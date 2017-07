Tổng Quản Trị Ngân Hàng Lớn Nhất Hoa Kỳ: Mắc Cỡ Vì Bế Tắc, Ngu Ngốc Ở Thủ Đô; Dimon: Chúng Ta Không Còn Xây Cầu, Sân Bay

WASHINGTON -- Trong đaị hội tường trình về lợi tức của ngân hàng JPMorgan Chase, Tổng quản trị Jamie Dimon than phiền về nền chính trị Hoa Kỳ.JPMorgan Chase là ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ, và là lớn thứ ba thế giơi về tổng trị giá tích sản với hơn 2.5 ngàn tỷ đôla.Dimon nói rằng:“Gần như một nỗi xấu hổ khi là một công dân Mỹ đi khắp thế giới và lắng nghe đủ thứ chuyện ngu ngốc -- mà chúng ta đối phó hiện nay tại Hoa Kỳ.”Dimon nói như thế khi trả lời một nhà phân tích, rằng trong khi nền kinh doanh Hoa Kỳ “mạnh mẽ” thì sức tăng hiện nay lại “câm lặng” và kinh tế Mỹ sẽ còn mạnh hơn nữa nếu không dính vào mạng lưới bế tắc chính trị và ngu ngốc tại thủ đô Washington.Ông nói rằng tại các nước ông mới đi tới, chính phủ hiểu về cách vận dụng “các chính sách thực dụng để thúc đẩy kinh doanh và sức tăng,” nhưng rằng “cách nào đó hệ thông kinh doanh tự do Hoa Kỳ vĩ đại, chúng ta không còn như thế nữa.”Cụ thể ông than phiền về thuế doanh nghiệp, về hạ tầng và về cải cách luật định: “Chúng ta đã trở thành một trong các xã hô rối rắm, hành chánh thư lại, kiện tụng nhất điạ cầu... Chúng ta không có thể xây cầu nữa, không thể xây phi trường nữa, hệ thống trương học trẻ em không tốt nghiệp được.”Một bản tin khác cho biết, theo bản thăm dò của Kaiser Family Foundation, số lượng dân chúng chống đối kế hoạch y tế của Cộng Hòa tăng tới 61% trong tháng 7/2017, tăng từ 55% trong tháng 6/2017.Có tới 44% những người nói rằng họ “rất không hài lòng” về nỗ lực Cộng Hòa muốn gỡ bỏ y tế ObamaCare.