New York Post: Nội Các Trump Đấu Tranh Nhau Để Sống Còn Như Là Ứng Viên Tranh Đua Trong Chương Trình TV “Survivor”

NEW YORK - Nội các Trump là đề tài chế giễu của báo New York Post với trang bìa minh hoạ ông Trump, con, con rể và nhóm cố vấn thân cận như là các ứng viên tranh đua trong chương trình truyền hình thực tế “Survivor.”Các nhân vật trung thành trong ký họa là Jeff Sessions, Kellyanne Conway, Steve Bannon, Rex Tillerson, Reince Priebus, Jared Kushner, Anthony Scaramucci. Phụ đề dưới ký họa là “Ai sống sót trong chính quyền này sẽ trở thành màn truyền hình thực tế lớn nhất”.Mới đây, ông Scaramucci đả kích các ông Priebus và Bannon trong 1 điện đàm nảy lửa với phóng viên của New Yorker – twitter chiều Thứ Năm của ông Scaramucci là “Tôi sai lầm khi tin cậy phóng viên – điều này sẽ không tái diễn.”