đồng phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Báo Hà Nội Mới kể: Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2016 của Kiểm toán nhà nước cho thấy hàng loạt sai phạm trong hoạt động quản lý, sử dụng và thanh lý xe công của các bộ, ngành, địa phương. Sau rà soát, Kiểm toán nhà nước cho biết trong cả nước có tới 2.334 xe công dôi dư. Tuy nhiên đến ngày 8-3-2017 mới chỉ có 23/28 bộ, cơ quan trung ương và 19/50 địa phương báo cáo về Bộ Tài chính phương án xử lý. Một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tình trạng xe dôi dư so với định mức, chưa hoàn thành việc rà soát, sắp xếp về Bộ Tài chính song vẫn mua sắm thêm xe phục vụ công tác và xe chuyên dùng bao gồm: TPSG, Đắk Lắk, Bình Thuận, Bình Dương, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu. Việc thanh lý xe công chưa bảo đảm điều kiện về thời gian sử dụng đã được thanh lý diễn ra tại 2 bộ và 4 địa phương.Báo Người Lao Động kể: Đắp chiếu, ethanol Dung Quất vẫn tiêu tốn hàng chục tỉ đồng mỗi năm.Bị "đội" vốn hơn 200 tỉ đồng, thế nhưng khi đi vào hoạt động nhà máy nhiên liệu sinh học ethanol Dung Quất lại thua lỗ khoảng 164 tỉ đồng và phải dừng hoạt động.Hơn 2 năm qua, dù "đắp chiếu" nhưng nhà máy này phải mất khoảng 20 tỉ đồng mỗi năm cho các chi phí phát sinh.Báo Lao Động ghi lời ông sếp: “U.22 Việt Nam không vô địch SEA Games 29, tôi sẽ nghỉ”...Trao đổi với Lao Động xung quanh mục tiêu giành Vàng của ĐT U.22 Việt Nam tại SEA Games 29, Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức (ảnh) cho biết ông vẫn bảo lưu quan điểm nếu thầy trò HLV Hữu Thắng không giành HCV, ông sẽ xin từ chức. Bầu Đức cũng nói, nếu được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VIII, ông cũng sẽ từ chối.Bản tin Infonet kể: Nhiều người mắc bệnh lạ chỉ nhảy múa, uống nước thay cơm.13 người ở bản Ỏ, xã Chiềng Ngần, TP Sơn La, tỉnh Sơn La bỗng nhiên mắc chứng bệnh lạ, cười nói lảm nhảm, chửi bới vô cớ, chỉ uống nước thay cơm.Mấy ngày qua, thông tin về 13 người bỗng dưng nói lăng linh tinh, uống nước thay cơm ở bản Ỏ, xã Chiềng Ngần (TP.Sơn La, tỉnh Sơn La) đang khiến nhiều người dân hoang mang lo sợ sẽ lây lan sang gia đình mình…Điều lạ là những người bị sau đều có thời gian tiếp xúc với người bị trước.BS. Lò Văn Thiệu, Phó giám đốc TTYT Dự Phòng Thành phố Sơn La xác nhận, có sự việc trên, tuy nhiên chỉ có 5 người có biểu hiện lạ, không ăn mà chỉ uống nước thay cơm, nói năng nhảy múa lung tung…