Đức Nhờ 7 nước Liên Âu Điều Tra Người Biểu Tình Chống G-20

BERLIN -Chính quyền Đức yêu cầu các thành viên EU giúp tìm tung tích các nhóm quá khích đưa nguời biểu tình chống lại hội nghị G-20, tấn công cảnh sát, gây thiệt hại tài sản – trên 50 người bị bắt là công dân 7 nước.Trong 1 công văn, bộ trưởng tư pháp Heiko Maas yêu cầu các nước thi hành lệnh bắt toàn Liên Âu do Berlin ban hành - ông cho biết: mọi hình ảnh đang đuợc phân tích để chỉ danh những kẻ phá hoại. Bộ trưởng Maas cũng dùng twitter để hô hào chia sẻ thông tin về các tổ chức qúa khích – ông nhắc lại: mọi hình thức quá khích không đuợc dung thứ.Thủ Tướng Merkel và bộ trưởng nội vụ De Maiziere so sánh họ với những kẻ đáng phỉ nhổ như tân-Quốc Xã hay khủng bố Hồi Giáo. Bộ trưởng De Maiziere nhấn mạnh: “xâm phạm hoà bình” có thể bị trừng phạt bằng án tù vài năm”.51 người đối diện cuộc truy tố các tội danh phá rối an ninh trật tự, gây tổn thương, gây thiệt hại tài sản và cưỡng lại nhân viên công lực gồm ngoại kiều từ Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Hoà Lan, Thụy Sĩ, Nga và Austria.Truyền thông Đức ghi: gần 500 cảnh sát bị thuơng, gồm vài trường hợp nặng - trên 200 người biểu tình đi nhà thương, theo tường thuật của báo The Hamburg Abenblatt.Các nhà lãnh đạo tin rằng thành phần quá khích tệ hại nhất đến từ ngoài nước – tuy nhiên, 5, 6 cấp bậc của chính quyền hô hào tống xuất “trung tâm văn hoá” của các phần tử ly khai.1 số phóng viên bị hành hung – công văn của Liên Đoàn ký giả gửi cảnh sát hình sự mô tả các bạo động chống phóng viên là lẻ tẻ, cô lập, nhưng rất tệ hại.Twitter từ 1 phóng viên của Huffington Post xác nhận cảnh sát đánh phóng viên tại Hamburg.Tuần qua, giới quan sát đã cảm thấy quan ngại về phong trào cực tả tại châu Âu, mà họ mô tả là hiện tuợng vô cùng phức tạp.