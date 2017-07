Mời Xem Global Buddhist TV Tham Dự Du Lịch Tâm Linh

HT Thích Thông Hải và ba nhà văn.

HT Thích Thông Hải cho xem truyền hình qua iPhone.

Cô Tuyết Nga giúp về Du Lịch Tâm Linh.

Bài báo nói về cậu bé, một nhà sư trẻ tái sanh.

Hòa Thượng Thích Thông Hải đang thực hiện một đài truyền hình toàn cầu, nơi Phật tử từ khắp thế gioơi, kể cả từ Việt Nam hay Anh, Pháp, Nhật, Hoa Kỳ, Nga... có thể xem được qua các thiết bị di động.Chương trình truyền hình 24 giờ này có thể xem qua điện thoại di động hay máy tính bảng, với một app miễn phí được hạ tải một lần.Phật tử muốn dùng miễn phí app này, có thể vào mạng gbtvapp.com để cài đặt miễn phí.Hòa Thượng Thích Thông Hải đã trình bày về chương trình này với ba vị khách văn nghệ tới thăm Tu Viện An Lạc ở Ventura, California, hôm Thứ Ba 11 tháng 7/2017.Nguyên khởi vì nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ lên thăm Hòa thượng để trao tặng thi tập mới dịch từ thơ Trần Nhân Tông, nhà văn Nguyên Giác lên thăm để cúng dường sách Thiền Tập Trong Đời Thường, và nhà văn Lê Lạc Giao tới viếng chùa còn để thăm người cháu tu sĩ nơi đây và người chị ruột đang làm công quả nơi bếp nhà chùa.Hòa Thượng Thích Thông Hải đã mời 3 nhà văn đi quanh chùa, thăm thành phố Ventura, xuống thuyền ra xem cửa biển Ventura Harbor và nói về các dự án đang thực hiện.Các hoạt động của Tu Viện An Lạc trình bày một phần trên trang web An Lac Mission:http://venturabuddhistcenter.org/Địa chỉ cụ thể là:An Lac Mission / Ventura Buddhist Center901 South Saticoy AvenueVentura, CA 93004Rất nhiều điểm đặc biệt tại Tu viện An Lạc, làm nơi đây khác biệt với tất cả các ngôi chùa Việt Nam khác tại Hoa Kỳ.NGÔI CHÙA ĐỘC ĐÁOTrên thời khóa biểu tháng 7/2017 cho thấy ngôn ngữ sử dụng trong các sinh hoạt tu học của chùa là: tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Pali, tiếng Sinhala (Tích Lan).Trong chùa hiện có một nhà sư Tích Lan thường trú.Trong chùa hiện có một chú tiểu 12 tuổi, từ 2 tuổi đã trang nghiêm, và khi biết đi đã ôm bình bước ra phố làm y hệt như nhà sư khất thực, và có lúc cậu nói rằng kiếp trước cậu là một nhà sư từ Thái Lan (bài báo Mỹ viết về nhà sư trẻ này là tờ Ventura County Star, ấn bản ngày 2 tháng 12/2014, trong đó phóng viên Cheri Carison đã phỏng vấn ba mẹ cậu bé -- HT Thích Thông Hải đã trao tặng số báo này cho nhà văn Nguyên Giác để sẽ dịch sau.).Ngôi chùa này hoạt động 7 ngày/tuần. Nhiều vị giáo thọ dạy nhiều lĩnh vực: Yoga (cô Sally McNallydạy), Tai Chi (Judy Scott, Maki Guelcher), Thiền tập (Kevin Bortolin).Trong chùa cũng có thời khóa tụng Kinh Pháp Hoa, Niệm Phật.Phật Tử tới chùa thường xuyên để ngồi thiền mỗi buổi chiều là người Mỹ trắng trong vùng Ventura County, Santa Barbara County, Simi Valley...Phật tủử Mỹ gốc Việt tới chùa hầu hết là vào Thứ Bảy, Chủ Nhật.Mỗi Thứ Bảy đều có lớp giảng dạy Kinh Từ Bi, Kinh Pháp Cú, Yoga, Thi62n tập, và từ thiện giúp người vô gia cư.Mỗi Chủ Nhật từ buổi sáng có sinh hoạt giới trẻ, và Bát Quan Trai Nghi Thức Tích Lan (Sri Lankan Eight Precepts Retreat)...Nói chung, đây là ngôi chùa đa ngôn ngữ, và không ngaỳ nào đóng cửa.DỰ ÁN PHẬT HỌC VIỆNHòa thượng Thích Thông Hải cho biết Thầy hiện thời đã có một khoảnh đất được Phật tuủ Dallas (Texas) cúng, và Thầy dự tính sẽ xây một Phật Học Viện nơi đó, sinh hoạt thiền thất và tu học thường kỳ cho Phật tử -- nhưng sẽ dạy 2 tháng hè mỗi năm cho các sa di, các sadi ni... vì thế hệ trẻ cần được giảng dạy bằng tiếng Anh.Phật Học Viện tương lai đó sẽ thường kỳ huấn luyện các thế hệ trẻ cư sĩ đời thường bằng Phật pháp tiếng Anh để trở thành các “dharma teacher” (thầy truyền pháp, giáo thọ) hoàn toàn thích ứng với xã hội Hoa Kỳ và với các quốc gia dùng tiêng Anh.Thế hệ trẻ từ Canada, Úc châu và từ các tiểu bang khác có thể dư các khóa học pháp thường kỳ bằng tiếng Anh ở Phật học viện sẽ xây đó.ĐÀI TRUYỀN HÌNH GLOBAL BUDDHIST TVHiện thời, Hòa thượng Thích Thông Hải đã mở được một đài truyền hình quốc tế, phòng ghi âm và ghi hình ở địa chỉ:Global Buddhist TV15361 Brookhurst Street, Suite 228Westminister, CA 92683714-726-7839 / 808-222-0909Bất kỳ ai có điện thoại iPhone hay có iPad đều có thể vào mạng gbtvapp.com để cài đặt ứng dụng miễn phí.Như thế, Phật tử từ Việt Nam, hay ở bất cứ nơi nào có wifi đều có thể vào xem truyền hình này miễn phí.Hiện đã có một số chương trình văn nghệ, phỏng vấn, thuyết pháp, hành hương du lịch... trên làn sóng này.Vân đề là, cân tiền cho các sinh hoạt kia... Nhưng không thể làm kinh doanh như đời thường, vì phải kết hợp với tu học... Đó là lý do có chương trình Du Lịch Tâm Linh.DU LỊCH TÂM LINHTrong tờ bích chương Du Lịch Tâm Linh, Hòa Thượng Thích thông Hải viết, trích:“Hội Thiện Nguyện Phật Giáo Toàn Cầu kính mời quý đồng hương phật tử tham gia ủng hộ chương trình du lịch tâm linh do Hòa Thượng Thích Thông Hải và nhóm Phật tử của hội Thiện Nguyện Phật Giáo Toàn Cầu thực hiện.Số tiền thu được sẽ dùng vào việc xây dựng Phật Học Viện với hơn 10 mẫu đất đả được cúng dường tại thành phố Dallas, Texas.Giá vé ủng hộ $350 dollars cho mỗi người. Xin quý vị vui lòng đặt vé trước một tuần. Đặc biệt có xe đưa rước tận nhà nhửng vùng lân cận.Hành trình du lịch tâm linh 2 ngày 1 đêm bao gồm:* Ẩm thực chay sáng, trưa, chiều, tối.* Tham quan bảo tàng viện tổng thống Ronald Regan và bảo tàng viện của chuyến tàu Titanic, chứng kiến tận mắt những di vật thật của lịch sữ.* Tham quan và ngủ đêm tại Tu Viện An Lạc-Ventura với thời khóa tu tập-tụng kinh, thiền quán, niệm phật tam bộ nhất bái.* Du thuyền thắng cảnh tại Ventura Harbor.* Mỗi du khách được tặng 1 DVD thu hình của chuyến đi mà quý vị tham dự do Global Buddhist TV thực hiện.Địa điểm khởi hành và trở về:Global Buddhist TV15361 Brookhurst Street, Suite 228Westminister, CA 92683714-726-7839 / 808-222-0909.”(hết trích)Hòa Thượng Thích Thông Hải hôm Thứ Ba đã mời 3 nhà văn đi một vòng thành phố Ventura, và lên thuyền ra một vòng cửa biển Ventura.Chủ thuyền là một người Mỹ da trắng hoan hỷ lái thuyền, chỉ trên thuyền chở 4 người, giải thích về các cảnh ven biển, các kiến trúc quanh vịnh.Khi ngừng, về là bến, HT Thông Hải nói là bao nhiêu tiền... bất ngờ, vị chủ thuyền nói là không lấy tiền cho chuyến đó, vì chở thầy là ơn phươc (blessings for me) rồi. Bất ngờ. Nhưng nhìn thấy kinh nghiệm naỳ, mới biết Hòa thượng Thông Hải có sự giao tiếp rộng trong thành phố Ventura, và như thếngôi chùa của Thầy thấy rõ là có nhiều uy tín.Được biết, Hòa thượng Thích Thông Hải sinh năm 1951 tại Bến Tre, Việt Nam. Xuất gia năm 11 tuổi với Hòa Thượng Thích Thanh Từ, viện trưởng Thiền Viện Trúc Lâm, Đà Lạt. Thọ Cụ Túc giới năm 1976.Tốt nghiệp Cử nhân Tôn Giáo Tỷ Giảo năm 1989 và Cao học Public Health năm 1997 tại Hawaii University, Hoa Kỳ.Tốt nghiệp Cử nhân Acupuncture tại Oriental Medical University, Hawaii, Hoa Kỳ, năm 1993.Thành lập bệnh viện dưỡng lão Paradise Nursing Home tại Honolulu, Hawaii, từ năm 1997 đến năm 2004.Viện trưởng Thiền Viện Chân Không – Honolulu, Hawaii, Tu Viện An Lạc – Ventura, California, Thiền Viện Chân Không – Chatsworth, California.Tác phẩm dịch thuật đã xuất bản: Thiền và Sự Thể Nghiệm Tâm Linh, Học Thuật và Tư Tưởng Thiền, Thiền Tại Phật Học Trung Quốc; Truyện tranh màu song ngữ Việt Anh dành cho thiếu nhi: Truyện Cổ Tích Phật Thích Ca, Truyện Cổ Tích Chàng Vô Não Angulimala...Tóm lại, mục đích bài này xin nói ngắn gọn:-- mời xem truyền hình trên iPhone, iPad với ứng dụng miễn phí ở: mạng gbtvapp.com-- mời Phật tử tham dự Du Lịch Tâm Linh, xin liên lạc người liên lạc là cô Tina qua điểm khởi hành và trở về:Blobal Budhdist TV15361 Brookhurst Street, Suite 228,Westminister, CA 92683.Phone: 714-726-7839 / 808-222-0909.(hay vào: http://www.globalbuddhistfoundation.org/)