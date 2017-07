Liên Đoàn Hướng Đạo Lạc Việt Miền Tây Nam Hoa Kỳ Tổ Chức Lễ Trao Huy Hiệu Hoàng Kim và Đẳng Thứ Đại Bàng

Trong Lễ Trao Huy Hiệu Hoàng Kim và Đẳng Thứ Đại Bàng.

Westminster, Nam California (Bình Sa) -- Lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy ngày 8 tháng 7 năm 2017, tại hội trường The Church of Jesus Christ of Latter-day Sant 10332 Bolsa Ave, Thành Phố Westminster, Liên Đoàn Hướng Đạo Lạc Việt đã tổ chức lễ trao Huy Hiệu Hoàng Kim (Girl Scout Gold Award Ceremony) cho 3 em nữ hướng đạo sinh: Emily Trần, Jasmine V. Nguyễn, và Kristy Vy Nguyễn.Đẳng Thứ Đại Bàng (Eagle Scout Court of Honor) cho 7 em Nam Hướng Đạo Sinh gồm: Koby Quang Huy Ngô, Long Việt Phạm, Moses Công Chính Bùi, Minh Khôi Phan Đỗ, Phillip Quang Minh Huỳnh, William Thành Đạt Nguyễn, Wilis Thượng Huân Nguyễn. Đây là Huy Hiệu và Đẳng Thứ cao qúy nhất trong đời sinh hoạt hướng đạo của các em.Tham dự buổi lễ ngoài các Trưởng, các Hướng Đạo Sinh và phụ huynh trong Liên Đoàn Lạc Việt còn có qúy Trưởng đại diện các Liên Đoàn bạn, qúy Trưởng Đại diệnHội Hướng Đạo Miền Nam Hoa Kỳ Châu Orange, Trưởng Nguyễn Trí Tuệ, Tổng Thư Ký Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam, Trưởng Hồ Đăng, Ủy Viên Liên Lạc Hướng Đạo Trưởng Niên, Trưởng Nguyễn Tấn Tiến, Đại Diện Miền Tây Nam Hoa Kỳ ...Về quan khách có: Đại diện Dân Biểu Liên Bang Lowenthall, Dân Biểu Tom Dailey, Dân BiểuLou Corea, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn... Một số các cơ quan truyền thông.Mở đầu vời nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Hướng Đạo Ca, phút mặc niệm do các em Hướng Đạo Sinh Liên Đoàn phụ trách, sau nghi thức các em đại diện lên đọc lại 3 lời hứa và 10 Điều Luật Hướng Đạo, Trong 3 lời hứa nhắc nhở các em: “Hướng Đạo Sinh luôn luôn Trung Thành với Tín Ngưởng, Tâm Linh, Tổ Quốc và Quốc Gia Tôi, Giúp Đỡ Mọi Người Bất Cứ Lúc Nào và Tuân Theo Luật Hướng Đạo.”Tiếp theo Trưởng Lưu Dân Thoại Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Lạc Việt lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quan khách, qúy Trưởng, các cơ quan truyền thông qúy phụ huynh đã đến tham dự buổi lễ trao đẳng cấp cho các em Hướng Đạo Sinh hôm nay.Tiếp theo Trưởng Lý Vĩnh Phong, Liên Đoàn Phó Liên Đoàn Hướng Đạo Lạc Việt lên giới thiệu thành phần quan khách tham dự.Sau đó phần giới thiệu các em được trao huy hiệu Hòang Kim và Đẳng Thứ Đại Bàng lên sân khấu cùng các bậc phụ huynh, trong lúc nầy các em đã được Trưởng phụ trách chương trình giới thiệu qua vài nét về những thành tích hoạt động Hướng Đạo của các em qua những cố gắng để có được phần thưởng danh dự như ngày hôm nay.Sau đó mời các Trưởng trong Hội Đồng Trung Ương, Trưởng Đại Diện Miền và các Liên Đoàn Trưởng bạn lên gắn Huy Hiệu và trao khăncho các em theo nghi thức của Phong Trào Hướng Đạo. Trong lúc nầy các em cũng đã gắn huy hiệu danh dự cho cha mẹ.Tiếp theo Trưởng Hướng Đạo Châu Orange lên đọc quyết định và trao chứng chỉ cho các em.Trưởng Đại Diện Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam lên trao bằng tưởng lệ cho các em.Trưởng Nguyễn Tấn Tiến Đại Diện Hướng Đạo Miền Tây Nam Hoa Kỳ lên có lời chúc mừng các em trong lúc nầy tất cả hội trường cùng hát với Trưởng Tiến bản “Gồ Ghê, Gồ Ghê” để thân tặng các em đã đạt được thành qủa tốt đẹp nhất trong đời sinh hoạt hướng đạo của các em.Trong lúc nầy các vị đại diện dân cử đã lên chúc mừng, khuyến khích và trao bằng tưởng lệ cho các em.Đại diện Phụ huynh lên phát biểu, trong lời phát biểu ông cảm ơn qúy trưởng,ông đã ca ngợi tinh thần hy sinh của các Trưởng, các trưởng đã hết lòng tận tụy phục vụ để các em có điều kiện học tập cho sau nầy trở thành công dân tốt của xã hội.Sau phần nghi thức, Ban tổ chức mời mọi người dùng bữa tiệc chung vui với các em, các Trưởng cùng các phụ huynh trong Liên Đoàn.Được biết: Liên Đoàn Lạc Việt được thành lập vào tháng 9 năm 2015 tại Nam California, Liên Đoàn trực thuộc Miền Tây Nam Hoa Kỳ. Sau hai năm hoạt động đến nay Liên Đoàn Lạc Việt đã có 160 Đoàn Sinh trong đó có: Chim Non-Sói-Thiếu Nam-Thiếu Nữ-Thanh Nam-Thanh Nữ với sự hướng dẫn khoảng 25 Trưởng thuộc các ngành.Địa điểm sinh hoạt thường xuyên của Liên Đoàn Lạc Việt tại Mile Square Park (Góc đường Euclid), hàng tuần vào Sáng Thứ Bảy từ 9:30 sáng đến 12 giờ trưa.Mọi chi tiết liên lạc (714) 725-8389.