Cấm Xe Máy, Cá Chết, Nhậu, Đẻ Ào Ạt, Nghiện...

Sài Gòn sẽ cấm chạy xe gắn máy... may quá, có thể sẽ chỉ cấm từ năm 2030. Vậy rồi, xe buýt có thay được chăng? Đành chờ xem vậy.Báo Pháp Luật ghi nhận một dự báo: TP. SG cấm xe máy từ năm 2030?Sẽ có hàng loạt biện pháp kinh tế, tài chính, hành chính, kỹ thuật để từ kiểm soát xe cá nhân các loại tiến đến ngưng hẳn chạy xe máy vào trung tâm, nơi ùn tắc từ năm 2030....Theo dự báo của Viện Chiến lược, đến năm 2020 xe cá nhân ở TP vẫn chiếm trên 81% thị phần vận tải (VTHKCC chỉ chiếm khoảng 15-18%). Đặc biệt, đề án nghiên cứu phân vùng lưu thông, thống kê số lượng và dự kiến tiến đến năm 2030 (hoặc sau đó) sẽ ngưng toàn bộ xe máy đi vào một số khu vực trung tâm và nơi thường xảy ra ùn tắc...Trong khi đó, tỉnh Kon Tum vẫn thê thảm ô nhiễm: Dân điêu đứng vì cá bè chết trên hồ thủy điện Plei Krông.Báo Thanh Niên kể: Cá bè nuôi trên hồ thủy điện Plei Krông, TT.Đăk Hà, H.Đăk Hà (Kon Tum) đang chuẩn bị xuất bán thì chết hàng chục tấn, đẩy người dân vào cảnh nợ nần, điêu đứng...Bản tin TTXVN lại cho biết: Hàng Việt Nam sớm "tung chiêu" chiếm thị trường năm học mới...Dù mùa khai giảng năm học 2017-2018 còn tới gần 2 tháng, nhưng các doanh nghiệp sách vở, thiết bị đồ dùng học tập đã tích cực đẩy mạnh triển khai Chương trình Bình ổn thị trường... Cùng đó, là sự sôi động của các ngành hàng may mặc đồng phục, cặp sách với các sản phẩm đa dạng mẫu mã, giá cả, chất lượng đã khiến các mặt hàng cho ngày tựu trường của học sinh các cấp sớm vào cuộc đua tranh.Bản tin VietnamNet ghi nhận tình hình nhậu: Mua cồn về pha rượu, 1 người Hà Nội chết tức tưởi.Do nghiện rượu nặng, 1 người đàn ông tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã mua cồn y tế về pha thành rượu uống, dẫn tới tử vong.Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai cho biết, bệnh nhân là Đ.N.H (45 tổi, Đại La, Hai Bà Trưng) được chuyển vào cấp cứu ngày 20/6 trong tình trạng ngộ độc methanol rất nặng.Khi chuyển vào viện, anh H. đã hôn mê, sốc, tổn thương não, toan chuyển hóa nặng. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy nồng độ methanol lên tới 321,76mg/dL (cao gấp 16 lần mức cho phép).Báo Doanh Nghiệp VN ghi nhận: Người Việt mua 700 chiếc ôtô mỗi ngày...Trong 6 tháng đầu năm 2017, doanh số bán ôtô của các thành viên VAMA đạt 125.847 xe, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, tính bình quân, người Việt mua 700 chiếc ôtô mỗi ngày.Bản tin VietQ nêu lên một bi thảm, khi Bộ Tài nguyên lộ mặt thân thiện với các sát thủ môi trường qua bản tin “Nhận chìm gần 1 triệu m³ bùn thải xuống biển: Bộ Tài nguyên lên tiếng”...Bộ Tài nguyên Môi trường, việc nhận chìm "vật chất" nạo vét ở biển được pháp luật cho phép. Trước khi cấp phép, Bộ đã mất một thời gian để rà soát các quy định.Chiều 13/7, ông Phạm Ngọc Sơn - Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Biển và Hải đảo, đại diện Bộ Tài nguyên Môi trường báo cáo trước HĐND Bình Thuận việc cấp phép cho Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 (chủ đầu tư Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1) nhấn chìm gần một triệu m3 bùn xuống biển Vĩnh Tân.Báo SGGP kể chuyện: Làng “siêu đẻ”...Với 13 thôn buôn, nhưng xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk lại có đến hơn 13.000 dân....Ông Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Cư Pui, cho hay trên địa bàn xã nhiều gia đình sinh con thứ 3 trở lên, những hộ có từ 7-8 con cũng không ít. Vì sinh con đông nên cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn, các em nhỏ đều phải đi làm để phụ giúp gia đình.“Nhiều trẻ em sinh ra không được làm giấy khai sinh do bố mẹ chưa đủ tuổi kết hôn. Có trường hợp chỉ mới học đến lớp 7 đã nghỉ học về nhà lấy chồng. Chính quyền địa phương thường xuyên xuống tận các hộ gia đình tuyên truyền, vận động người dân kết hôn đúng độ tuổi và sử dụng các biện pháp tránh thai, nhưng vẫn chưa thành công. Đây vẫn là bài toán nan giải của chính quyền địa phương”, vị chủ tịch cho hay.Báo CAND kể chuyện ở Quảng Nam: Táng tận lương tâm cướp giật tài sản bà bầu.Khi chị T. dừng xe máy lại để nghe điện thoại thì Nguyên điều khiển xe môtô từ phía sau chồm tới giật chiếc điện thoại trên tay của người phụ nữ mang bầu rồi tẩu thoát…Sáng 14-7, Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Nguyên (24 tuổi, trú thôn Trúc Hà, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc) về hành vi “Cướp giật tài sản”.Báo Thanh Tra kể chuyện: Buông lỏng quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần...Thanh tra Bộ Y tế vừa ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý Nhà nước về tiếp nhận, thẩm định, xét duyệt, cấp chứng chỉ hành nghề dược, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GPP, GDP; công tác quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc tại Sở Y tế tỉnh Cao Bằng.Trong việc tuân thủ các quy định về chứng chỉ hành nghề dược,giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, thực hành tốt phân phối thuốc (GDP), thực hành tốt nhà thuốc (GPP), Công ty Cổ phần Dược và Vật tư y tế Cao Bằng, Công ty Dược phẩm và Vật tư y tế Phương Anh, Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng chưa theo dõi thường xuyên các thuốc có yêu cầu bảo quản riêng. Khi nhập thuốc chưa kiểm tra tính hợp pháp của những lô thuốc sản xuất khi số đăng ký trên vỏ hộp thuốc đã hết hạn hiệu lực, chưa yêu cầu bên bán hàng cung cấp giấy phép gia hạn số đăng ký của thuốc...Ngắn gọn: ngành dược Cao Bằng làm sai...