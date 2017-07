1/5 Hãng Mới Sẽ Sụp Sau 1 Năm, Mở Hãng Tệ Nhất Ở New Jersey

WASHINGTON -- Theo Sở Thống kê Lao Động Hoa Kỳ, khoảng 1/5 các công ty mới khởi nghiệp sẽ không sống nổi quá một năm mở cửa, và gần phân nửa không sống nổi tới năm thứ năm.Có một lý do ảnh hưởng lớn tới hoạt động của các công ty mới khởi nghiệp: chọn đúng tiểu bang có điều kiện thích nghi sẽ có lợi hơn các tiểu bang khác -- vì chính sách và môi trường điạ phương ảnh hưởng tới việc tiếp cận về tiền mặt, khả năng nhân viên tuyển dụng, tiền thuê văn phòng rẻ hay vừa túi tiền...Công ty tài chánh WalletHub phân tích 50 tiểu bang theo 20 thang điểm cho sự thành công đối với một công ty khoỏi nghiệp, và cho thấy 20 tiểu bang tốt nhất để bạn mở một công ty là, theo thứ tự.1 North Dakota2 Texas3 Utah4 Oklahoma5 Nebraska6 Florida7 Colorado8 Georgia9 Missouri10 South Dakota11 Montana12 North Carolina13 Alaska14 Wyoming15 California16 Michigan17 Virginia18 Massachusetts19 Kentucky20 Vermont.Tiểu bang California đứng hàng thứ 15 cũng là tốt rồi.Trong khi đó, 5 tiểu bang bất lợi nhất cho công ty mới khởi nghiệp là:1. New Jersey2. New Hampshire3. Maryland4. Rhode Island5. Hawaii.