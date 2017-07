Trưởng Nam Của Trump: Gặp LS Nga Hỏi Về Tiền Bạc Đảng DC; Tin Do 3 Người Tiết Lộ, Nhưng Nga Nói Không Biết Luật Sư Này Là Ai

WASHINGTON -Truyền thông trong nước đưa tin: con trưởng của TT tỉ phú, là Donald Trump Jr. được 1 e-mail thông báo về nỗ lực của Moscow giúp cuộc tranh cử TT của thân phụ.Trưởng nam 39 tuổi là khuôn mặt mới nhất trong nhóm thân cận TT Trump có liên quan với các tố giác toa rập gọi là “hồ sơ Nga”.Dẫn lời 3 người biết nội dung của e-mail này, báo New York Times cho biết người gửi là công dân Anh Rob Goldstone, 1 nhà kinh doanh quảng cáo tiếp tay dàn xếp 1 buổi gặp mặt giữa Don và luật sư Nga Veselnetskaya là người tự nhận có thông tin gây tổn thương ứng viên Hillary Clinton. NYT cho hay: e-mail của Goldstone xác nhận với Don nguồn tin gây thiệt hại bà Clinton là chính quyền Nga.E-mail của Goldstone là bản tin thứ 3 của NYT chỉ danh Don là có liên quan với tai tiếng “toa rập” giữa viên chức Nga với nhóm thân cận ứng viên TT Trump.Từ sáng sớm Thứ Hai, Don đã dùng twitter tự nhận là người đầu tiên trong đoàn tranh cử dự 1 cuộc gặp mặt để nghe thông tin về 1 ứng viên đối thủ – Don nhận là “không đi tới đâu, nhưng vẫn phải nghe cho biết”.Cố vấn Paul Manafort và con rể TT là Kared Kushner đã cùng Don tìm gặp Veselniskaya.Dù phản bác yếu tố “toa rập”, hôm Thứ Hai Don đã muớn luật sư chuyên hình sự Alan Futertas làm đại diện.Futertas nhanh chóng khẳng định “Không có gì về cuộc gặp gỡ ngày 9-6-2016, và điều này sẽ đuợc chứng minh”.Các nghị sĩ thuộc 2 đảng tại ủy ban điều tra Thượng Viện loan báo chiều Thứ Hai ý muốn trưởng nam TT Trump điều trần.Phó tham vụ báo chí Bạch Ốc Sarah Sanders tuyên bố: không có gì là không thích hợp trong cuộc gặp luật sư Veselniskaya – theo lời bà, Don dự 1 buổi gặp gỡ ngắn ngủi với luật sư Nga, và không còn tiếp xúc sau đó.Liên quan tới vụ Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ, một bản tin khác cho biết rằng, luật sư Nga dự cuộc gặp gỡ 3 cố vấn của ứng viên TT Donald Trump đã lên tiếng về tố giác trưởng nam của TT Trump tiếp xúc người Nga trong thời gian thân phụ vận động tranh cử TT.Bà Veselnitskaya khẳng định: không có quan hệ với Điện Kremlin nhưng muốn gặp con ứng viên TT Trump để vận động vì quyền lợi thân chủ có liên quan với Magnitsky Act về trẻ em Nga đuợc công dân Hoa Kỳ nhận làm con nuôi. Bà nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn dành cho NBC News “Tôi không hề có thông tin nhậy cảm hay gây thiệt hại bà Clinton – tôi không bao giờ có ý định đó”.Theo nhận xét của bà, Donald Trump Jr. và 2 người kia cùng trông đợi loại thông tin như thế – họ chỉ có thể nghe ý tưởng mà họ muốn.Bà cho biết: 1 phần thông tin cung cấp cho khách hàng là các chi tiết về công ty do 1 cựu công dân Hoa Kỳ điều khiển – bà tin rằng công ty này không nộp thuế tại Nga hay Hoa Kỳ, và có thể đã góp quỹ tranh cử cho đảng DC.Những thông tin chi tiết này có thể ngược lại quyền lợi của đoàn tranh cử của ứng viên Trump.Luật sư Veselniskaya xác nhận 1 câu hỏi của Don “có hay không tài liệu tài chính nào chứng minh 1 số nguồn tiền tài trợ hoạt động của ủy ban toàn quốc đảng DC (hay DNC) là từ những nguồn không thích hợp”.Hôm Thứ Hai, Điện Kremlin xác nhận không biết luật sư Veselniskaya là ai.