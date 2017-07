Syria: Tôn Trọng Hưu Chiến do Nga, Mỹ, Jordan Bảo Trợ

DAMASCUS - Hưu chiến tại 3 tỉnh trong vùng tây nam Syria bắt đầu hôm chủ nhật có vẻ giữ đuợc – hưu chiến do Hoa Kỳ và Nga dàn xếp, với hậu thuẫn của lân bang Jordan, đuợc 3 thế lực ngoại bang này công bố hôm Thứ Sáu, đang đuợc theo dõi từ trưa chủ nhật trong khi các phe đối đầu trở lại hoà hội do LHQ tổ chức tại Astana, thủ đô Kazakhstan, là vòng đàm phán thứ 7.Thông tấn AFP dẫn lời viên chức lãnh đạo Nhóm theo dõi nhân quyền Syria (SOHR) cho hay: các mặt trận tại 3 tỉnh Daraa, Quneitra và Sweida chứng kiến sự đình chỉ các hoạt động chiến đấu và pháo kích từ sáng chủ nhật, ngoài vài vụ lẻ tẻ tại Daraa.Thỏa thuận này dự kiến 1 cuộc rút quân của nhóm Hizbollah thân Iran ủng hộ phe Assad – cả Jordan và Israel cảm thấy quan ngại về hoạt động của Hizbollah tại biên giới.Tuần qua, Damascus tuyên bố ngưng bắn đơn phương nhưng giao tranh không giảm bớt. Tại Astana, các phe đồng ý thảo luận khả năng thiết lập 4 vùng “giảm xung đột” - đàm phán giữa Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ không tiến triển từ Tháng 1.Với sáng kiến hưu chiến mới này, có lẽ Washington vận động ngoại giao tích cực hơn dể giải quyết khủng hoảng Syria. Cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster xác nhận “Thiết lập các vùng giảm xung đột là ưu tiên trong khi Hoa Kỳ tiếp tục đánh khủng bố ISIS, theo đuổi giải pháp về Syria để làm giảm đau khổ cho thường dân, giúp họ hồi cư sinh sống.Twitter chiều chủ nhật của TT Trump ghi đặi ý: nhiều sinh mạng đuợc cứu với thỏa thuận này. Nhà cầm quyền Damascus không bình luận - tin tức trên đài truyền hình nhà nước cũng không nói tới hưu chiến tại 3 tỉnh tây nam. Nhưng, dân biểu thân chính tại ủy ban đối ngoại QH xác nhận Damascus đuợc tham khảo. Hoà hội Astana tái tục hôm Thứ Hai và giới quan sát không mong đợi khai thông quan trọng.