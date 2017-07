Cơ Sở Nghiên Cứu 38 North Ở Mỹ Báo Động: Bắc Hàn Đã có Tới 20 Trái Bom Nguyên Tử; Bắc Hàn: Sẽ Trả Đũa Nếu LHQ Ra Nghị Quyết

WASHINGTON - Nhóm nghiên cứu 38 North (bản doanh Washington D.C.) tin rằng Bắc Hàn đã tái chế nhiều plutonium hơn người ta tưởng, để mở rộng kho bom nguyên tử, theo phân tích hình ảnh vệ tinh.Hình ảnh vệ tinh chụp phòng thí nghiệm xạ-hoá tại căn cứ Yongbyon từ Tháng 9-2016 đến hết Tháng 6 vừa qua ám chỉ điều đó. Ảnh chụp cơ sở uranium tại Yongbyon cũng cho thấy Bắc Hàn tăng tốc sản xuất uranium-giàu, cũng là nhiên liệu làm bom hạt nhân.38 North tuyên bố: có bằng chứng, ít nhất trong đoản kỳ, về hoạt động gia tăng của lò phản ứng nứóc nhẹ.Phóng viên Reuters tự hỏi: chưa rõ hoạt động gây nhiệt tại Yongbyon phát sinh từ các máy ly tâm tinh chế uranium hay do tiến trình bảo trì.Chuyên gia của 38 North ước luợng hồi Tháng 4: Bắc Hàn có 20 bom nguyên tử và có khả năng chế tạo 1 quả bom mỗi tháng.Phúc trình Tháng 9-2016 của chuyên gia Siegfried Hecker do 38 North công bố ước luợng dự trữ plutonium của Pyongyang là 32 đến 54 kilogram, đủ để chế tạo 6 đến 8 bom nguyên tử.Ngoài ra, Bắc Hàn loan báo hôm Thứ Sáu: sẵn sàng các biện pháp giáng trả nếu HĐ Bảo An thông qua 1 nghị quyết mới trừng phạt vụ phóng phi đạn trong tuần qua.Bộ ngọai giao Bắc Hàn tuyên bố: bắn thử phi đạn liên lục địa (ICBM) là hành xử quyền tự vệ chính đáng chống lại mối đe dọa từ Hoa Kỳ.Washington đang vận động để Moscow và Beijing tán đồng nghị quyết trừng phạt mới của HĐ Bảo An.