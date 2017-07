Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ Tiệc Gây Qũy

Trong tiệc gây quỹ.

Garden Grove (Bình Sa)- - Tại Nhà Hàng Seafood Palace, Thành phố Garden Grove, Nam California vào lúc 6 giờ 30 chiều Chủ Nhật, ngày 9 tháng 7, 2017 Trung Tâm Điều Hợp Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Tây Nam Hoa Kỳ do chiến hữu Không Quân Bùi Đẹp làm Trung Tâm Trưởng đã tổ chức buổi tiệc gây qũy để có phương tiện hoạt động.Tham dự buổi tiệc có: các Niên Trưởng, Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh, cựu Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu và phu nhân, Trung Tá Phan Văn Vân, Trung Tá Trần Quan An, Trung Tá Nguyễn Văn Ức, Trung Tá Vũ Trọng Mục, Trung Tá Nguyễn Duy Diệm cùng qúy niên trưởng Tổng Hội Trưởng, Hội Trưởng thuộc các quân binh chủng Việt Nam Cộng Hòa, Cảnh Sát Quốc Gia, LS Nguyễn Xuân Nghĩa (Hội Trưởng Hội Đền Hùng Hải Ngoại và phái đoàn), bà Trần Xuân Mai (Hội Trưởng Hội Bạc Liêu) và phái đoàn, ông Đoàn Ngọc Đa, Hội Trưởng Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng và phái đoàn, ông Nguyễn Văn Thuận (Hội Trưởng Hội Thân Hữu Quảng Ngãi) và phái đoàn, ông Nguyễn Đức Hòa (Đoàn Trưởng Hậu Duệ khóa 5 Vì Dân), Phu nhân cố GSTS Nguyễn Thanh Liêm, Đốc Sự Châu Văn Đễ (Hội Trưởng Hội Lăng Ông Bà Chiểu), ông Nguyễn Văn Bảo (Hội Trưởng Hội Ninh Thuận và phái đoàn), ông Ngô Thiện Tánh (Hội Trưởng Hội Nha Trang), ông Phan Thanh Châu, Phó Chủ Tịch Đảng Vụ Việt Nam Quốc Dân Đảng, ông Nguyễn Văn Lực và bà Đặng Kim Trang (Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch CĐNVQG San Diego và phái đoàn) Nha Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng, Hội Trưởng Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ và phái đoàn, Ban Tù Ca Xuân Điềm...Dân cử có, ông Phát Bùi, Phó Thị Trưởng TP Garden Grove, ông cũng là Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali và phu nhân, Nghị Viên Thành Phố Garden Grove cô Thu Hà Nguyễn, bà Frances Nguyễn Thế Thủy, Ủy viên Giáo Dục Học Khu Westminster và phu quân, anh Billy Lê, Cố Vấn Giao Tế của Chánh Lục Sự Hiếu Nguyễn...Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm.Tiếp theo Chiến Hữu Bùi Đẹp, Trưỡng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy Niên Trưởng, quan khách cùng tất cả các chiến hữu, ông tiếp: Sự hiện diện của tất cả qúy vị là một nghĩa cử cao đẹp không những nói lên tình đoàn kết “Huynh Đệ Chi Binh” với Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ, Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa.Trong những năm vừa qua, dù đời sống kinh tế phồn thịnh hay khó khăn, tấm lòng nhân ái của quý vị vẫn không thay đổi, thể hiện qua sự hiện diện và tích cực hỗ trợ cho buổi tiệc sinh hoạt với tấm lòng chan chứa tình người, trong tinh thần vui vẻ cho đi. Quý vị vẫn luôn tiếp tục mang lại niềm hãnh diện cho Tập Thể Chiến Sĩ VNCH. TTĐHTNHK luôn luôn hướng về đất Tổ Việt Nam là nơi chúng ta đã sinh ra và lớn lên, chúng ta hy vọng một ngày gần đây chế độ độc tài, độc đảng sẽ không còn tồn tại trên đất nước VN, ngày đó đồng bào quốc nội chúng ta sẽ hưởng được sự tự do, dân chủ và nhân quyền.“Ban tổ chức chúng tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn rất chân thành, phát xuất từ tận đáy tâm hồn của chúng tôi, vì lòng thương mến và tín nhiệm của quý vị đã nêu gương quảng đại cho chúng tôi tiếp tục con đường tranh đấu giải thể chế độ độc tài độc đảng của CSVN...Thực hiện buổi tiệc hôm nay là do công sức của nhiều người trong Ban Chấp Hành TTĐHTNHK, mà trong đó có tất cả quý vị hiện diện nơi đây cũng như những vị vắng mặt vì công việc nên không tham dự được đã đóng góp tài chánh cũng như tinh thần giúp đỡ cho ban tổ chức chúng tôi. Một lần nữa, Ban tổ chức TTĐHTTCS/VNCH xin chân thành tri ân đến tất cả quý vị, và chúc quý vị dùng bữa cơm ngon miệng.”Tiếp theo lời phát biểu của Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, Chủ Tịch Hội Đồng Lãnh Đạo Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại, trong lời phát biểu ngắn gọn ông cho biết, rất vui được đến tham dự để gặp lại các anh em chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Ông chúc buổi tiệc thành công.Buổi tiệc bắt đầu, mở đầu chương trình văn nghệ với nhạc phẩm “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” được toàn ban hợp ca, Tập Thể Chiến Sĩ trình diễn, tiếp tục chương trình văn nghệ vói sự góp mặt của các chiến hữu, thân hữu TTCSVNCH, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, và hậu duệ Hội Đền Hùng Hải Ngoại trình diễn, xen lẫn chương trình văn nghệ có phần xổ số gây quỹ.Được biết, Tập Thể Chiến Sĩ VNCH được thành lập vào ngày 26 tháng 9, 2003 trong Đại Hội Toàn Quân ở Anaheim Convention Center. Sau hai ngày hội họp, đại diện của 114 Hội Đoàn Quân, Binh Chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Cảnh Sát Quốc Gia, Xây Dựng Nông Thôn, và tổ chức hậu duệ, trong đó có 16 vị tướng lãnh QLVNCH đã quyết định thành lập “Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại.Tập Thể Chiến Sĩ VNCH cũng đã thành lập các Trung Tâm Điều Hợp tại Canada, Úc Châu, Âu Châu. Riêng tại Hoa Kỳ có các Trung Tâm Điều Hợp Trung Bắc Hoa Kỳ - TTĐH Tây Bắc Hoa Kỳ, TTĐH Đông Nam Hoa Kỳ, TTĐH Đông Bắc Hoa Kỳ và Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ.