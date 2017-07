Ngày Ghi Dấu 45 Năm Chiến Thắng An-Lộc Tại Portland Thành Công; Lần Đầu, 10 Nhân Vật Của Tập Thể Người Việt Quốc Gia ở OR & WA Cùng Cầu Nguyện Cho 10 Ngàn Quân Dân VNCH Hy Sinh Tại An-Lộc

Quý nữ lưu thuộc Hội Phụ Nữ Mê-Linh trên sân khấu Portland ngày 8 tháng 7/2017. Photo by Đặng Công Minh.

10 nhân vật cộng đồng chuẩn bị làm lễ truy điệu. Hình từ trái qua phải: quý Ông Phạm Công Thành, Trần Hồng Minh, Phạm Minh Nguyệt, Từ Đức Tháo, Nguyễn Phú, Trần Bá Hạnh, Đoàn Kim Bảng, Nguyễn Hoàng Kiệt, Nguyễn Lương Tâm & Bà Nguyễn T. Ngọc Cẩm. Photo by Đặng Công Minh.

Góc phải Hội Trường Hollywood, Portland . Photo by Mary Nguyễn.

Chủ Tịch ALF Quốc-Nam giới thiệu CD "An-Lộc vang danh thế giới". Photo by Đặng Công Minh.

PORTLAND (TMN News).- Tiếng đạn bom vang rền, khói bay mù mịt trong Hollywood Senior Center (Portland, OR), nhạc phẩm "Cầu Hồn Tử Sĩ" và lời truy điệu xướng lên bởi nhà báo Bùi Quốc Hùng, đã khiến đông đảo dân quân cán chánh VNCH hiện diện thực sự xúc động, trong Lễ cầu nguyện & truy điệu "10 ngàn Quân Dân Miền Nam VN đã hy sinh tại thị trấn An-Lộc năm 1972”. Đặc biệt Lễ Truy Điệu ngày 8 tháng 7 năm 2017 lần đầu tiên được sự góp mặt của 10 Đại Diện các Cộng Đồng/Hội Đoàn hàng đầu tại 2 tiểu bang Oregon & Washington, gồm:- Ông Từ Đức Tháo (Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Oregon).- Cựu Hải Quân Thiếu Tá Trần Bá Hạnh (Phó Chủ Tịch Hội Đồng Đoàn Kết Người Việt Quốc Gia tiểu bang Washington).- Ông Nguyễn Phú (Hội Trưởng Hội Người Việt Cao Niên Oregon).- Ông Đoàn Kim Bảng (Hội Trưởng Hội Ái Hữu Quân Cán Chính VNCH Oregon).- Ông Trần Hồng Minh (Hội Trưởng Hội Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức Oregon).- Ông Phạm Công Thành (Hội Trưởng Hội Cựu SVSQ/TVBQGVN Oregon).- Ông Nguyễn Hoàng Kiệt (Hội Trưởng Hội Ái Hữu Thủy Quân Lục Chiến Oregon)- Ông Nguyễn Lương Tâm (Hội Trưởng Hội Ái Hữu Chiến Tranh Chính Trị Oregon).- Bà Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (Hội Trưởng Hội Phụ Nữ Mê-Linh tiểu bang Washington).- Cựu Thiếu Tá Phạm Minh Nguyệt (Chiến Sĩ Anh Hùng tử thủ An-Lộc, thuộc Sư Đoàn 5BB).Trước đó, nghi thức chào cờ Việt-Mỹ & mặc niệm có 7 vĩ nữ lưu thuộc Hội Phụ Nữ Mê-Linh trong áo dài vàng với dải Cờ Vàng vắt ngang người đứng hai bên bàn thờ Tổ Quốc, vói di ảnh cố Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng.Trong diễn văn khai mạc "Ngày ghi dấu 45 năm Chiến Thắng An-Lộc", thi văn sĩ Quốc Nam (Chủ Tịch An-Lộc Foundation, cựu SVSQ Võ Bị Dalat, cựu Chủ Tịch Khu Hội Phế Binh Quân Khu 3 VNCH) đã nhấn mạnh: "Đảng CSVN đưa chủ thuyết Mác-Lê vào đất nước Việt Nam gần 90 năm qua, đã gây ra biết bao nhiêu tội ác. Trong cuộc đấu tranh Quốc-Cộng đó, chúng đã thổi phồng trận Điện Biên Phủ 55 ngày đêm kịch chiến năm 1954 là vĩ đại nhất, nhưng thực sự trận này phần lớn do Hồng Quân Trung Cộng đánh giúp. Trong khi đó, chiến trường An Lộc 93 ngày đêm tử chiến, quân số CSVN đông hơn 4 lần quân VNCH và với xe tăng đại pháo tối tân, nhưng cuối cùng chúng thua trận nhục nhã. Phải công nhận rằng các quân binh chủng QLVNCH đều dũng mãnh với tinh thần và kỹ thuật tác chiến rất cao. Chiến thắng An Lộc của QLVNCH năm 1972 quả là một chiến công thần thánh, cả khối Công Sản Quốc Tế đã thua chạy trước sự tự vệ kiên cường của các chiến sĩ chúng ta. Năm 2012, sau 40 năm kết thúc trận chiến An Lộc, giới sử gia Hoa Kỳ & Phương Tây đã so sánh trận An Lộc với 4 trận vĩ đại trong quân sử thế giới. Như vậy, chúng ta cần chuyển dịch Anh Ngữ để đưa trận chiến An-Lộc vào dòng Lịch Sử Thế Giới". Rồi ông Quốc Nam kết luận:"Đảng CSVN vịn cớ là họ từng đánh thắng Tây thắng Mỹ để tiếp tục đè đầu đè cổ dân Việt bằng "độc tài đảng trị tàn ác", nhưng sự thực lịch sử là chúng đã thua nặng QLVNCH trong trận An-Lộc 93 ngày đêm tử chiến!".Chương trình văn nghệ phối hợp giữa 6 nam nữ nghệ sĩ thuộc 2 tiểu bang Oregon & Washington, được ghi nhận là độc đáo, gồm: Quý ca sĩ Tuyết Lan OR, Thu Tâm OR, Hoài Trang OR + Ngọc Hoa WA, Phan Uy Nghy WA & Phương Thu WA.5 diễn giả đã lên sân khấu nói về sự hy sinh lớn lao của những chiến sĩ anh hùng và dân quân cán chính tại thị trấn An-Lộc năm 1972, và cầu chúc An-Lộc Foundation sớm hoàn thành dự án "Đưa bộ sử liệu chính thống trận chiến An-Lộc bằng Anh Ngữ vào dòng lịch sử thế giới". Đó là quý ông Từ Đức Tháo, Đoàn Kim Bảng, Trần Hồng Minh; cựu Hải Quân Thiếu Tá Trần Bá Hạnh và cựu Thiếu Tá Phạm Minh Nguyệt (SĐ 5BB).Trong "Ngày An-Lộc" năm nay tại Portland, người ta thấy có đủ mặt những chiến sĩ QLVNCH các quân binh chủng Hải-Lục-Không Quân, cùng một số đồng bào từng nằm trong vùng lửa đạn An-Lộc cách nay 45 năm. Giới truyền thông báo chí và văn nghệ sĩ hiện diện gồm: Đài truyền hình SBTN Oregon, Global Saigon HD Radio; các tuần báo Saigon Nhỏ, Oregon Times, Việt Báo Miền Nam; quý nhà thơ Hàn Thiên Lương, Nguyễn Phú, Sương Lam, Song Phương, Trúc Ngọc; quý nhà nhiếp ảnh Mary Nguyễn, Đặng Công Minh; đôi uyên ương nghệ sĩ Hoà & Khánh Vân, họa sĩ/nhà thơ Hoàng Phố tức cựu biên tập viên Đài Á Châu Tự Do RFA, nhạc sĩ Anh Thảo, nhà hoạt động cộng đồng Phạm Quốc Nam v.v…Âm thanh & ánh sáng suốt chương trình nêu trên được chăm sóc tuyệt vời bởi An-Trần ProSound và tay Keyboard chuyên nghiệp Tiến-Trần. Hai MC giới thiệu chương trình chính là 2 nhà báo tên tuổi: Đoàn Kim Bảng (Chủ Biên tuần báo Oregon Thời Báo, đương kim Hội Trưởng Hội AH Quân Cán Chính VNCH Oregon) & Bùi Quốc Hùng (Đại Diện tuần báo Saigon Nhỏ Washington, đương kim TTK An-Lộc Foundation).Vào dịp này, An-Lộc Foundation đã chính thức phát hành CD chủ đề "An-Lộc vang danh thế giới" với tiếng hát của 10 nam nữ ca nghệ sĩ: Vũ Khanh, Hà Thanh Lịch, Mai Vy, Dạ Lan, Đào Anh Tuấn, Phi Loan, Bảo Phúc, Minh Hạnh v.v... Giá ủng hộ (DONATION) 12 Mỹ-kim (đã bao gồm TAX & bưu phí nếu địa chỉ ở Hoa Kỳ), tại các quốc gia khác 22 Mỹ-kim (đã bao gồm TAX & cước phí máy bay). Check hay Money Order, xin đề: An-Loc Foundation P.O.Box 18104 Seattle, WA 98118 USA.Có dư luận cho rằng: Ngày An-Lộc tại Oregon năm 2017 sở dĩ được thành công rực rỡ một phần không nhỏ nhờ vào sự bảo trợ tinh thần của các Tổ Chức Cộng Đồng & Hội Đoàn ở tiểu bang Oregon, cùng một phần bảo trợ tài chánh của Nhóm thi văn Ngàn Thông & Tiệm thời trang Hoài Trang Portland. (Tin Miền Nam News Agency)