Austria Cấm Bộ Trưởng Thổ Dự Biểu Tình Kỷ Niệm Đảo Chính

VIENNA - Bộ ngoại giao Austria loan báo bộ trưởng kinh tế Nihat Zeybekci của Thổ Nhĩ Kỳ bị cấm nhập cảnh để dự biểu tình đánh dấu 1 năm cuộc đảo chính chống lãnh tụ Erdogan – lý do: ông Zeybekci muốn lên tiếng tại cuộc biểu tình, không vì nhu cầu đàm phán, là đe dọa an ninh trật tự công cộng, theo tường thuật của thông tấn Die Presse.Di trú đang là vấn đề lớn trong cuộc bầu cử Tháng 10 tại Austria. Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Liên Âu trở nên căng thẳng vì chiến dịch đàn áp đối lập của chính quyền Erdogan tiếp theo cuộc đảo chính thất bại giữa Tháng 7-2016. Ankara quy trách phong trào Hồi Giáo của giáo sĩ lưu vong Fethullah Gulen chủ mưu đảo chính và lên án phương tây không kiểm soát cảm tình viên của giáo sĩ Gulen.Hôm chủ nhật, hơn 1 triệu người dự cuộc tuần hành “Justice March” vuợt hơn 450 kilomét từ Ankara tới Istanbul để hô hào chấm dứt lệnh khẩn cấp và đình chỉ bất công – người dẫn đầu cuộc tuần hành là lãnh tụ đối lập Kemal Kilicdaroglu.Austria là thành viên EU đả kích Ankara mạnh nhất – 1 thông cáo báo chí của Bộ ngoại giao Austria lên án cuộc đảo chính cũng như chiến dịch thanh trừng và đàn áp, hạn chế các quyền tự do tư tưởng và tự do báo chí. Ankara cũng bị tố cáo đưa điệp viên và giáo sĩ vào Austria theo dõi cảm tình tiên của phong trào Gulen, tương tự tại Đức.Vài ngày trước, Hoà Lan báo tin không hoan nghênh Phó Thủ Tướng Tugrul Turkes tới dự 1 sinh hoạt tương tự – lý do “không thích hợp với tình hình quan hệ song phương”. Chính phủ Đức cũng không cho phép TT Erdogan dự biểu tình khi đến Hamburg họp thượng đỉnh G-20. Các thành viên EU đang vận động ngưng cứu xét yêu cầu gia nhập của Thổ Nhĩ Kỳ.Qua ngày Thứ Hai, lực luợng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ mở hành quân khám xét 2 trường đại học, bắt hàng chục học giả – với 72 trát toà, 47 giáo sư và nhà nghiên cứu bị bắt, gồm bình luận gia Koray Caliskan, cựu cố vấn của đảng đối lập CHP thường viết bài chỉ trích chế độ Erdogan.