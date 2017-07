Hãng Điện Thoại Vertu Không Trả Nổi Nợ, Đóng Cửa Ở Anh

Khoảng giữa tháng 07/2017, chủ sở hữu của hãng sản xuất điện thoại siêu sang Vertu của Anh đã thất bại trong việc đàm phán với các chủ nợ, khi đề nghị thanh toán số tiền chỉ 1.9 triệu Bảng Anh (khoảng 2.4 triệu USD) cho khoản nợ khổng lồ 128 triệu Bảng Anh.Theo trang The Financial Times và The Telegraph, vì không thể trả được khoản nợ 128 triệu Bảng Anh, hãng điện thoại Vertu sẽ buộc phải dừng hoạt động sản xuất, đóng cửa nhà máy tại Anh, hơn 200 nhân viên của hãng cũng sẽ mất việc.Murat Hakan Uzan, doanh nhân lưu vong đang sống tại Pháp, đã mua lại Vertu vào tháng 03/2017, sẽ vẫn được giữ quyền sở hữu thương hiệu, công nghệ và các giấy phép thiết kế của Vertu. Tuy nhiên, trang The Financial Times cũng cho biết, Murat Hakan Uzan vẫn có dự định sẽ hồi sinh lại thương hiệu Vertu trong tương lai.Nhưng dù được hồi sinh, có thể những yếu tố làm nên thương hiệu điện thoại siêu sang Vertu sẽ khó được tiếp tục duy trì. Chẳng hạn như những tay thợ thủ công lành nghề, lắp ráp những chiếc điện thoại bằng tay; hay những loại vật liệu siêu quý đã góp phần tạo ra những sản phẩm điện thoại nổi tiếng có giá lên tới hơn 30,000 USD.Vertu bắt đầu hoạt động từ năm 1998, ban đầu là một bộ phận của hãng điện thoại Nokia. Sau đó, Nokia bán lại Vertu cho công ty cổ phần tư nhân EQT. Đến năm 2015, Vertu thuộc về Godin Holdings. Sau đó, doanh nhân Murat Hakan Uzan mua lại Vertu vào tháng 03/2017, và đây có lẽ cũng là thương vụ cuối cùng.Theo: Nguoivietphone.com