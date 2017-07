Văn Thơ Lạc Việt: Tuyển Tập Đoàn Kết và Xây Dựng

Văn thơ Lạc Việt.

Vào lúc 2:30pm ngày Thứ Bảy 8/7/2017 tại Câu Lạc Bộ Mây Bốn Phương,730 đường 2nd St., San Jose, tổ chức Văn Thơ Lạc Việt (VTLV) ra mắt tuyển tập năm 2017 với chủ đề Đoàn Kết & Xây Dựng.Trong hàng quan khách người ta ghi nhận có; Ông Nguyễn Khắc Bình, nhà văn Diệu Tần, LS Nguyễn Công, bà Kim Hà, BS Trần Văn Nam, nhà báo Nguyễn Vạn Bình, TS Nguyễn Hồng Dũng, nhà văn Giao Chỉ, nhà thơ Ngô Đức Diễm, nhà thơ Đông Anh, Ông Bùi Đức Lạc, nhà thơ Trường Giang, Song Linh, và rất đông văn nhân thi sĩ…v.v.Sau phần nghi thức khai mạc, ông Nguyễn Hồng Dũng giới thiều buổi sinh hoạt. Ông trình bày ý nghĩa của buổi Ra Mắt Tuyển Tập Thơ Văn 2017 “Ngày xưa dân tộc Do Thái dùng 45% số tiền có được cho công tác văn hóa. Thế nên, mặc dù đất nước không còn nhưng nền văn hóa Do Thái vẫn còn cho đến ngày Do Thái được thành lập quốc gia.” Và theo ông “Chúng ta, ngày hôm nay nên theo gương Do Thái mà làm văn hóa để dân tộc được trường tồn. Văn Thơ Lạc Việt được thành lập và sinh hoạt trong chiều hướng đó, và hôm nay Tuyển Tập Đoàn Kết & Xây Dựng được thành hình.”Sau đó, Ông Lê Văn Hải, phó chủ tịch VTLV, chào mừng quan khách và khai mạc buổi lễ ra mắt sách. Ông cho biết, hiện nay, trong nước cộng sản đã phá hủy văn hóa và chúng ta phải bảo tồn văn hóa Việt bằng mọi cách mà trong đó có việc phát hành tuyển tập hàng năm.Ông Chinh Nguyên, chủ tịch VTLV, nói về ý nghĩa của Tuyển Tập 2017 Đoàn Kết & Xây Dựng. Ông nói “Chúng ta chưa thực sự đoàn kết, chúng ta phải đoàn kết hơn nữa để xây dựng lại nền văn hóa Việt…” Tiếp theo, ông giới thiệu Ban Biên Tập và 39 tác giả có bài viết trong Tuyển Tập 2017.Sau đó, nhà văn Diệu Tần, nhà thơ Đông Anh, nhà văn Giao Chỉ, nhà thơ Ngô Đức Diễm đã phát biểu ý kiến.Chương trình tiếp diễn với phần văn nghệ do Ban Văn Nghệ Văn Thơ Lạc Việt đảm trách. Buổi sinh hoạt Văn Hóa chấm dứt vào khoảng 5:00pm.