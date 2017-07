TT Trump Công Du Anh Quốc Vào Tháng 1 Năm 2018

LONDON -Sky News dẫn các nguồn tin cao cấp xác nhận TT Trump sẽ công du vương quốc trong năm tới, loại trừ mong đợi về 1 chuyến đi trước cuối năm nay.Trong buổi gặp đỡ đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo tại thủ đô Hoa Kỳ, khi Thủ Tướng Theresa May và TT Donald Trump cùng cổ vũ “mối quan hệ đặc biệt” giữa 2 chính phủ, bà May mời ông Trump sang London vào Tháng 1-2018.Ban đầu, văn phòng số 10 đường Downing loan báo: trước cuối năm 2017 - nhưng truyền thông bản xứ cho hay: chuyến đi của TT Trump bị dời sang năm tới vì nhiều lý do, gồm quan ngại về phong trào biểu tình chống chính quyền May nay đã mất hậu thuẫn của đa số trong cuôc bầu cử QH Tháng 6 vừa qua.Phát ngôn viên của Phủ Thủ Tướng xác nhận: Thủ Tướng mời và TT Trump chấp nhận – nhưng chương trình công du của nguyên thủ Hoa Kỳ chưa đuợc sắp xếp.