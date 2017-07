Phe CH Hạ Viện Mỹ Cấp 1.6 Tỉ MK Để Xây Tường Biên Giới, Thuê Thêm 1,500 Nhân Viên Biên Phòng, Trong Ngân Sách 2018

WASHINGTON - Trong đề án ngân sách 2018, hiệu lực từ ngày 1-10, khối đa số Cộng Hòa tại Hạ Viện cấp 1.6 tỉ MK cho Bộ nội an thực hiện chương trình xây dựng tường biên giới.

Dân biểu CH John Carter (Texas) là chủ tịch ủy ban chuẩn chi tuyên bố: đây là tài nguyên để bắt đầu xây tường biên giới, củng cố hạ tầng cơ sở an ninh, tuyển thêm nhân viên tuần tiễu và tài trợ các hoạt động bắt giữ di dân nhập lậu.

Các dự án khởi đầu gồm 60 dặm tường mới tại biên giới phiá nam Texas và tường thay thế tại San Diego.

Dự chi 1.6 tỉ cũng cho phép tuyển dụng thêm 1500 nhân viên biên phòng, nhân viên “cưỡng chế luật di trú và thuế quan - ICE”, và huấn luyện tại địa phương về thi hành chính sách di trú của chính quyền Trump.

Phe thiểu số Dân Chủ phản đối với lý do: lãng phí và vì không làm Hoa Kỳ trở nên an toàn hơn.

Dân biểu của đảng CH Steve King, đại diện cử tri Iowa tại Hạ Viện liên bang, nói: nên dùng tài trợ của các chương trình Planned Parenthood và food stamp để dựng tường biên giới theo định hướng di trú của chính quyền Trump. Ông tán đồng 1.6 tỉ MK dành cho Bộ nội an trong đề án ngân sách 2018. Ông muốn cấp thêm 5 tỉ nếu có thể vận động.

Theo lời ông King, có thể rút ngay nửa tỉ MK từ chương trình kế hoạch hoá giá đình của liên bang đuợc biết với tên Planned Parenthood, theo CNN và báo The Washington Examiner.