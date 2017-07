Xin chiếu khán ở VN trễ vì điều tra an ninh khó khăn? Chương Trình Đầu Tư EB5 Kỳ Vọng Sẽ Thay Đổi Sau Ngày 30-9-2017

Lê Minh Hải

Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Đề tài trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com, tiết mục Radio, vào mỗi tối thứ Tư, từ 7:00-8:00 giờ.Nỗi Lo Âu Và Những Tin Đồn: Chưa bao giờ những cảm giác bất an lại xảy đến với các cộng đồng di dân tại Hoa Kỳ nhiều như hôm nay. Trong những ngày vừa qua, chúng ta đã thấy chính phủ nhắm vào những di dân bất hợp pháp và chuẩn bị trục xuất họ. Những đối tượng chính là những di dân bất hợp pháp từ miền Nam Châu Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha, mặc dầu một số nhóm di dân khác cũng bị cơ quan Thi Hành Luật Di Trú và Thuế Quan (ICE) viếng thăm. Các cộng đồng di dân khác đã tỏ ra quan ngại về vấn đề này. Họ tự hỏi rằng nếu cơ quan ICE sẽ bắt đầu nhắm đến họ chăng?Trẻ em Việt Nam sinh ra trên đất Mỹ không cần phải quan tâm. Không bao giờ các em có thể bị mất quyền công dân. Hầu hết người Việt Nam đã nhập tịch Hoa Kỳ cũng không cần lo âu về quyền công dân của họ. Và những thường trú nhân Việt Nam cũng không cần thiết phải lo âu nếu họ không có hồ sơ phạm tội hình sự.Tuy nhiên, nhiều người vẫn cảm thấy lo ngại. Họ tự hỏi có nên tin vào chính phủ Hoa Kỳ không? Họ đã từng trải nghiệm về chính phủ sau năm 1975 ở Việt Nam và không thể tin tưởng được về mặt luật pháp của nhà nước này. Liệu chính phủ Hoa Kỳ có đáng tin hơn không? Câu trả lời là "có". Nếu qúy vị là thường trú nhân hợp pháp hoặc là công dân Hoa Kỳ được nhập tịch, và nếu không là tội phạm, qúy vị không cần phải lo lắng gì hết.Liệu những đương đơn xin chiếu khán ở Việt Nam sẽ bị chậm trễ vì thủ tục điều tra an ninh vô cùng khó khăn không? Câu trả lời là không. Không có lý do gì để chính phủ Hoa Kỳ nghi ngờ có thể có quân khủng bố trong số những đương đơn xin chiếu khán tại Việt Nam.Dĩ nhiên, tất cả những đương đơn xin chiếu khán du lịch hoặc công việc phải chứng minh họ không có ý định ở Hoa Kỳ vĩnh viễn. Họ cần chứng minh có những sự ràng buộc về gia đình và kinh tế ở Việt Nam. Hầu hết những cuộc phỏng vấn xin chiếu khán phi di dân tại Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ chỉ mất và phút. Các nhân viên lãnh sự được huấn luyện rất nhiều để quyết định chính xác rằng liệu đương đơn có thực sự có ý định trở về Việt Nam đúng hạn hay không.Chương trình đầu tư EB5 kỳ vọng sẽ thay đổi sau ngày 30 tháng 9 năm nay. Vốn đầu tư tối thiểu có thể sẽ tăng từ 500 ngàn mỹ kim lên 1 triệu 300 ngàn mỹ kim. Hiện nay vẫn còn thời gian để nộp đơn xin chiếu khán đầu tư EB-5 trước khi luật thay đổi. Văn phòng Robert Mullins International có thể giới thiệu qúy vị đến một dự án đa dụng tại trung tâm thành phố Los Angeles. Đó là tên của một khách sạn và chung cư sang trọng, nổi tiếng và được xem là nơi đầu tư rất an tòan. Nhà đầu tư sẽ được bảo đảm trả lại vốn và lãi đúng hạn kỳ 5 năm, và có thể đặt mua trước một căn chung cư để bảo đảm vốn đầu tư được trả lại sớm hơn hạn kỳ, đồng thời hưởng trị giá gia tăng sau việc xây cất hoàn tất.Quyết Định Của Tối Cao Pháp Viện Mới Đây Về Lệnh Cấm Di Hành Được Sửa Đổi Liên Quan Đến Những Nước Hồi Giáo: Tối Cao Pháp Viện đã cho phép lệnh cấm này có hiệu lực đối với những công dân ngọai quốc không có liên hệ thật sự với bất cứ cá nhân hoặc thực thể nào tại Hoa Kỳ. Vì thế, một công dân của những nước bị cấm đang nộp đơn xin chiếu khán (visa) Hoa Kỳ phải có mối liên hệ với một người hoặc cơ quan nào đó tại Hoa Kỳ. Thí dụ, lệnh cấm du hành hiện nay đã hủy bỏ đối với những học sinh được chấp thuận bởi một trường học tại Hoa Kỳ, hoặc một nhân viên được một công ty ở Hoa Kỳ chấp thuận thuê mướn, hay muốn gặp hôn phu-thê hoặc thân nhân tại Hoa Kỳ. Còn những lọai chiếu khán khác sẽ phải chờ Pháp viện quyết định trong mùa Thu này.Sáu quốc gia bị cấm và những nước có quân khủng bố thì chắc chắn sẽ bị điều tra an ninh rất kỹ lưỡng đối với những di dân dân và du khách. Và dĩ nhiên sẽ đưa đến việc duyệt xét chiếu khán chậm trễ trong những nước này, nhưng không xảy ra ở Việt Nam.Một vấn đề di trú khác đang được thảo luận về tương lai của hai lọai chiếu khán H-1B và EB3: Ông Trump và những người ủng hộ ông thuộc đảng Cộng Hòa muốn giảm số công nhân ngọai quốc đến Hoa Kỳ. Một trong những cách mà họ có thể làm là đòi hỏi các chủ nhân Hoa Kỳ phải trả lương thật cao cho những di dân có chiếu khán làm việc H-1B. Ông Trump đã từng lập đi lập lại khẩu hiệu "Hoa Kỳ Trước Hết" mà nhiều người cho là khẩu hiệu mị dân, nhưng điều này cũng gây nhiều khó khăn cho người ngọai quốc muốn có chiếu khán làm việc ở Hoa Kỳ. Thông tấn xã AP từng loan tin rằng chính vợ của ông hiện nay, bà Malania Trump, đã từng ở Hoa Kỳ kiếm tiền bằng nghề người mẫu bất hợp pháp trước khi bà có chiếu khán làm việc H-1B.Một vấn đề liên hệ đến vùng Thung Lũng Điện Tử (tức Silicon Valley) liên quan đến chiếu khán "Khởi Động". Đây là một chương trình mà ông Obama đã chuẩn bị nhưng hiện nay ông Trump có thể quyết định lọai bỏ chương trình này kể từ tháng 7 năm 2017. Chúng ta cần nhớ rằng kinh tế của tiểu bang California đã tiến triển tốt một phần nhờ vào những di dân tài giỏi đến từ khắp nơi trên thế giới và xây dựng lên những ngành nghề kinh doanh, chi tiền và mua nhà cửa. Người di dân đã dùng 51% trong số tiền một tỷ mỹ kim để khởi động kinh doanh, trong số này có cả công ty Google. Nhưng nếu chính phủ Hoa Kỳ quyết định không cộng tác với giới kinh doanh khởi động này, vùng Thung Lũng Điện Tử sẽ đối diện với sự cạnh tranh rất căng thẳng với những thành phố ở Ấn Độ, Trung cộng và Pháp, những nơi chào đón giới kinh doanh rất nhiềm nở.Khi sự khởi động thành công, họ thường trở thành những công ty to lớn, thuê mướn hàng ngàn công nhân Hoa Kỳ. Cách duy nhất để thấy có thêm những công ty như Google tại Hoa Kỳ là phải cho phép nhiều vốn kinh doanh khởi động.Bảo Trợ Tài Chánh là điểm nhắm khác của ông Trump. Tháng 6, 2017 vừa qua, ông nói rằng ông không muốn người di dân nộp đơn xin những chương trình lợi ích công cộng cho đến khi họ ở Hoa Kỳ trong 5 năm. Thực ra, vì không tìm hiểu rõ ràng, ông không hề biết rằng luật này đã có từ lâu. Ông ta có thể sẽ tìm tòi thêm những cách mới khác để làm khó khăn hơn việc Bảo Trợ Tài Chánh, nhưng chưa cho biết chi tiết về việc này.Dân biểu quốc hội đã chấp thuận hai đạo luật thẳng tay với di trú bất hợp pháp. Một đạo luật sẽ không trợ cấp ngân qũy liên bang cho những thành phố "trú ẩn" che chở cho cư dân tránh khỏi sự tra xét của giới chức di trú liên bang. Một đạo luật khác sẽ tăng mức độ trừng phạt những người tái nhập cảnh Hoa Kỳ bất hợp pháp. Đạo luật này hiện đưa lên Thượng viện để bàn thảo và có thể thông qua.Giới chức Bộ Nội An loan báo tăng cường các biện pháp an ninh cho tất cả các chuyến bay đến Hoa Kỳ nhưng không thêm nước nào khác trong lệnh cấm mang theo máy tính cầm tay (laptop). Bộ Nội An đang yêu cầu các hãng máy bay và các phi trường gia tăng việc kiểm sóat và kiểm tra khách hàng trên tất cả những chuyến bay đến Hoa Kỳ. Các giới chức Hoa Kỳ loan báo tăng cường thêm những biện pháp rà sóat và kiểm tra an ninh tất cả những chuyến bay thương mại đến Hoa Kỳ nhưng Bộ Nội An không nới rộng thêm lệnh cấm về máy tính cầm tay và những dụng cụ điện tử khác. Vì những lý do an ninh, Bộ Nội An không loan báo chính xác mức độ rà sóat du khách sẽ được thực hiện ra sao. Chúng tôi nghĩ rằng hầu hết khách du lịch Việt Nam sẽ không cảm thấy bất tiện khi bay từ Việt Nam đến Hoa Kỳ.Hỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Nếu việc kiểm tra khách du lịch gia tăng trong những chuyến bay đến Hoa Kỳ, điều gì sẽ xảy ra tại Việt Nam cho những du khách đến Hoa Kỳ, hoặc việc kiểm tra này sẽ hòan tất khi họ chuyển máy bay tại một trong những phi trường ở Á Châu?- Đáp: Hiện nay vẫn chưa rõ ràng về việc này. Chúng tôi không nghĩ rằng việc kiểm tra gia tăng đối với hầu hết người Việt Nam. Điều có thể xảy ra đối với những người Á Châu khác bay từ Việt Nam đến Hoa Kỳ.- Hỏi: Liệu sẽ có việc kiểm sóat kỹ lưỡng hơn nữa với những đơn xin chiếu khán du lịch tại Việt Nam vì những quan ngại về tình hình Trung Đông?- Đáp: Không. Mọi việc sẽ vẫn tiếp tục như trước và sẽ không bị trì hõan.- Hỏi: Lệnh cấm du hành ảnh hưởng đến công dân Việt Nam ra sao?- Đáp: Không có ảnh hưởng nào đối với người Việt Nam. 