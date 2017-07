Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ba Từ Trần; Mỹ Kêu Gọi TQ Trả Tự Do Cho Bà Lưu Hà Là Vợ Ông Lưu Hiểu Ba

SHENYANG - Khôi nguyên Nobel Hoà Bình Lưu Hiểu Ba đã chết vì bệnh ung thư, hưởng thọ 61 tuổi.Ông tắt thở hôm Thứ Năm trong lúc bị quản thúc tại bệnh viện để điều trị ung thư gan giai đoạn cuối, và chính quyền Trung Cộng phớt lờ các vận động nhân đạo.Thẩm quyền tư pháp của thành phố Shenyang thông báo qua mạng: ông Lưu tắt thở 3 ngày sau khi đuợc chuyển từ nhà giam sang khu chăm sóc đặc biệt.Đây là trường hợp thứ nhì khôi nguyên Nobel Hoà Bình chết trong tù – lần trước là nhà tranh đấu chống Đức Quốc Xã Carl von Ossietzky, công dân Đức, chết trong tù năm 1938.Bác sĩ Đức và bác sĩ Hoa Kỳ đề nghị đưa ông Lưu xuất ngoại điều trị nhưng Beijing cả quyết ông Lưu đang đuợc các bác sĩ chuyên khoa giỏi nhất nước chăm sóc.Trong lúc ông Lưu nằm trên giuờng bệnh, 1 video thẩm lậu cho thấy cảnh 1 số bác sĩ phương tây khen ngơi đồng nghiệp Trung Cộng. Human Rights Watch nhanh chóng lên án Beijing tuyên truyền – toà ĐS Đức nhận xét: các cơ quan an ninh dàn dựng cảnh này, không là giới chuyên khoa y tế.Nhà ly khai Lưu Hiểu Ba bị kết án 11 năm tù từ Tháng 11-2009 về tội khuynh đảo – ông đuợc tặng giải Nobel Hoà Bình 2010 và chiếc ghế không người đại diện ông tại lễ phát giải ở Oslo, Na Uy.Giới tranh đấu nhắc lại: trong thời gian tuyệt thực trước ngày quân đội Trung Cộng đàn áp đẫm máu tại công trường Thiên An Môn đầu Tháng 6-1989, thủ lãnh sinh viên Lưu Hiểu Ba tuyên bố “Chúng ta không có kẻ thù” – khi bị đưa ra toà năm 2009, ông tuyên bố tương tự “Chúng tôi không có kẻ thù và không bị thù ghét”.Trong khi đó, liên quan đến sự ra đi của khôi nguyên Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ban, 1 bản tuyên bố của ngoại trưởng Hoa Kỳ kêu gọi nhà cầm quyền Trung Cộng trả tự do goá phụ Lưu Hiểu Ba là bà Lưu Hà và cho phép bà xuất ngoại.Ngoại trưởng Tillerson cho hay: ông muốn cùng mọi người Hoa và khắp thế giới tưởng niệm nhà tranh đấu là khôi nguyên Nobel Hoà Bình vừa từ trần trong tình trạng giam lỏng tại bệnh viện vì vận động cải tổ dân chủ. Ông hô hào Beijing chấm dứt tình trạng quản thúc bà Lưu Hà, và cho phép bà xuất ngoại theo ý nguyện.Trưởng khối DC Hạ Viện Nancy Pelosi lên tiếng tuơng tự và mô tả chính sách đối xử của Beijing là đáng hổ thẹn.Với nghị sĩ CH Tom Cotton, tinh thần tranh đấu dũng cảm của ông Lưu sống mãi trong tâm khảm mọi người Hoa mong muốn tự do.Ngoài ra, Đại Sứ Terry Brandstad là đại diện ngoại giao của Hoa Kỳ tại Beijing hô hào trả tự do tất cả tù nhân luơng tâm. ĐS Branstad nói rõ: Trung Quốc đánh mất vai trò gương mẫu đáng đuợc tôn trọng và là trưởng thành, không bằng án tù để trừng phạt các nhà ly khai.