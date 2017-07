25,000 Điệp Viên TQ Đang Hoạt Động Ở Mỹ

Các mạng lưới tình báo của ?Bắc Kinh tại Hoa Kỳ gồm có tới 25,000 điệp viên Trung Quốc và hơn 15,000 người được tuyên dụng là những người tăng cường cho các hoạt động gián điệp tấn công kể từ năm 2012, theo một nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc rất thân cận với cơ quan tình báo và quân sự của Bắc Kinhcho biết, theo bản tin của báo The Washington Free Beacon tường thuật hôm Thứ Ba, 11 tháng 7 năm 2017.Guo Wengui, là một doanh nhân tỉ phú đã chống lại chế độ nhiều tháng qua, cho biết trong một cuộc phỏng vấn mà ông có mối quan hệ chặt chẽ với Bộ Nội An (MSS), cơ quan tình báo dân sự, và cơ quan gián điệp quân sự của Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân (PLA).“Tôi biết hệ thống tình báo Trung Quốc rất, rất rành,”?theo Guo cho biết, trong lúc nói chuyện qua người thông dịch, trong cuộc phỏng vấn lần đầu tiên của ông. “Tôi có thông tin về rất chi tiết về cách họ hoạt động.”Guo cho biết rằng ông tìm hiểu về các hoạt động tình báo của Trung Quốc từ Ma Jian, là cựu thứ trưởng bộ nội an, và Ji Shengde, là cựu trưởng tình báo quân đội của Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân.“Tôi biết Ma Jian đã làm việc cho hệ thống an ninh quốc gia 30 năm qua,” theo ông Guo cho biết. “Và ông ấy chịu trách nhiệm gửi điệp viên cũng như để truy cập gián điệp phản gián của Mỹ. Vì vậy mà Ma Jian biết mọi thứ về Hoa Kỳ.”Guo là một nhà đầu tư địa ốc Trung Quốc đã rời Trung Quốc vào năm 2015. Ông ấy hiện cư ngụ tại Thành Phố New York và kể từ tháng 1 đã trở thành đối tượng của chiến dịch chính quyền Trung Quốc nhằm bịt miệng ông.