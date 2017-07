Số Dân Tị Nạn Nhập Cảnh Mỹ Đã Vượt Định Mức 50,000; 6 Nữ Sinh Afghanistan Được Nhập Cảnh Mỹ Để Dự Thi Robot

WASHINGTON - Tính vào hôm Thứ Tư, nhân số tị nạn tái định cư tại Hoa Kỳ là 50,086 người, vượt định mức 50,000 của tài khoá hiện hành dưới quyền nội các Trump, theo tin từ hệ thống phát thanh công (NPR).Viên chức ngoại giao xác nhận với NPR: thay vì ngưng tiếp nhận khi đạt định mức 50,000, họ chỉ ngưng tiếp nhận vào cuối ngày, để không làm mất trật tự.Dưới triều Obama, Hoa Kỳ định tiếp nhận 110,000 người tị nạn năm 2016.TT Trump đề ra định mức 50,000. Nhưng, không phải tất cả dân tị nạn mất hy vọng, theo diễn giải thuật ngữ “bona fide relationship” của Tối Cao Pháp Viện. Hạn chế với dân tị nạn đuợc trông đợi tái lập ngày 1-10, là ngày bắt đầu tài khoá mới. Cả TT Trump và thẩm quyền di trú chưa tiết lộ con số mới của định mức.Liên quan đến việc nhập cảnh vào Hoa Kỳ, một bản tin khác cho biết Đội tuyển tranh giải Olympic Robot của Afghanistan gồm 6 nữ sinh sau cùng đã đuợc phép nhập cảnh Hoa Kỳ tiếp theo sự từ chối của thẩm quyền di trú bị đáp ứng bằng sự phẫn nộ trong dư luận đưa tới sự can thiệp của TT Trump.Ban tổ chức loan báo hôm Thứ Tư: 6 em sẽ dự cuộc tranh tài diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18-6. Chủ tịch Joe Sestak của First Global tỏ ý biết ơn chính phủ Hoa Kỳ và Bộ ngoại giao cho phép các đội tuyển của Afghanistan và Gambia nhập cảnh để tranh tài.Ông Sestak cũng là cựu đô đốc hải quân và dân biểu liên bang cho hay 163 đội tuyển quốc gia, gồm cả Iran, Sudan, Syria sẽ có mặt bên cạnh các đội tuyển Morocco, Yemen và Libya.Sau lần từ chối đầu tiên, các nữ sinh Afghanistan đã 2 lần vuợt 800 kilomét đến toà ĐS Hoa Kỳ tại thủ đô Kabul để nộp đơn lại, theo lời kể của nữ sinh Sumaya Farooqi 14 tuổi.Công trình của 6 nữ sinh Afghanistan là nỗ lực làm việc ngày đêm trong 6 tháng để chế tạo 1 robot để dự cuộc thi của tổ chức từ thiện First Global.