Cố Vấn Mỹ Đề Nghị: Tăng Vai Trò Nhà Thầu Quốc Phòng Tại Afghanistan

WASHINGTON - Có tin các phụ tá Bạch Ốc đang vận động để tăng vai trò của nhà thầu quốc phòng tại Afghanistan.Nhà phân tích Michael Kugelman báo động: cách làm này là nguy hiểm và gây bất ổn thêm.Báo New York Times báo tin: 5, 6 cố vấn đề nghị dùng nhà thầu quốc phòng thay thế nhân viên quân sự tại Afghanistan, đơn giản vì kế sách hiện tại không chứng tỏ hiệu quả.Các lý lẽ có ý nghĩa chiến thuật là: nhà thầu làm giảm chi phí, 1 số công nhân quốc phòng không là công dân Hoa Kỳ, nghĩa là giảm nguy cơ thương vong của quân nhân Hoa Kỳ.Có bằng chứng cố vấn chiến luợc Steve Bannon đang thăm dò ý kiến này – nhưng, TT Trump tin cậy cựu Tướng James Mattis ở địa vị bộ trưởng quốc phòng, ý kiến về nhà thầu quốc phòng khó trở thành hiện thực. Vai trò của nhà thầu quốc phòng đuợc đặc biệt chú ý tại Iraq hồi giữa thập niên trước với nhiệm vụ bảo vệ toà ĐS và phái bộ ngoại giao Hoa Kỳ.Phân tích gia Kugelman phát biểu: khó hình dung sứ mạng do nhà thầu đảm trách tại Afghanistan - theo ông, gia tăng vai trò của CIA là có ý nghĩa hơn. Ông Kugelman là chuyên gia về Nam Á và đông nam Á tại Woodrow Wilson Center for Scholars (trụ sở Washington).