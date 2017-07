Cộng Hoà Bận Việc, Dân Chủ Bận Chơi Boomerang?

Bình Dân Có Lời Độc Lập…

… cho dù nước có trở cơn đại hồng thủy thì gỗ vẫn cứ nổi và đá vẫn chìm; dù có mây đen che phủ, mặt trời vẫn mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây.

Bình dân dù là DC hay CH thoạt tiên bình dân thấy cái gì ra cái đó, trắng ra trắng đen ra đen trước khi người ta sơn phết cho thành bản sắc riêng của tập thể đảng phái. Rồi cái gì mà tập thể khen, hay chê, người thuộc về đảng cứ theo đó mà tìm lời bào chữa hay tâng bốc cho phải nghĩa chính trị theo đảng. Người thuộc về đảng khổ sở theo, nhất là đối với đảng nào tạo uy thế chính trị bằng tài ngụy biện, đạo đức giả, giỏi lộng giả thành chân và mị dân thành đảng tính; thành ra con người thuộc về đảng thay vì đảng là cái gì của con người. Dần hồi cái riêng của cá nhân hy sinh để thay bằng tập tính đảng. Nói đến sự thật, một số bạn chúng tôi thấy mơ hồ chừng như lương năng đã bỏ đi!

Mấy tháng rồi cứ bật TV lên là người ta nghe thấy DC và TTDC hát bài (Nga) Russia, Russia, Russia và Russia; Putin, Putin, và Putin. Cái miệng ăn hoài một món dù ngon mấy cũng thấy ngán, tai mắt cũng vậy. Không riêng gì dân ngu khu đen, cả thế giới ngày càng biết đến Nga và Putin nhiều hơn trước. Bứt dây khó tránh động rừng; dĩ nhiên quan hệ tốt xấu, kín hở giữa bà Clinton, Obama với Putin, Nga trong quá khứ gần xa cũng tự nổi lên luôn, có khi nhiều hơn và có bằng chứng chứ không riêng những gì người ta cáo buộc ông TT Trump, người còn chân ướt chân ráo bước vào thềm chính trị không đầy một năm mà “zero” - chẳng có bằng chứng nào. Bình dân DC, CH quyết định đứng ra ngoài đảng, độc lập nhìn xem những gì đang xảy ra ít nhất một lần xem sao. Phải thử mới được.

Boomerang là món đồ chơi hình chữ “L”. Người chơi ném ra xa rồi nó cứ tự quay ngược trở về nơi người ném. Có thể nhìn thấy CH bận làm việc, DC cũng bận nhưng là bận chơi Boomerang vì từ đầu năm đến nay, dù DC rào đàng rấp ngõ nhưng rồi sự thật cho thấy bánh xe lịch sử tuy có gập ghềnh nhưng rồi vẫn bương qua tuốt và những chướng ngại đổ nát tự trở về với chủ nó. Bình dân không chính trị, tà trị gì cả, sẽ nghĩ thế nào? Sau đây là những gì bình dân thấy bằng mắt trần, cảm nhận qua lẽ phải thông thường, chứ không có chút gì gọi là “phải nghĩa chính trị”.

Một cách tóm tắt, đây là danh mục chuyện xảy ra, có mục đã nói nhiều ở những bài trước, nhưng xin liệt kê lại theo trình tự thời gian để có bức tranh chung:



Trước khi bầu cử:

DC, phe bà Clinton đánh bại phe ông cụ xã nghĩa Sander bằng phiếu và trò gian lận, bất chính bị bể, khiến bà Chủ tịch DC Debbie Wasserman Schultz phải từ chức ngay trên sân khấu DNC (đại hội đảng). Hillary Clinton trở thành ứng viên chính thức của DC. Wikileak lần lượt xì ra tin tức về vụ gianlận email, và tài liệu bê bối của Bà Clinton; DC đổ cho Nga và đội ngũ của ông Trump. Nếu bà và ban vận động DC trong sạch thì trăm Wikileak lấy gì mà khui chứ?

CH, ông Donald J Trump, nhà xây dựng và kinh doanh địa ốc thành công đến tỉ phú, chưa bao giờ làm chính trị, không có gì để kể, lần lượt đánh bại 16 chính trị gia lão luyện có dư thành tích. Ông trở thành ứng viên chính thức của CH.

Phe bà Clinton - người có kinh nghiệm chính trường hơn ba mươi năm, gồm chính quyền DC đương nhiệm và TTDC, cả dàn chính phủ hùng hậu của Obama. Phe Donald J. Trump có vẻ như ngơ ngác trong làng xôi thịt chính trị, chỉ đơn độc gồm gia đình 5 đứa con và 8 đứa cháu nội ngoại. Còn chính trị gia CH ủng hộ ông Trump một cách miễn cưỡng; một số khác thành lập tổ chức “Never Trump” tiếp tục đánh phá chẳng khác nào phe DC. Cho đến một thời gian sau khi ông Trump vào Toà Bạch Ốc họ mới dần dần im tiếng.

Ông Trump không có hồ sơ tì vết chính trị để bị mổ xẻ, bà Clinton được sự hỗ trợ của chính phủ TT Obama và TTDC tấn công cá nhân ông một năm rưởi. Không có gì bẩn thỉu nhất mà phe Clinton không ném ra. Đàn bà, bác sĩ tâm thần, chiêm tinh gia Việt nam cũng có phần, một số nhà báo tỵ nạn ăn theo, cả TTDC như CNN, MSNBC, CNBC, CBS, NYTime, Washington Post … tất cả nhất tề tấn công bằng chuyện kể, bằng băng thu lén ông Trump nói đùa tục kiểu đàn ông làng chơi khi vào làm ăn với họ 10 năm về trước.. . Lịch sử hôn nhân, gia đình, con cái, kinh doanh, hồ sơ thuế tất cả bị đào bới hàng ngày không sót chỗ nào. Ngoài ra còn đội quân dã chiến chặn đường vào California khiến ông phải vượt rào đi vòng; chặn đường vào Chicago khiến ông phải bỏ cuộc vận động ở đó . . . Đây là một đoạn phim chưa từng có trong lịch sử.

Một số ông bà bạn trong chúng tôi lỡ mang cặp kính đảng đinh ninh rằng đây là bài toán sơ học và đáp số 99.99% bà H. Clinton sẽ là TT thứ 45. Định kiến đã không cho phép họ suy nghĩ gì thêm. Họa theo TTDC, họ tự thỏa mãn, nói theo kiều Việt nam thời nay là “tự sướng”, và tha hồ chế nhạo, phỉ báng lão già tỉ phú để làm vui mà không hề biết TTDC đều đã sập bẫy Trump: được việc, đỡ tốn tiền; dụ cá cứ theo mồi giả đến khi ra đến biển khơi thì khó trở về con nước đã quen!

Một số còn lại trong giới bình dân không quên nhìn một con người tự xây dựng cuộc đời qua nhiều hoàn cảnh khác nhau, qua nhiều môi trường khác nhau - từng vào ra chốn quyền quí đến giới lao động chân tay, đến nơi nổi tiếng văn nghệ, giải trí hay giới ăn chơi sành điệu. . . đã từng trải thăng trầm và sau cùng đã thành công tột đỉnh. Bình dân không quên nhìn tư cách, tác phong và tài năng của đàn con cháu, xét vài yếu tố không thể bỏ sót là con người ấy đã tương kế tựu kế, lợi dụng TTDC một cách rất tinh khôn, đã đánh gục 16 ngôi sao chính trị, đã lợi dụng được sự khính xuất của DC và TTDC, và còn yếu tố khách quan là 8 năm Obama đã để lại một bức tranh mọi mặt trong ngoài nước, thật tình mà nói chỉ có người không cần sự thật mới không chê trách. Thắng lợi sẽ nằm trong tay người hiểu hiểu rõ hoàn cảnh xã hội và tài vận động tâm lý quần chúng mọi tầng lớp bằng thông điệp độc đáo đáp ứng lòng mong đợi của họ. Lòng rỗng rang suy nghĩ, bình dân độc lập đã thấy đây là bài toán phức tạp, chứ không thể dễ dàng có đáp số.

Thế rồi con người ấy chiến đấu tả xung hữu đột, một mình tứ bề thọ địch kể cả trong đảng và kinh khủng nhất là hệ thống truyền thông dòng chính (TTDC). Con người có lời nói thô mà chính trực, như thường dân, nghĩ gì nói nấy, có thông điệp rất ngắn gọn, khó quên và rất hấp dẫn: “Make American Great Again” (Làm cho Mỹ Vĩ Đại Trở Lại) - Thịnh vượng trở lại, An toàn trở lại, Làm việc trở lại;. Chữ “Trở Lại” rất độc đáo ở chỗ nó tố cáo chính quyền cũ đã hỏng, và còn Người Mỹ, Nước Mỹ ưu tiên, Luật pháp và Trật tự, tất cả đều là chữ nghĩa thông thường nhưng giá trị trở nên cao khi được đề cập đúng lúc. Bà Clinton trái lại không có thông điệp gì ngoài “Stronger Together” (Đoàn kết mạnh hơn) và tiếp tục chính sách của Obama. Dân ủng hộ ông ta mỗi tụ điểm vận động lúc nào cũng có đến hơn hai, ba chục ngàn người, gấp năm bảy lần của bà Clinton. Và kết quả, ông ta đã thắng lớn, CH thắng lớn một cách rất công bằng và rất minh bạch.

DC tuyên bố đầu hàng trước quốc dân bằng lời nói khá lịch sự khả kính của bà Clinton: “Chúng ta nợ ông ta một tư tưởng cởi mở và một cơ hội để lãnh đạo!”. Nhưng không biết DC theo đạo lý nào mà ngay sau đó bà Clinton và DC đã nuốt lời, tiếp tục ngăn chặn, đánh phá nhưng thất bại hết lần này đến lần khác. Và mở đầu là sự trả đũa, vào ngày 29/12/2016 - tức là còn mấy ngày nữa sẽ mãn nhiệm, TT Obama đuổi 35 nhà ngoại giao Nga về nước và tịch thu 2 cơ sở, kể như thắt một cái gút cuối cùng chặn đường quan hệ xây dựng Mỹ Nga, khiến ông Trump sẽ khó khăn mở lại. Tên Putin không vừa, chỉ cười khẩy và không đuổi các nhà ngoại giao Mỹ như mong đợi.



Sau bầu cử đến nay:

ĐÁNH HẠ CÁ NHÂN : từ bôi phết, ngăn chặn cáo buộc không bằng chứng, đến đòi truất phế, bãi nhiệm và lần lượt THUA:

Lần thứ nhất :Toàn quân, toàn lực tấn công, đủ loại đạn nhưng 8/11/2016. Kết quả THUA to!

Lần thứ nhì: Nhiều tổ chức ủng hộ DC chặn đường đe dọa người vào tham dự lễ nhậm chức. Một số đông khách ở xa có con nhỏ phải trở về, tiệm quán, xe cộ bị lãnh vạ lây. Kết quả: DC THUA tiếp!

Lần thứ 3. Ngay trước ngày nhậm chức mấy bình luận gia thiên tả trên CNN liên tục đưa ra giả sử và bàn luận rằng từ bấy giờ đến trước khi tuyên thệ, nếu ông Trump bị ám sát thì có thể bà Clinton sẽ thay để làm việc với phó TT Pence. . . Có ghê tởm không? Đây là giả sử hay gợi ý? Nhưng rồi không có gì xảy ra. Kết quả: DC THUA nữa!

Lần thứ 4. Đếm phiếu lại: Phía bà Clinton theo đảng Green đếm phiếu lại ở Wisconsin, Pennsylvania, Michigan nhằm thay đổi tăng phiếu đại cử tri nhưng chẳng may đã kiếm thêm một ít phiếu cho ông Trump. Kết quả DC THUA nữa!

Lần thứ 5. Hăm dọa, khuynh đảo cử tri đoàn, hứa trả tiền phạt để họ phản bội lời tuyên thệ. Kết quả: DC THUA nữa!

Lần thứ 6. Quyết tâm trì hoãn, ngăn trở TT bổ nhiệm nội các, thêm vào đó để người cũ của Obama còn dây dưa thực hiện kế hoạch chính phủ ngầm (deep state) nhằm gây trở ngại cho nghị trình của TT. Dù vậy nội các vẫn tiếp tục làm việc với một ít người. Có gặp khó khăn nhưng ông Trump vẫn thành công. Kết quả DC THUA. nữa!

Lần thứ 7. Trước hết tung tin Nga, Putin XÂM NHẬP hệ thống bầu cử của Mỹ do17 cơ quan an ninh, tình báo và dân sự ước định – có tờ thêm chữ kết luận (conclude): 17 cơ quan đưa ra ước định kết luận rằng… Đọc kỹ chữ kết luận, vẫn là kết luận sự ước định, rất nhiều người bị đánh lừa, chữ chính là ƯỚC ĐỊNH chứ không phải là trưng bày bằng chứng. Đến ngày 8/5 sau khi tuyên thệ, Giám đốc Tình báo Quốc gia, ông Clapper buộc phải bạch hoá trước Quốc hội rằng chỉ có 3 cơ quan: FBI, CIA, NSA và Văn phòng của ông đưa ra ước định chứ không phải 17 cơ quan! Đến ngày 29 và 30 tháng 6 thì Hội báo chí và New York Time mới theo đó đưa ra đính chính những câu chuyện đã đăng trong ngày 6/4, 2/6, 29/6!!! Thế mà họ cứ im và TTDC cứ hát “17 cơ quan!” trong suốt hơn nửa năm cho đến đứa trẻ lên mười cũng nghĩ như vậy. Sướng chưa! Để làm gì vậy? Khi tỉnh táo có ai mà không thấy DC đang cố hạ giá trị kết quả bầu cử và hạ uy tín, chặn đứng mọi bước tiến của ông Trump bất kể là ông làm gì. Mặc dù các nhân vật đầu các ngành nói trên (Chính phủ Obama) khẳng định nhiều lần rằng Nga xâm nhập vào hệ thống nhưng không ảnh hưởng chút nào đến kết quả bầu cử, DC và TTDC cứ việc bôi phết trong khi chính họ tấn công ông Trump là đã coi thường kết quả bầu cử khi ông ta đòi từ chối và kiểm tra nếu xét thấy có sự gian lận! Đây là cái là đạo lý gì?. Kết quả: DC THUA nữa!

Lần thứ 8. Từ xâm nhập hệ thống bầu cử nâng thêm lên một bậc: “hại bà Clinton, giúp ông Trump thắng cử”. Nghĩa là ông Trump chỉ là người nộm, thắng cử nhờ Putin mà thôi! Vậy chứ Nga có giúp ông Trump để thắng 16 ứng viên CH không? Vậy chứ mỗi lần hai ba chục ngàn người tập trung chờ nghe Trump vận động có nhờ Nga không? Putin có giúp gia đình người ta đẹp và thành công để dân chọn mặt gửi vàng không? Bình dân nào tin?!

Thông đồng: Dựa vào lời ông Trump lúc vận động tranh cử có ý nối lại quan hệ với Nga để giải quyết vấn đề Syria và khích hacker moi thêm mấy ngàn email có chứa tài liệu bí mật quốc gia mà bà Clinton giữ làm của riêng, dấu hoặc xóa, DC và TTDC thổi thêm khói mù vào dân thiếu thông tin và đã thuộc về đảng lòng hoài nghi ông Trump hay ban vận động của ông THÔNG ĐỒNG với Nga (collusion), rồi tiếp tục hát bài “Thông Đồng” và đòi điều tra “thông đồng” mãi cho đến nay. Quốc hội lần lượt nướng cả đoàn các đầu ngành thời Obama: ông Giám đốc Tình báo trung ương, Bộ trưởng Nội an, Giám đốc Tình báo quốc gia, Giám đốc Cảnh sát Liên bang, và những người nắm chức vụ quan trọng liên hệ; tất cả đều phải tuyên thệ và đã khai là KHÔNG CÓ bằng chứng THÔNG ĐỒNG NÀO (zero). Giám đốc FBI đã ba lần khẳng định TT không phải là đối tượng điều tra. Kết quả: DC THUA nữa!

Lần thứ 9. Chưa hết, bà Clinton ẩn mình mấy tháng rồi đột nhiên xuất hiện (18/3) với lời tuyên bố: “Tôi đã ra khỏi rừng!” và bà chỉ trích ông Giám đốc FBI James Comey, người đã cứu bà, rằng tại ông mở lại điều tra (27/10/16) bà mới bị rớt! Bà cũng chỉ trích cả DC không để lại gì cho bà. Kế đó, dân biểu và nghị sĩ DC đòi đuổi ông này. Theo sau, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Rod Rosenstein cũng đề nghị đuổi; TT Trump bất thần đuổi James Comey (9/5) – sau này mới biết ông James Comey ghi chép chi tiết mỗi lần gặp riêng với TT nhằm đề phòng, nhưng ông không làm như thế đối với TT Obama. Đuổi ông này, lẽ ra vừa ý DC và bà Clinton nhưng không. Tức thì DC chuyển hướng cáo buộc ông Trump từ tội thông đồng - không có bằng chứng - thành NGĂN TRỞ công lý và đòi cử Cố vần Đặc biệt để điều tra. Cần biết là Cố vấn đặc biệt (Special Counsel) chứ không phải là Công tố viên đặc biệt (Special Prosecutor). Từ ngữ gian lận đáng sợ hơn cả vũ khí. Gọi công tố viên khi đã có ai đó phạm tội sẽ bị tố tụng.

Đào mãi không thấy THÔNG ĐỒNG nhưng thấy kết quả ngược lại, lần lượt lòi ra những vấn đề đáng nghi thuộc chính quyền Obama. Obama đã biết từ tháng 8 năm ngoái nhưng tại sao không làm gì? Hoá ra trách nhiệm thuộc về chnh phủ Obama. Nếu có bằng chứng thông đồng thì ông Trump bị thịt ngay trước ngày bầu cử cho xong không khỏe hơn sao? Trưởng ban vận động của bà Clinton, John Podesta cũng là vấn đề, email vào ra dễ quá để bị xâm nhập khiến những vụ bê bối trong DC xì ra; vừa qua NYT tình cờ tiết lộ John Podesta nhận 75 ngàn cổ phiều từ một công ty do Điện Cẩm Linh tài trợ (theo investor.com); bà Bộ trưởng Tư pháp gặp riêng cựu TT Clinton trong khi bà Clinton đang bị điều tra và đã ra lệnh cho ông giám đốc FBI hạ mức độ điều tra (investigation) thành xem xét vấn đề (matter), sau đó James Comey vượt quyền hạn, đưa ra quyết định miễn tố bà Clinton. Bằng chứng ngăn trở công lý rõ ràng hơn những gì mà DC cáo buộc ông Trump. Kết quả đến nay DC đang lo mũi khoan quay ngược. Còn đám mây trùm lên chính phủ Trump cho đến nay vẫn chỉ là lời sự ước đoán (assessment). Người ta cố đào tìm chút gì có thể chứng minh cho lời ước đoán từ lúc bắt đầu. Lượn lặt được chi tiết nào cũng cố lý luận nhận vvào cái khuôn thông đồng đúc sẵn, nhưng rồi cái nào cũng không khớp. Kết quả: DC liên tục THUA tiếp! Còn có tin ông Cố vấn đặc biệt mới nhận chức đã tuyển nhiều người có quan hệ làm ăn với Clinton và thân cận Obama cho nên kết quả phải chờ xem màn cuối ra sao.

Lần thứ 10. Để hù, ngăn chặn Giám đốc Cảnh sát Liên bang trả đũa, phóng tin thất thiệt ra TTDC. Ông Trump tweet: “Ông Comey nên hy vọng rằng không có “băng thu âm” các cuộc nói chuyện trước khi tung tin ra báo chí!”. DC và TTDC nổi trống kèn tùm lum, và nhảy dựng lên liên tục đòi TT nộp băng thu âm. Câu nói ngắn gọn như vậy mà không hiểu để phải hô la khan cổ cho đến khi TT nói ông không có băng thu âm, ông cũng không biết có ai thu không! Kết quả: DC lại THUA nữa!

Lần thứ 11. Một loạt cơ sở TTDC làm tin giả, TT không ngại chỉ thẳng mặt, ngay thẳng như thế, bất khuất như thế không bị chúng ghét mới là chuyện lạ. Mới đây ông Quản nhiệm Sản xuất chương trình CNN, John Bonifield phát biểu và vô tình bị camera thu nguyên văn như sau: “Bỡi vì tỷ giá. Bỡi vì tỷ giá? Tỷ giá của chúng tôi bây giờ thật khó tin. Nhưng thành thật mà nói, bạn nghĩ toàn bộ vụ Nga cục c..t (Russia shit) chỉ như là bịp nhảm, bố láo (bullshit)? Có thể là bịp nhảm, ý tôi là, hầu hết đang là bố láo. Kể như chúng tôi không có bất cứ bằng chứng chắc chắn nào. Tôi nghĩ thật sự họ không có gì cả, nhưng họ muốn tiếp tục đào bới. Và như thế TT đúng khi ông nói, như là, hãy xem, các ông bà săn lùng phù thủy (witch-hunt). Kể như các ông bà không có manh mối, không có bằng chứng thật nào cả. Và CEO của CNN đã nói trong cuộc họp nội bộ, ông ta nói mọi người làm việc tốt về hoà ước khí hậu… Nhưng chúng ta đã làm xong. Hãy quay lại vấn đề Nga”. Các đài TTDC tả khuynh khác cũng y như vậy mà làm thôi. Hoá ra Tổng thống nói tin giả là không sai. Có phải là bật ngữa không? Không đâu, ai bị đảng dẫn đường thì bật ngữa còn riêng ai có chút tinh thần độc lập thì khác. Tất cả chỉ để đánh hạ thôi đấy! Kết quả TTDC và DC THUA nữa!

Lần thứ 12. TTDC tung ra xấp tài liệu không rõ nguồn gốc bôi bác Trump đàn điếm ở Nga lòi ra là tin giả. Nhặt được tờ thuế 2005 của ông Trump (MSNBC) mừng như được của, hoá ra là sập bẫy, quảng cáo giùm cho ông Trump. Và mới đây, 3 người làm việc cho CNN phải từ chức sau khi CNN ra xin lỗi và rút lại tin giả cáo buộc rằng ông Anthony Scaramucci trong đội ngũ của TT đã gặp Kirill Dmitriev, một Ủy viên quỹ đầu tư của Nga (IDRF). (26/6/17). May mắn cho CNN, ông này tha lỗi và không kiện. TT cáo buộc TTDC tin giả là hoàn toàn đúng. Kết quả: TTDC tin giả, DC THUA nữa!

Lần thứ 13. Biểu diễn tuồng ám sát nhà độc tài của Cộng hoà La Mã năm 44 TCN, Julius Caesar ở sân khấu công cộng Central Park, nhưng dáng dấp, đầu tóc và trang phục y như ông Trump hiện nay chứ không phải thời xa xưa. Không say, không điên ai cũng biết đây là một cách kích động, xúi giục ám sát TT. Bà Kathy Griffin (CNN) xách đầu TT máu tươi đầm đìa y hệt khủng bố mới cắt, chụp hình đăng lên mạng, kết quả dư luận phản đối mãnh liệt, bà ra xin lỗi, gỡ hình xuống và CNN không còn cách khác nên phải cho nghỉ việc, cơ quan an ninh điều tra. Đúng là “hiểm dạ được người”. Ông Trump nên cảm ơn Thượng đế và cảm ơn những kẻ ác tâm này, bỡi kể như ông Trump đã bị ám sát rồi và đã hoàn toàn thoát nạn! Kết quả: DC THUA nữa!

Lần thứ 14. James Hodgkinson, DC, ban vận động cho ông xã nghĩa Sander, mang tư tưởng cấp tiến chống Trump, đã làm một danh sách định lần lượt bắn dân biểu, nghị sĩ CH. Cuối cùng đã thực hiện kế hoạch tại sân bóng chày lúc CH đang tập luyện để chuẩn bị đấu với DC - 14/6/17 tại Alexandra, Virginia. Kết quả nhiều người bị thương, có Steve Scalise nhân vật thứ ba của Quốc hội (CH) bị thương thập tử nhất sinh, đến nay vẫn còn trong tình trang nguy kịch. Riêng hắn ta đã chết tốt vì cảnh sát hộ vệ Scalise đã bắn trả. Một ông khác cũng tên James, James Devine, một nhà chiến lược của DC tweet : “Chúng ta đang chiến đấu với ích kỷ, ngu muội, và giới giàu có, tự tôn. Sao lại sửng sốt khi chuyện trở nên hung dữ” # Hãy săn Dân biểu Cộng Hoà”. Ông xã nghĩa Sander lật đật ra chê trách, Bà Nancy Pelosi, ông Chuck Schumer ra ôm ngực tỏ long tốt, kêu gọi hãy ăn nói dịu giọng và đoàn kết như một nhà, một vài ông DC ra nói mọi người nên soi gương . . . Nhưng rồi ngay hôm sau đâu cũng vào đó, DC tiếp tục tấn công, CH tiếp tục làm việc. Cái bệnh chính trị phải đạo đã nhiễm đến xương cốt thật khó bỏ! Kết quả DC THUA nữa!

Lần thứ 15.. Buộc tội để truất phế (impeachment): Bà dân biểu gốc Africa, DC Maxim Water, mắng ông bộ Trưởng Gia cư Ben Carson, Ứng viên TT Da đen, nay là Bộ trưởng Gia cư, rằng bà sẽ “bửa “đ..t” ông ra từng mảnh”. Bà cùng một số đông DC dùng lời thô bỉ mắng TT và phát triển một kế hoạch đòi buộc tội TT để truất phế (impeach). Tội gì? Tội làm hỏng đời cô gái trẻ và ô uế Toà Bạch Cung như TT Clinton, ra toà TCPV cả năm mà DC nắm đa số còn cứu được - chỉ phạt nhẹ cúp bằng luật sư và khỏi truất phế; còn ông Trump có tội gì mà đòi truất phế? Có phải nằm mơ không? Mấy tháng qua tìm không thấy tội mà chỉ lòi ra bà này đạo đức giả, khiến cả ngàn người, trong đó có cả Mỹ đen, Mỹ- Mễ, Mỹ El Savador … chặn đường, biểu tình đòi truất phế, đòi đuổi bà ra khỏi khu dân cư để lấy phiếu mà không cư ngụ khi bà tổ chức họp ở Toà thị chính. Kết quả DC THUA nữa.

Cần biết, bà DC đại diện dân nghèo Maxim Water có biệt thự 6000 square ft, 4.3 triệu trong khu dân giàu Los Angeles, cứ tiếp tục thắng cử 40 năm, đại diện khu dân cư chỉ có 6% dân Africa mà bà không cư ngụ ở đó.

Lần thứ 16. Tiếp tục giấc mộng đánh hạ TT, Dân biểu mới Jamie Raskin DC (thuộc Maryland – nơi có thành phố bảo hộ) muốn lập công đầu, đã cùng Darren Soto, DC, Florida đưa ra đề luật tìm bị bịnh thần kinh của TT để bãi nhiệm!

TT bị bệnh điên gì mà đứng đầu trên 500 công ty khắp nơi trên thế giới, nhúc nhích một chữ ký thì cơ nghiệp đi đoan; bệnh điên gì mà thấy những điều chính trị gia mấy mươi năm trong nghề không thấy, nói những điều không ai dám nói và rốt cuộc cái nào cũng đúng!; bệnh điên gì mà vua Arab Saudi khụm nụm chống gậy ra tận chân cầu thang máy bay để rước – khác với Obama đi tua xin lỗi khắp thế giới và gập lưng đến ngang rốn ông vua này trước mặt các lãnh đạo khác; bệnh điên gì mà thành công trên chuyến đi Trung đông được 50 nước đón tiếp nghe diễn văn; bệnh điên gì đọc diễn văn thành công vẻ vang ở Ba Lan khiến khán giả không ngớt hô Trump! Trump! Trump!. . . ; bệnh điên gì mà trên diễn đàn thế giới G-20 dám gặp và nói chuyện với các lãnh đạo thế giới về nhiều vấn đề hệ trọng của quốc gia; bệnh điên gì mà dám cả gan lập ra đường lối tái thiết, lãnh đạo đất nước theo chiều hướng cải cách có qui mô và quyết tâm đeo đuổi như đeo đuổi một chủ nghĩa, một cuộc đại cách mạng; bệnh điên gì mà dám đòi xả đầm – tiêu diệt đám cá sấu hư hỏng, ăn hại xã hội; bệnh điên gì mà liên tục thành công từ chính sách di dân, tội phạm, kinh tế, quốc phòng… theo từng phần trong danh mục đã vận động chưa đầy 6 tháng bắt đầu vào chính trị; bệnh điên gì mà làm việc không nghỉ 3, 4, 5 giờ sáng tweet cho dân chính sách và biết chờ lúc uy tín lên mà tấn công thẳng, hay chỉ thẳng mặt đám TTDC điên cuồng đã dùng từ của kẻ hạ tiện mắng nhiếc, bôi bác hay tung tin giả, bất công, thù địch và bất lương; bệnh điên gì mà có đệ nhất phu nhân trẻ đẹp đến thế; bệnh điên gì mà nuôi dạy đàn con ăn nên làm ra, vừa đẹp, đức độ và tài năng song toàn. Chao ôi! ai mà không thích bệnh điên như thế chứ? Hỏi xem mấy ông DC này có muốn điên như thế không?

Nếu không phải là một cố gắng trong tuyệt vọng thì đây là cái gì! Ông Trump điên hay những ông bà DC này vì tham vọng quá hoá cuồng, gây bất lợi lâu dài cho tương lai của đảng! Kết quả: DC THUA nữa thôi!

Nhưng chắc màn kịch hãy còn tiếp diễn cho đến khi DC “đánh cho dài tóc, đánh cho đen răng”, đánh ông Trump cho đến khi mình mệt lử và cho đến khi thức tỉnh thấy trọn lời nói của các nhà tiên tri gồm vế thứ nhất: nước Mỹ sẽ không còn TT nữa, và vế thứ hai (có lẽ chưa tiết lộ) là không còn Tổng thống thuộc đảng nào đã chẳng làm nên tích sự gì, không ngừng ngăn trở và gây phiền nhiễu trong đời sống của dân chúng.



CHỐNG CHÍNH SÁCH:

Lần thứ 17. Chống sắc lệnh tạm đình chỉ di dân 6 nước HG có nguy cơ khủng bố để chính phủ có thời gian hoạch định chính sách thanh lọc kỹ. Các ông toà liên bang cánh tả cùng DC không ngừng chụp mũ ông Trump kỳ thị HG và cấm chỉ sắc lệnh. Một số nhà báo tỵ nạn Việt nam có khi chưa đọc một trang Hiến pháp, hay chưa hiểu luật pháp, nhưng cũng hăng hái mắng chửi theo là TT vi hiến, phi pháp! Đến khi TCPV phán (9-0) sắc lệnh có hiệu lực, và TT đã thi hành (6/28/17) không thấy ai chửi luôn TCPV. Bốn ngàn năm văn hiến để đâu mà không thấy chính nghĩa ở chỗ nào? Kết quả: DC THUA tiếp.

Lần thứ 18. Chống gỡ bỏ thành phố bảo hộ. Không thể tưởng tượng nổi 8 năm qua HK đang theo lý luật gì? Nhiều nơi có bảng hoan nghênh và chỉ đường cỡ lớn: “Hoan nghênh di dân bất hợp pháp. Thành phố bảo hộ lối ra kế tiếp =>” (welcome Illegal Immigrations Sanctury City Next Exit) (Ai muốn biết, lên Google: bill board welcome illegal immigration sẽ thấy bảng đủ cỡ) Thành phố bảo hộ là nơi dùng hàng tỉ dollars tiền thuế của dân để thu nhận, dung dưỡng và bảo vệ di dân bất hợp pháp tránh lệnh trục xuất của liên bang. Chính phủ đang lần lượt gỡ bỏ loại thành phố dị hợm này. Taxus đi đầu. Chính nghĩa rốt cuộc nhất định sẽ thắng phải đạo chính trị. Mặc dù DC chống đối, song song với sắc lệnh trục xuất di dân bất hợp pháp tội phạm ở các thành phố bảo hộ vẫn tiến hành, di dân bất hợp pháp tràn qua biên giới giảm đến 71% qua mấy tháng làm việc của chính phủ. Kết quả dân Mỹ yêu nước thắng, DC được lòng dân bất hợp pháp, và chắc chắn sẽ mất lòng dân Mỹ. Kết quả: DC THUA tiếp!

Lần thứ 19.. DC đòi xây cầu, trong khi ông Trump thực tế hơn, nhất định xây tường chứ không biết bắt cầu trên mây. DC chê bai TT khi ông bảo rằng Mễ sẽ trả tiền xây tường. Nhưng ngay trên diễn đàn thế giới ông Trump vẫn trả lời chắc nịch y như lúc vận động: “Tất nhiên” (Absolutely!). Bức tường đang lên kế hoạch cho thầu. Ông Trump vừa nảy ra ý làm tường Solar để vừa sản xuất điện, lấy tiền tiết kiệm giảm chi phí tường. Xem ra khá hấp dẫn và nhiều lợi ích. TTDC và DC chắc khó tấn công vì trước kia ông Trump chỉ nói xây tường và để dành ý, không nói vật liệu gì. Kẻ viết bài này đã nhắc ở những bài trước, nói nửa lời có lẽ là một phần của nghệ thuật đàm phán mà lão TT thường xài – không phải là xảo ngôn vì nó là sự thât, khiến những ai tham lam, ác ý, vội vàng cứ “vấp phải đá và quàng phải gai”. Hãy vứt bỏ lời lẽ chính trị phải đạo, thử tính tới cái lợi vô cùng, lâu dài và rất tích cực cho xã hội trên nhiều mặt mà cả hai nước cùng hưởng, kể cả quan hệ trở nên lành mạnh hơn khi có tường biên giới kiên cố. Từ đó sẽ thấy nên hay không nên làm hoàn chỉnh hàng rào hiện đang dang dở . Kết quả rồi DC sẽ THUA nữa!

Lần thứ 20. Luật Bảo Hiểm Y tế. Đến nay DC không còn chối cãi được rằng Obamacare đang sụp đổ. Họ thiếu điều kêu nài CH cùng nhau chắp vá sửa chữa. Sao không coi chừng CH chơi “game” kéo cưa để cho dân phẩn nộ tới bến, cần thay đổi tới bến rồi mới làm xong. Các ông bà DC Việt nam làm truyền thông mình không biết đọc được mấy trang, đã từng lên đài báo ca tụng, không biết nay đã rõ chưa? Ai không biết cặn kẽ mà cứ bịt tai theo đảng mà nói thì đâu có khác gì những cái loa tuyên truyền và đâu có khác gì nghe mỗi chữ công bằng của chủ nghĩa Mác-Lê bách chiến - bách thắng mà thúc đẩy dân mình đi theo! Obamacare sụp đổ chứng tỏ CH đã có lý khi không có ai bầu cho luật này.

Cơ hội của DC đã qua, chuyện đã lỡ, tốt hơn hết là để người ta làm lại bộ luật mới. Nhưng không đâu, DC cứ chống và chống. Không biết qúi ông bà làm truyền thông, báo chí Việt nam ăn theo, kỳ này có bắt chước lời của ông Chuck Schumer, bà Nancy Pelosi - người có câu nói bất hủ “Cứ thông qua bộ luật rồi các người sẽ biết những gì trong đó”, bà Elizabeth Warrant và ông Al Franken: Luật Bảo hiểm Y tế của CH sẽ làm cho hàng trăm ngàn người chết, hay CH giết hàng ngàn người để tiết kiệm tiền bù vào khỏan cắt thuế cho nhà giàu! Hoặc có ai tiếp tay phổ biến video ông Speaker of The House Paul Ryan đẩy bà già xe lăn xuống hố? Người Việt nam mới sang HK chắc phải kêu lên: Gớm, cái đảng CH sao mà ác độc, tàn nhẫn ghê quá! Tuy vậy khi họ thông qua bộ luật kỳ này, ai tin lời mấy ông bà nói trên mà mở luôn nghề đóng quan tài hay nhà quàng mong hốt tiền thì nên cẩn thận, coi chừng lỗ vốn!

CH làm việc nhiều nhưng rất dở trống kèn. CBO đoán rằng 22 triệu người sẽ không có bảo hiểm vào năm 2026 nhưng không chịu nói: thứ nhất, một khi đã xoá bỏ điều khoản bắt buộc phải mua bảo hiểm (Obamacare) thì dĩ nhiên con số này phần lớn là người trẻ khỏe, tự chọn không mua bảo hiểm; và thứ hai, lớp già bây giờ quá bảy tám mươi tuổi đang hưởng Medicaid cho đén 10 năm nữa sẽ có nhiều người qui tiên. Dĩ nhiên , dù tấn công hay tuyên tạc cỡ nào thì sớm muộn gì bộ luật khoản 142 trang cũng sẽ hoàn thành để thay thế cho bộ luật 3000 trang phức tạp kinh khủng như bộ sách triết Marxism, lý thuyết duy vật biện chứng hay chủ nghĩa Marxism – Leninism. Kết quả là DC THUA nữa! …

DC chưa mệt, vở tuồng chắc còn tiếp diễn cho đến khi không còn gì để chống, hay cho đến khi chỉ còn phiếu của người cực tả, các đội quân biểu tình và di dân “không giấy tờ” - bất hợp pháp.

Ai ở HK mấy mươi năm, chắc đã từng chứng kiến nhiều biến cố xã hội, nhiều cuộc biểu tình ngày càng rõ, sau lưng DC có những đạo quân dã chiến ô hợp đủ loại cờ xí, ngày đêm sẵn sang xuống đường chiến đấu rất hăng say, nhiệt tình với mục tiêu tốt đẹp là bảo vệ tự do ăn nói, đem lại tự do, công bằng, bác ái, xã hội văn minh, bảo vệ giá trị người Mỹ mà đối thủ ai cũng thấy là cờ Mỹ để đốt; tiệm quán, công sở, xe cộ ngoài đường kể cả xe cảnh sát để đập phá; và người có tư tưởng khác với họ để nhắm đánh. Khi họ xuống đường ra quân, thiên hạ phải khiếp vía. Thời TT Bush con thì có đội gọi là “Chiếm Phố Wall Street” (Occupy Wall Street), năm nay có thêm những đội quân mới như “Bằng Mọi Thứ Cần Thiết” (BAMN: By All Means Necessary) – nghe đến cái tên đã muốn lạnh gáy rồi, và còn có đội mới thành lập “Chống Phát –Xít” (AntiFa) cũng dữ không kém. Ở California nhất là gần trường Berkley ai mà không biết họ ra quân đập phá và đánh người bất đồng chính kiến như thế nào. Còn có tổ chức phụ nữ mũ hồng, có người mang theo tranh “cái ấy” để đòi tự do phá thai và tự do sử dụng cơ thể và “cái ấy” của mình… Bên CH phải bỏ số “ze” chào thua, không dám thò đầu ra!

Về mặt này CH quá dở, không có quân binh, không biết đánh đấm gì cả, chỉ thấy có lần phụ nữ tham dự cuộc nói chuyện kêu gọi ủng hộ sự sống và thai nhi của phó TT Pence (27/01/2017), và 28/8/2010 kỷ niệm lần thứ 47 Martin Luther King cả trăm ngàn người tập trung tại đài tưởng niệm Abrahm Lincoln nhằm Phục Hồi Danh Dự Của Mỹ do Glenn Beck tổ chức, hay người CH ta tập trung phản đối Obamacare 9/12/2009. Khi biểu tình giải tán, đường phố và sân vận động được trả lại sạch đẹp như cũ. Xưa nay, bình dân thấy người CH rất yếu, có biểu tình phản đối chính sách mà không ai bạo động! Nếu ngụy biện rằng bỡi vì đảng tôi cái gì cũng tuyệt vời nên phe kia không chống thì chắc chắn thằng bờm cũng cười nghiêng ngữa.

Hiện nay CH đang làm việc ráo riết nhưng cũng vì dở quá, không trống kèn quảng bá rầm rộ nên ít người biết. Tính đến ngày 1/7/2017 Quốc hội đã thông qua 42 luật từ an ninh, quốc phòng, kinh tế, môi trường, giáo dục…và TT đã phê duyệt và mới đây luật Kate và Cúp tài trợ Thành phố Bảo hộ mà DC chận đứng năm ngoái, nay đã được QH thông qua. Riêng TT Trump đã ký 90 sắc lệnh và giác thư trong đó lệnh tạm thời đình chỉ nhập cảnh từ 6 nước có nguy cơ khủng bố xâm nhập đã được TCPV (9-0) xác nhận là đúng HP và cho thi hành. Thị trường chứng khoáng có đến tren ba ngàn tỷ dollars đổ vào và việc làm gia tăng. TT đã thành công trên hai chuyến công du vừa qua, mặc cho DC xoi mói từng chi tiết vụn vặt. Trong tháng qua TTDC dùng đến 353 phút say mê thêu dệt câu chuyện Nga và Putin để tấn công ông Trump, 7 phút nói về bảo hiểm sức khỏe, hay chỉ cho ông Trump 5 phút về kinh tế và việc làm, 3 phút cho hạ tầng cơ sở, 1 phút về cải cách thuế khoá. Tuy vậy DC và TTDC cũng chẳng đánh ngã sự thật là ông TT mới vẫn tiếp tục từng bước thành công vững chắc trong việc trả lại gia tài cấp tiến cho Obama để dành chỗ cho việc thực hiện Make America Great Again theo hướng tự do tư bản như trước.

Ông Trump quả đúng là TT dị thường nhất lịch sử HK, nhưng điều này đâu có gì lạ khi biết đây là một hiện tượng tất yếu của xã hội. Một khi DC và TTDC đã đi đến âm cực thì trách chi có dương sinh theo định luật quân bình của trời đất?

DC tin rằng đánh ngã TT dân cử là con đường dẫn tới tương lai cho xã hội an bình thịnh trị sao? Đến lúc xem lại vì dân, vì nước một cách tích cực hay chưa? Không đâu, DC cũng bận rộn quá chứng nhưng là bận chơi trò boomerang vì chẳng những chống để thua, không có thông điệp, chẳng thấy làm gì hữu ích mà đang làm cho bình dân, không riêng gì CH hay DC chán ngán.

Suy bụng ta ra bụng người, không kể là CH, Độc lập hay DC, khi cùng rủ nhau để cái đảng của mình xuống vì đảng là cái của mình chứ không phải mình thuộc về đảng. Khi biết coi trọng sự thật, bình dân chúng tôi thấy đoàn kết thương yêu, tương kính nhau hơn. Bình dân đã chán cái lối phải đạo chính trị kéo theo xã hội phân hoá lắm rồi, và đó chính là kết quả mà óc đảng phái cuồng điên, mù quáng, chia rẽ và truyền thông thiếu lương thiện hiện nay đã mang lại cho đất nước này!

Vĩnh Tường