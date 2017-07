Trump Jr. Tìm Luật Sư Nga Dò Tin Về Bà Clinton

WASHINGTON - Trưởng nam của ông Trump gặp 1 luật sư Nga trong thời gian tranh cử để lấy thông tin gây hại cho ứng viên đối thủ Hillary Clinton, nêu nghi vấn về toa rập.Theo báo New York Times, Donald Trump Jr. gặp luật sư Natalia Veselnitskaya sau khi bà này hưá cung cấp thông tin gây tổn hại bà Clinton, trong trich thuật 1 phát biểu của anh ta xác nhận 1 cuộc gặp gỡ Tháng 6-2016.Bà ta nói có thông tin về những cá nhân có liên lạc với Moscow tài trợ ủy ban toàn quốc đảng DC và hậu thuẫn ứng viên Clintin – các phát biểu của bà ta là mơ hồ, không có ý nghĩa và nhanh chóng trở thành rõ là bà ta không có thông tin có ý nghĩa.Donald Trump yêu cầu Jared Kushner và Paul Manafort cùng đi gặp… NYT thuật lời Don “Sau cùng, người quen xin lỗi đã làm mất thì giờ – đó là kết cuộc và sau đó không có tiếp xúc – cha tôi không biết về cuộc gặp hay các sự kiện. 1 twitter từ NBC News chiều chủ nhật cho hay Donald Trump Jr. đã trả lời các câu hỏi về cuộc gặp luật sư có liên lạc với Điện Kremlin.NYT xác nhận 3 cố vấn của ứng viên Trump, là con trai, con rể và cố vấn tranh cử Manafort gặp luật sư Veselnitskaya. Theo 2 bài viết của NYT hôm cuối tuần, cuộc gặp luật sư Nga tập trung vào Magnisky Act, 1 bộ luật năm 2012 nhắm chống lại các hoạt động bài trừ tham nhũng của Moscow và bị trả đũa bằng các quy định cấm công dân Hoa Kỳ nhận trẻ em Nga làm con nuôi. Tham vụ báo chí Dmitry Peskov của Điện Kremlin tuyên bố sáng Thứ Hai “Chúng tôi không biết người này - lẽ tự nhiên là chúng tôi không biết hết mọi luật sư Nga”.Donald Trump Jr. vừa đưa ra tuyên bố thứ 3 về vụ tiếp xúc luật sư Veselnitskaya – Don nói “Rõ ràng tôi là người đầu tiên trong đoàn vận động tranh cử dự 1 cuộc gặp gỡ để nghe thông tin về ứng viên đối thủ – không đi đến đâu, nhưng phải nghe”.Tuy không rõ bà Vaselnitskaya có cung cấp thông tin gây thiệt hại bà Clinton hay không, nguồn tiếp xúc với phóng viên NYT đuợc mong đợi như thế. Trong tuyên bố thứ nhì, cậu cả Don nói “Chuyện nhận trẻ em Nga làm con nuôi không là mục đích”.Theo lời Don, Veselnitskaya đề cập tới Magnitsky Act – 2 bên gặp nhau trong 20 đến 30 phút và sau đó không còn tiếp xúc. Các đồng minh của TT Trump nói: loại gặp gỡ này tương tự các hoạt động tìm hiểu đối phương của mọi đoàn tranh cử.Hôm chủ nhật, TT Trump loan báo ông và TT Putin đã thảo luận về khả năng thành lập 1 đơn vị chung để kiểm soát an ninh mạng – cùng ngày, 1 chính khách cùng đảng CH là nghị sĩ Lindsey Graham đã lên tiếng chỉ trích, với lời nhắc nhở “Không thể tin cậy Moscow”. Ngoài ra, nghị sĩ CH Marco Rubio cũng so sánh khả năng hợp tác về an ninh mạng với Putin không khác hợp tác với Assad để kiểm soát vũ khí hoá học tại Syria.