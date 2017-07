Mưa Lũ, Cháy, Tăng Viện Phí, Sạt Lở...

Quân đội nên kinh doanh hay không? Đó là câu hỏi gây sôi nổi. Nếu cho quân đội kinh doanh, hiển nhiên doanh nghiệp tư nhân không cạnh tranh nổi... và chỉ một thành phần ông tướng, ông tá hưởng lợi.Bản tin VOV kể về mưa lũ: 9 người chết, 2 người mất tích do mưa lũ ở các tỉnh miền núi phía Bắc.Sáng 10/7, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, những ngày qua, mưa lũ ở các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm 9 người chết, 2 người mất tích.Trong số 9 người thiệt mạng, tỉnh Thái Nguyên là địa phương chịu thiệt hại nặng nề với 4 người, tiếp đến là Hà Giang là 2 người, Điện Biên 2 người, Hòa Bình 1 người. Hiện vẫn còn 2 nạn nhân mất tích ở tỉnh Hà Giang 1 người và Cao Bằng 1 người. Mưa lũ làm 80 nhà dân bị thiệt hại, sạt lở hơn 48 nghìn mét khối đất đá đường giao thông, 7 cầu cống hư hỏng, hàng trăm ha lúa và hoa màu ngập úng. Ước tính thiệt hại ban đầu hơn 9 tỉ đồng.Báo Thanh Niên kể chuyện Lạng Sơn: Cháy lớn thiêu rụi nhiều ki ốt ở chợ Tân Thanh - Lạng Sơn.Khoảng 7 giờ hôm 10.7, xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn tại chợ Tân Thanh (gần cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn). Thời điểm trên, ngọn lửa bùng phát từ một gian hàng bên trong khu chợ, sau đó cháy lan sang các ki ốt khác.Không lâu sau, khu chợ đã chìm trong biển lửa, khói đen bốc cao hàng chục mét. Lúc này, nhiều tiểu thương chỉ kịp thoát thân ra ngoài. Một số khác vội vàng di chuyển được một số ít tài sản, hàng hóa ra nơi an toàn, còn hầu hết bị thiêu cháy bên trong.Trong khi đó, bản tin VnExpress hỏi: Doanh nghiệp quân đội đang kinh doanh những lĩnh vực gì?Dù số lượng không quá nhiều nhưng các doanh nghiệp quốc phòng đang giữ vị thế lớn ở nhiều lĩnh vực.Bộ Quốc phòng hiện là bộ trực tiếp quản lý nhiều tập đoàn, tổng công ty với hơn 20 doanh nghiệp trực thuộc. Do đặc thù hoạt động, các tập đoàn, tổng công ty thuộc Bộ Quốc phòng hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực khác nhau, từ xây dựng - bất động sản, viễn thông, tài chính, logistics, cơ khí, xăng dầu, cho tới nông nghiệp.Trong đó, nhiều doanh nghiệp hoạt động đang trở thành những doanh nghiệp top đầu trong lĩnh vực kinh doanh của mình như Viettel, Ngân hàng Quân đội, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội hay Tổng công ty Đông Bắc...Báo Tuổi Trẻ nêu câu hỏi: Vì sao ngân hàng ngoại rời Việt Nam?Chuyện gì đang xảy ra khi các ngân hàng ngoại đang rời bỏ cuộc chơi ở Việt Nam, nhường chỗ cho các nhà băng nội, như câu chuyện của Commonwealth Bank of Australia vừa mới "bán mình" cho VIB?Diễn biến mới nhất với việc Commonwealth Bank of Australia (CBA) chi nhánh TP.HCM “bán mình” cho ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) xóa tan những lo ngại trước đây về chuyện thị phần sẽ rơi vào tay các nhà đầu tư ngoại trong ngành này.Thời gian vừa qua, đã có một số ngân hàng nước ngoài đã từ bỏ cuộc chơi. Chẳng hạn, ANZ Việt Nam bán toàn bộ mảng bán lẻ tại thị trường này, và một số ngân hàng khác cũng đã thoái vốn khỏi các đối tác cùng ngành trong nước. Điều gì đang xảy ra?Trong khi đó, Một Thế Giới kể: Cát tặc mỗi tháng kiếm hơn 100 triệu đồngChuyện về ông Năm T., chủ 2 chiếc sà lan trọng tải gần 100 tấn/chiếc, chuyên hành nghề bơm hút cát sông ở tỉnh Tiền Giang... Bản thân ông Năm với 2 chiếc sà lan trọng tải gần 100 tấn/chiếc, mỗi tháng bỏ túi không dưới 100 triệu đồng nếu không có chiếc nào bị các cơ quan hữu trách bắt giữ, xử phạt.Sài Gòn coi chừng... Bản tin Infonet kể rằng Sài Gòn sẽ tăng viện phí từ 1/8.Hội đồng nhân dân TP.SG đã thông qua tờ trình quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh công lập tại TP.SG.Theo đó, các bệnh viện công lập tại TP.SG sẽ tăng viện phí để tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư từ ngày 1/8/2017; đối với các bệnh viện tự bảo đảm một phần chi thường xuyên hoặc do ngân sách nhà nước bảo đảm sẽ thực hiện từ 1/10.Báo Kiến Thức kể chuyện Quảng Nam: Bé trai tử vong bất thường sau khi tiêm thuốc ở bệnh viện.Được chẩn đoán bị áp xe mi trái, cháu N.M.T (3 tuổi) đã tử vong bất thường sau khi tiêm thuốc tại bệnh viện.Theo phán ánh của anh Ngô Minh Thiện (SN 1988, trú xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), bố của cháu bé trong vụ việc tử vong bất thường sau khi tiêm thuốc tại bệnh viện.Báo Người Lao Động ghi lời than từ mẹ của bé N.M.T.:“Theo chị Vy, con chị nhập viện chỉ chưa đầy 18 tiếng thì đi rồi. Vì sao từ khi chích mũi thuốc khoảng 21 giờ, khi cháu sốt cao lên, người cứ tím dần, tôi gọi điều dưỡng lần đầu nói do sốt cao, lần thứ hai gọi cũng nói do sốt cao, lần thứ 3 gọi cũng nói do sốt cao cứ giặt khăn lau, lau từ 39 độ lên 41 độ vẫn không hạ mà người cháu cứ tím dần. “Báo Lao Động kể chuyện Hà Giang: Sạt lở đất đổ ập xuống quán internet, 2 trẻ chết thương tâm.Hàng trăm khối đất đá sạt lở xuống một quán internet thuộc khu 5, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang khiến 2 cháu nhỏ bị vùi lấp và tử vongBản tin VnExpress kể chuyện Lào Cai: Khách Tây bị 5 thanh niên đánh bầm mặt vì va chạm giao thông.Sau va chạm nhẹ trên quốc lộ 4D huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai), 5 thanh niên xuống xe tấn công nam du khách nước ngoài.