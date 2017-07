412 Người Mỹ Bị Truy Tố Gian Lận Y Tế 1.3 Tỉ MK, 300 Hãng Bị Cấm Vào Chương Trình Y Tế

WASHINGTON - Bộ trưởng tư pháp Jeff Sessions loan báo: 412 người bị tố cáo và bị truy tố về gian lận dịch vụ y tế, gồm lạm dụng thuốc giảm đau gây nghiện opioid, tổng trị giá 1.3 tỉ MK.Hơn 120 người can dự các hoạt động kê toa và phân phối thuốc giảm đau dùng ma túy như là dược liệu chính.6 bị cáo là bác sĩ của tiểu bang Michigan. 1 cơ sở dịch vụ cai nghiện ở Florida tặng con nghiện thẻ mua quà và vé phòng trà trong các gian lận về điều trị và giảo nghiệm trị giá 58 triệu.Bộ trưởng Sessions cho hay: gần 300 hãng bị đình chỉ hợp đồng và bị cấm dự phần trong các chương trình sức khoẻ của liên bang.Trong khi đó một bản tin khác của báo The Washington Post hôm Thứ Năm cho biết rằng các viên chức liên bang nói đây là “hành động bắt gian lận chăm sóc y tế lớn chưa từng có từ trước tới nay” bởi Lực Lượng Đánh Gian Lận Medicare (MFSF) với hơn 1,000 nhân viên an ninh tại ít nhất 30 tiểu bang.Trong số 412 người bị bắt và truy tố, gồm 115 bác sĩ, y tá và các chuyên gia y tế có giấy phép hoạt động khác.“Một người Mỹ chết vì thuốc quá liều trong mỗi 11 phút và hơn 2 triệu người Mỹ bị rơi vào tình trạng nghiện các loại thuốc giảm đau có toa,” theo Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ Jeff Sessions cho biết trong cuộc họp báo.“Năm ngoái, có khoảng 59,000 người chết vì thuốc quá liều...,” theo Chuck Rosenberg, quyền trưởng Cơ Quan Drug Enforcement Administration, cho biết.91 người Mỹ chết mỗi ngày vì liên quan tới sử dụng quá liều thuốc opioid, theo Các Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật của Hoa Kỳ (CDC).