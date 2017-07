Chương Trình Hỗ Trợ Người Sống Tại Nhà Dưỡng Lão, OMBUDSMAN

Cơ quan Council On Aging Southern California-COASC là một tổ chức vô vụ lợi, được thành lập gần 43 năm và có trụ sở đăt tại Irvine, Orange County.COASC có nhiều chương trình khác nhau liên quan đến vấn đề y tế và sức khỏe để phục vụ người cao niên ở quận Cam.Ngoài chương trình HICAP- Health Insurance Counciling and Advocacy Program, cung cấp việc cố vấn miễn phí về Bảo Hiểm Medicare, còn có một số chương trình khác như Ombudsman (Hỗ trợ người sống ở Nhà Dưỡng Lão); Reconnect (Nối Kết); Friendly Visitor Program (Chương trình Thăm viếng thân tình); Senior Medicare Patrol (Phòng chống và Bảo vệ Medicare); Financial Abuse Senior Team.Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quí vị về Chương trình Ombudsman, giữ một phần rất quan trọng trong mục đích giúp người cao niên đang cư ngụ tại các nhà chăm sóc dài hạn được chăm sóc chu đáo hơn, ttánh việc bị hành hạ, ngược đãi bởi những người cung cấp dịch vụ chăm sóc dài hạn.Theo tài liệu của Bộ Cao Niên tiểu bang CA thì ở Orange County có khoảng 28,000 cư dân sống tại nhiều loại Nhà Dưỡng Lão khác nhau. Trong số đó, có khoảng 14,000 người sống một mình, không có thân nhân nên không có ai để bênh vực hay tranh đấu cho họ.Vì nhận ra nhu cầu cần được bệnh vực của nhóm người lớn tuổi, yếu đuối và bệnh tật này nên Chương trình Council on Aging's Ombudsman Program (Long-term Care Advocate- Tranh đấu cho việc chăm sóc dài hạn) được thành lập nhằm bảo vệ quyền của cư dân sống tại Những nhà Chăm sóc dài hạn (long-term care facilities) được hưởng sư kính trọng của người cung cấp dịch vụ.Nhiệm vụ của CT Ombudsman là tranh đấu cho quyền lợi của những người lớn tuổi hay bênh tật, tàn tật mất khả năng làm việc, đang sống tại các nhà dưỡng lão có y tá chuyện môn (Skilled Nursing Home Facility), Nhà chăm sóc Gia đình (Boarding Care) hay Nơi Cư trú có sư phụ giúp sinh hoạt hàng ngày (Assisting Living Facility).Ombudsman cung cấp tin tức để chúng ta biết được những gì cần làm khi muốn tìm một nhà chăm sóc có chất lượng tốt cho người thân của mình.Chương trình Ombudsman của COASC được tài trợ ngân khoản bởi Liên bang và tiểu bang. Bên cạnh đó, CT còn nhận được sư đóng góp của những nhà hảo tâm hay mạnh thường quân trong công đồng bản xứ và từ môt số chương trình gây quỹ hàng năm.Ngoài một số nhỏ nhân viên chính thức, Ombudsman dưa vào việc làm đến từ lòng nhân ái của các và thiện nguyện viên. Hiên có khoảng 80 TNV làm việc cho CT Ombudsman để giúp giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra tại nhà dưỡng lão như bỏ bệ, ngược đãi, hành hạ hay lạm dụng người già và những người bệnh tật cư ngụ tại đó.Chương trình truyền hình CNN và tuần báo Times đã từng có những loạt phóng sư điều tra về sư lạm dụng, hiếp đáp, ngược đãi, hành hạ hay bỏ bê tại một số nhà chăm sóc lâu dài. Vì vậy, sư có mặt của các thiện viện sẽ giúp chân đứng và cải thiện dịch vụ chăm sóc.Họ bảo vệ và bệnh vực tất cả những cư dân ở đó, đặc biệt chú ý đến những người không có thân nhân đến thăm viếng thường xuyện.Khi cư dân hay gia đình cần than phiền hay khiếu nại về môt vấn đề nào đó tại nhà dưỡng lão, quí vi có thể tìm đến chương trình Ombudsman để được giúp đỡ.Ở mỗi nhà Dưỡng Lãoở quận Cam, quí vị đều có thể tìm thấy một bích chương (poster) của CT Ombudsman bao gồm thông tin và số địên thoại, treo ngay cửa ra vào để khi cần sư giúp đơ, quí vị có thể gọi người đại diện của Chương trình Ombudsman.Khi một người cần sư giúp đỡ của CT Ombudsman, họ sẽ không phải trả chi phí nào cả và người đại diện của CT Ombudsman có thể thực hiện việc tranh đấu của ho với sư cho phép và chấp thuân của luât pháp liên bang và tiểu bang. Tại quân Cam, họ có thể làm những điều sau đây:Thực hiện những buổi viếng thăm không cần báo trước cho các nhà chăm sóc lâu dài ở Orange County.Làm trung gian hòa giải và cố gắng giải quyết những lo âu hay vấn đề xảy ra tại trung tâm.Cung cấp những tin tức và hướng dẫn cách tìm hiểu và giới thiệu đến những Nhà chăm sóc khác nhau.Điều tra các vụ tố cáo về sư ngược đãi, hành hạ hay bỏ bê.Làm chứng trong việc ký vào Bản 5 điều ước “Advanced Health Care Directives tại nhà chăm sóc có y tá chuyện môn.Báo cáo các vi phạm nghiêm trọng cho cơ quan cung cấp giấy phép hành nghề của tiểu bang CA.Giữ gìn và bảo mật những lời than phiền, khiếu nại, thảo luận, hay tin tức điều tra một cách cẩn trong trừ khi được cư dân cho phép việc chia sẻ thông tin.Những nhân viên hay thiện nguyện viên làm việc trong chương trình Ombudsman là những người đã được huấn luyện và hiểu thấu đáo những nhu cầu, quyền hạn và vấn đề của cư dân sinh sống tại các Nhà Chăm sóc dài hạn.Họ làm việc căn cứ trên kiến thức về các luật lệ của chính phủ địa phương cũng như của tiểu bang cũng như về hoạt đông của các nhà chăm sóc dài hạn.Ho cũng giúp các thành viên của gia đình và công đồng hiểu rõ về những vấn đề liên quan đến Long Term Care, nhờ đó, khi có việc cần tranh đấu cho quyền lợi người thân ở các Nhà Dưỡng lão, họ có thể hợp tác chặt chẽ với Ombudsmen để đạt được kết quả mong muốn.Các vấn đề mà nhân viên và TNV Ombudsman thường đối diện là gì?Khi các nhân viên hay thiện nguyện viên của Ombudsman đến thăm viếng các nhà Dưỡng Lão, họ thường ghi nhân sư thiếu sót trong việc săn sóc về thể lý cho cư dân như việc giữ gìn vệ sinh, thay quần áo, tắm rửa; việc mất mát đồ dùng cá nhân; việc không cho uống thuốc đúng thời hạn, không được ăn uống đầy đủ cũng như không được tham dự sinh hoạt ngoài trời…Những nhân viên và thiện nguyện viên của Ombudsman còn lắng nghe những than phiền hay khiếu nại của cư dân để đại diện cho họ nói lên nguyện vọng và đòi hỏi được chăm sóc tốt hơn từ Nhà Dưởng Lão.Đôi khi họ có thể làm chứng nhân tại môt số phiên tòa mà thân nhân của cư dân thưa kiện Nhà Dưỡng Lão vì bị ngược đãi.Sống tại các Nhà Chăm sóc Dài Hạn, những người cao niên và khuyết tật đến từ nhiều công đồng khác nhau, sử dung nhiều ngôn ngữ khác nhau nên ho rất cần những người đại diên nói cùng ngôn ngữ, hiểu rõ phong tục của họ nhờ đó, họ có sự tin tưởng được bảo vệ.Mặc dù CT Ombudsman cô gắng kêu gọi sự giúp sức của các công đồng ở quân Cam nhưng hiên nay, ngoài gần 100 nhân viên và thiện nguyện viên nói tiếng Anh, số TNV của Ombudsman nói các ngôn ngữ khác vẫn còn rất giới hạn.Riệng TNV Ombudsman nói tiếng Việt chỉ có 1 người duy nhất nên nhu cầu cần thêm Thiện nguyện viên nói và viết được hai ngôn ngữ Anh Viêt rất khẩn thiết.trong việc bệnh vực, bảo vệ và tranh đầu cho quyền lợi của hàng trăm người VN đang sống tại các nhà Dưỡng Lão tại quân Cam.Chương trình Ombudsman tha thiết kêu gọi sư hợp tác của công đồng VN trong việc ghi tên trở thành Thiện nguyện viên cho CT này.Một buổi thuyết trình về chương trình Ombudsman do bà Yến Tuyết, cô vấn về Medicare và bà Patricia Johnson, chuyên viên lo về Thiên nguyện viên sẽ được tổ chức tại Hội trường Nhât báo Người Việt vào sáng Thứ Bảy 29/7/2017 từ 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng.Kính mời quí đồng hương tham dư và ghi tên trở thành thiện nguyện viên Ombudsman trong công tác từ thiện giúp đời, giúp người này.(YT)