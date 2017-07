73% DC Sẽ Bỏ Rượu Cả Đời Nếu Trump Bị Luận Tội, CH Chỉ 17%

WASHINGTON - Ông Brad Sherman là vị dân cử đầu tiên soạn quyết nghị để cụ thể khởi động tiên trình luận tội TT Trump, theo tường thuật của Reuters - lý do luận tội: cản trở công lý. Quyết nghị 4 trang của dân biểu DC Sherman hô hào truất phế TT tỉ phú New York vì các trọng tội và khinh tội.Chính giới thủ đô báo trước là khó, vì đảng CH chiếm đa số tại cả 2 Viện lập pháp.Ông Sherman nêu rõ các toa rập giữa đoàn tranh cử của ứng viên Trump và viên chức Nga, khi Moscow muốn phá rối bầu cử để giúp tỉ phú New York thắng cử. Tuần này lại vừa nổi lên thông tin về trưởng nam TT gặp 1 luật sư Nga hồi Tháng 6-2016 để nhận thông tin gây thiệt hại ứng viên Clinton – ông Sherman nói: điều này ám chỉ đoàn tranh cử của ông Trump sốt sắng nhận ám trợ từ Nga. Dân biểu Sherman cũng nhắc đến cuộc điều tra cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn và quyết định sa thải giám đốc FBI James Comey – theo ông Sherman, các tương tác với ông Comey và quyết định sa thải ông Comey cấu thành tội danh cản trở công lý. Dân biểu Sherman nhận biết rằng bài văn của ông là bước đầu của 1 nỗ lực dài.Trong 1 cuộc phỏng vấn cùng ngày Thứ Tư, TT Trump nói: TT Nga nên thấy cựu ngoại trưởng Clinton thắng thì hơn, vì ông không là chọn lựa của ông Putin với chính sách năng luợng dồn nỗ lực vào xuất cảng, mở rộng khai thác mỏ dầu khí với chi phí thấp, là ngược lại mong muốn của Điện Kremlin.Đáp lại ý định luận tội của dân biểu Sherman, phó tham vụ Sarah Sanders nói nghị quyết Sherman là hoàn toàn lố bịch và là trò chính trị xấu xa.Trong khi đó một bản tin khác trên trang mạng Newsmax hôm Thứ Năm cho biết rằng 3/4 các nhà Dân Chủ sẽ bỏ uống rượu đến trọn đời nếu TT Trump có thể bị luận tội ngày mai, theo một thăm dò được thực hiện bởi Detox.net cho biết.Theo nhóm vận động cho việc phục hồi chức năng cho những người nghiện rượu hỏi nhiều câu hỏi về việc người Mỹ có thể bỏ uống rượu. Số người trả lời họ sẽ bỏ rượu đối với việc luận tội Trump khác nhau theo họ thuộc đảng nào: 73.3% Dân Chủ và 17% Cộng Hòa.Liên quan đến hồ sơ Nga, một bản tin khác cho biết rằng cựu quản đốc đoàn tranh cử Corey Lewandowski báo trước: bất kỳ ai liên quan với thông tin thẩm lậu về buổi gặp gỡ giữa trưởng nam TT và luật sư Nga sẽ bị sa thải.Trong lúc Bạch Ốc tìm kiếm nguồn thẩm lậu, ông Lewandowski phát biểu qua chương trình Fox & Friends: ai không thuộc chương trình hành động của TT Trump sẽ bị đuổi tức khắc. Ông nhận là không biết kẻ thẩm lậu, nhưng nếu là TT, ông sa thải ngay người ấy, và TT Trump sẽ làm tương tự.Ông Lewandowski là quản đốc đoàn tranh cử vào thời gian Don gặp luật sư Veselniskaya – ông nói “Không biết gì vì buổi gặp gỡ ấy không là 1 cuộc hội họp”.Theo nội dung do chính Don công bố, anh tìm gặp Veselniskaya với mong đợi nhận thông tin bất lợi với đối thủ của thân phụ là ứng viên Hillary Clinton.Hôm Thứ Tư, TT Trump nhận là không hay biết cậu cả gặp luật sư Nga cho tới cách đây vài ngày – ông phát biểu với phóng viên Reuters: không có gì sai khi Don chấp nhận gặp, trong 20 phút.Ngoài ra, TT Trump dùng twitter tán dương Bạch Ốc làm việc hiệu quả, chú tâm vào luật y tế, cải tổ thuế và các ưu tiên khác, riêng ông không có nhiều thì giờ theo dõi các chương trình truyền hình.Tại Hạ Viện hôm Thứ Năm, nhân dịp họp báo hàng tuần, chủ tịch Paul Ryan tuyên bố “Trump Junior nên điều trần với Hạ Viện”.Trươc ông Ryan, chủ tịch ủy ban pháp chế Thượng Viện cũng xác nhận ý muốn mời trưởng nam của TT điều trần để giải thích.