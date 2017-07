Bản Quyền, Nợ Lương, Phá Rừng, Cháy Nhà, Hàng Lậu

Vi phạm bản quyền sách là chuyện thường xảy ra, và hình như biện pháp chế tài không đủ mạnh để ngăn cản, nên cứ vẫn nghe hoài... Thậm chí, có kẻ còn khoe tài chôm bản quyền trên mạng.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện: Nhà xuất bản Trẻ vừa phát hiện quyển sách 'Marketing 4.0' của tác giả nổi tiếng Philip Kotler vừa được một facebooker đăng thông báo đang có bản dịch tiếng Việt và hỏi thêm "có bạn nào muốn đọc không"?...Ông Nguyễn Thành Nam - phó giám đốc NXB Trẻ - cho biết ông biết tin qua một đồng nghiệp. Thông tin từ facebook của Nguyễn Ngọc Hưng cho thấy bản quyền quyển sách này bị công ty của Hưng vi phạm khi dịch mà không có phép. Bởi “NXB Trẻ đã giữ độc quyền dịch quyển này sang tiếng Việt, hợp đồng bản quyền do NXB Trẻ ký với tập đoàn Xuất bản John Wiley & Sons, Inc có hiệu lực từ tháng 12-2016”, ông Thành Nam nhấn mạnh.Trong khi đó, báo Thanh Niên kể chuyện Sài Gòn: Hàng ngàn công nhân vệ sinh môi trường của các công ty dịch vụ công ích trên địa bàn TP.SG đang sống rất khó khăn do bị nợ lương kéo dài, có người phải đi vay nợ để trang trải cuộc sống.Bản tin báo Thanh Niên kê về anh Nguyễn Ngọc Châu (35 tuổi, ngụ P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức) là công nhân (CN) dọn rác thuộc Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích (DVCI) Thủ Đức, có thâm niên hơn 5 năm, với mức lương khoảng 6 triệu đồng/tháng. Từ đầu năm 2017 đến nay, anh Châu không nhận được lương mà chỉ được tạm ứng 1 - 2 triệu đồng/tháng. Anh Châu có 2 con: bé lớn 5 tuổi học mẫu giáo và bé nhỏ mới 1 tuổi nên vợ phải nghỉ làm ở nhà trông con. Cả gia đình 4 miệng ăn chỉ sống nhờ vào đồng lương khiêm tốn của anh. “Tiền học, tiền sữa cho con, tiền thuê nhà 2 triệu đồng, mỗi tháng mất 4 - 5 triệu đồng. Từ tết giờ không có tiền tôi phải vay mượn khắp nơi, đến nay nợ hơn 10 triệu đồng mà chưa có tiền trả”, anh Châu chia sẻ.Báo Pháp Luật kể về tai nạn ở Vĩnh Long: Khi cần cẩu xe vừa vươn lên cao để dựng cột điện thì phần trụ xe bất ngờ bị lún khiến xe cẩu ngã ngang, đập trúng vào nhà dân.Ngày 13-7, trên tuyến QL54 đoạn qua địa bàn ấp Đông Hưng 3, xã Đông Thành, Thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long một chiếc xe cẩu bất ngờ bị lật khiến nhà dân hư hỏng nặng.Báo SGGP kể chuyện phá 7ha rừng tự nhiên tại Lâm Đồng: Chiều 13-7, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án phá rừng quy mô lớn xảy ra trên địa bàn xã Quảng Trị, huyện Đạ Tẻh; đồng thời, triệu tập nhiều đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra....Trước đó, Công an huyện Đạ Tẻh cùng các cơ quan chức năng địa phương đã phát hiện vụ phá rừng quy mô lớn tại xã Quảng Trị (huyện Đạ Tẻh). Tại thời điểm phát hiện có khoảng 1.400 cây gỗ bị đốn hạ, khối lượng hơn 440 m3 (từ nhóm 5 đến nhóm 8).Bản tin TTXVN kể chuyện Hà Nội: Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng vụ án Công ty cổ phần Williams Việt Nam lừa đảo, huy động và chiếm đoạt vốn của hàng trăm người dân với số lượng tiền đặc biệt lớn.... từ tháng 5/2014 đến tháng 10/2015, Trịnh Anh Minh đã ký hợp đồng đầu tư, chiếm đoạt của 263 bị hại với tổng số tiền gần 230 tỷ đồng; đã hoàn trả lại 26 tỷ đồng cho các bị hại. Hiện Minh còn chiếm đoạt hơn 203 tỷ đồng của các bị hại.Báo Kiến Thức kể vê tai nạn ở Hà Nội: Hiện trường đâm xe kinh hoàng 3 người chết trên cầu Chương Dương.Tại hiện trường tai nạn giao thông trên cầu Chương Dương (Hà Nội) khiến 3 thanh niên tử vong tại chỗ, chiếc xe máy nát tươm, hai chiếc ô tô hư hỏng nặng.Báo Hà Nội Mới kê chuyện: vụ cháy xảy ra vào khoảng 2h30 sáng tại ngôi nhà 4 tầng, ngõ 205, đường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Cảnh sát PCCC phá cửa tiếp cận được vào bên trong thì bàng hoàng phát hiện cả 4 người trong nhà đã tử vong ở tầng 3 (gồm 2 vợ chồng, 2 người con). Nhận định ban đầu, các nạn nhân tử vong là do ngạt khói khí độc.Bản tin VOV kể: Rạng sáng 13/7, một chiếc tàu gỗ đang neo đậu trên Kênh Tẻ, TP. SG bất ngờ bốc cháy dữ dội, nhiều tài sản trên tàu bị thiêu rụi.Đây là chiếc tàu cũ hoán cải được sử dụng làm quán cafe, nhà hàng nổi, neo đậu tại chỗ. Trên tàu có nhiều vật dụng dễ cháy nên chỉ trong vài phút đám cháy đã bao trùm toàn bộ chiếc tàu. May mắn, nhiều người trên tàu kịp lao ra ngoài thoát nạn.Bản tin CafeF kể: Vào ngày 12-7, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra hai container hữu của Công ty TNHH DV VT GN HH XNK TN (Tân Bình, TP.SG). Qua đó phát hiện bên trong hai container chứa hàng trăm máy giặt, máy cắt cỏ, máy ảnh, tủ lạnh, nồi cơm điện…Tất cả đều là hàng đã qua sử dụng, thuộc danh mục hàng cấm nhập vào Việt Nam. Tuy nhiên, nhằm qua mặt cơ quan chức năng, công ty trên khai báo là... rổ nhựa.Đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 cho biết thêm từ thông tin bắt giữ, chi cục phối hợp với lực lượng chức năng rà soát, phát hiện thêm sáu container của Công ty TN, qua hình ảnh soi chiếu cho thấy toàn bộ sáu container đều là hàng cấm nhập.