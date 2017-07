Bắc Hàn: Đói Khổ, Dân Vượt Biên Tăng; Dân Bắc Hàn Vượt Biên Khai: Hạn Hán, Mất Mùa, Đói, Học Sinh Nghỉ Học

SEOUL - Truyền thông Nam Hàn ghi nhận sự gia tăng số dân Bắc Hàn vượt khu phi quân sự sang Nam Hàn tìm kiếm cuộc sống mới.

Điều kiện sống tuyệt vọng dưới chế độ Kim và áp lực quốc tế chống lại chương trình vũ khí nguyên tử của Pyongyang là động lực thúc đẩy đào tị.

Giới phân tích cho hay: 1 năm có trung bình 1 thường dân Bắc Hàn liều mình vuợt khu phi quân sự canh phòng bằng súng máy, bãi mìn để tìm tự do – không có số liệu về số người đào tị bằng đuờng bộ bị giết. Mỗi năm có trung bình 6 người Bắc Hàn khác vuợt biển ở bờ đông và bờ tây – cũng không có số liệu về số người bị bắt lại hay bị giết.

Nhưng, trong tháng qua, khu phi quân sự chứng kiến không dưới 3 thường dân Bắc Hàn trình diện lính gác Nam Hàn – 6 người khác đuợc tiếp cứu ngoài biển.

Truyền thông trong nước đưa tin: 1 người trong số này không là dân thường.

Gần đây nhất, hôm 1-7, Duyên Phòng Nam Hàn nghênh cản 1 tàu đánh cá nhỏ ngoài bờ đông với 5 người Bắc Hàn, gồm 1 chuyên viên tốt nghiệp Viện khoa học Pyongsong, con trai, bạn gái của con trai và 2 người cùng gia tộc. Con trai và bạn gái đều là cựu sinh viên trường Pyongsong, là thành phần ưu tú.

Ông Song Young-chae, thành viên của hội đoàn phi chính phủ Worldwide Coalition to Stop Genocide on North Korea, nhận xét: dân miền bắc cảm thấy sống trong tình thế chính trị vô cùng bâát ổn.

Qua các thông tin nhận đuợc từ bên ngoài bằng điện thoại di động, dân Bắc Hàn biết TT Trump không bao giờ cho phép Pyongyang có vũ khí đe dọa lục địa Hoa Kỳ.

Một động lực thúc đẩy khác là mất muà vì hạn hán – nông nghiệp tại 2 tỉnh Bắc và Nam Hwanghae bị thiệt hại nặng.

Học trò bớt giờ học ra đồng tưới ruộng, đào thêm giếng, nhưng viễn ảnh đói kém là hiển hiện.