Hãng Mỹ Thuật Vay Tăng 11%, Giao Thông, Y Tế Vay Giảm

NEW YORK -- Các cơ sở kinh doanh nhỏ vay tiền đã tới mức cao nhất trong vòng một năm qua... cho thấy các công ty này đang tăng đầu tư để đáp ứng nhu cầu khách hàng.Chỉ số cho vay đối với công ty nhỏ Thomson Reuters/PayNet Small Business Lending Index trong tháng 5/2017 tăng tới 137 điểm, cao nhất kể từ tháng 6/2016, từ số đo trong tháng 4/2017 là 125.4 điểm.Mức tăng thúc đẩy nhờ mức tăng 11% hồ sơ vay tiền từ các cơ sở kinh doanh về lĩnh vực nghệ thuật và giải trí.Trong khi đó, chỉ số vay tiền trong các công ty về giao thông giảm 14% và lĩnh vực chăm sóc y tế giảm 13%.Bill Phelan, giám đốc điều hành PayNet, nói mức tăng chỉ số có nghĩa là không đang co cụm.Trong khi đó, kinh tế Mỹ tăng ở mức 1.4% trong quý đầu năm so với năm trước, và các viên chức quỹ dự trữ liên bang Atlanta Fed dự đoán sức tăng kinh tế quý 2 sẽ là 3%.Mức vay của cơ sở kinh doanh nhỏ là một thước đo sức tăng kinh tế, vì các công ty này sẽ thuê thêm nhân viên để tạo thêm sức tăng kinh tế.PayNet tổng hợp dữ kiện vay tiền từ các hồ sơ vay và từ các báo cáo trễ tiền trả nợ từ hơn 325 cơ sở tài chính chuyên về cho vay tại Hoa Kỳ.