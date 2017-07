TQ Nói: Không Hề Có Liên Lạc Quân Sự Với Bắc Hàn

BEIJING - Tiếp xúc với quân đội Bắc Hàn đã bị giảm xuống ở mức zero, nhưng Trung Cộng vẫn chống chủ trương trừng phạt Bắc Hàn về chương trình vũ khí nguyên tử, theo phát biểu của giám đốc Zhou Bo của trung tâm vì hợp tác an ninh quốc tế thuộc Bộ quốc phòng – ông Bo nói: đó là bằng chứng về rạn nứt giữa 2 đồng minh lâu đời, viên chức quốc phòng không còn tiếp xúc thường lệ với đối tác Bắc Hàn.Ngoài ra, truyền thông Nga dẫn lời thượng tá Zhou cho hay: giờ đây Trung Quốc đoàn kết với cộng đồng quốc tế để thực hành các nghị quyết của HĐ Bảo An, hy vọng đạt tới giải pháp.Ông Zhou tái xác nhận định huớng vận động ngoại giao, không dùng biện pháp quân sự với Pyongyang – ông nói: Beijing muốn giúp đối thoại giữa Pyongyang và Washington, sẵn sàng tiếp đón đàm phán, và tỏ ý tiếc nỗ lực điều giải không tiến triển.