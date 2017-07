83% Dân Cali: Sẵn Sàng Dùng Nước Cầu Tiêu, Ống Cống Tái Chế Biến

Khi hạn hán và thiếu nước trở thành thông lệ mới của California, ngày càng có nhiều nước rửa ráy chảy xuống các ống cống và nước dội cầu tiêu được tinh lọc và tái chế biến cho việc tưới nước ngoài trời.Nhưng một số viên chức chính quyền, bắt chước nhiều quốc gia nơi mà khan hiếm nước là sự kiện của đời sống, muốn đi xa hơn và xử lý nước thải tiện dụng hơn – ngay cả để uống.“Đây là nguồn nước mới đầy triển vọng cho California,” theo cựu Dân Biểu Tiểu Bang Rich Gordon cho biết. “Chúng ta cần tìm ra nước ở nào mà chúng ta có thể.”Trong một ý nghĩa nào đó, nước mà chúng ta uống hiện nay đạ được tái chế ngay từ lúc đầu, từ nguồn nước thiên nhiên. Việc tái chế nước thải trong một nhà máy lọc nước thì đơn giản chỉ là tăng tốc tiến trình đó, và các nhà chuyên môn nói rằng nguồn nước không quan trọng bằng phẩm chất của nó.“Có nhiều nơi trên thế giới mà con người đang uống nước tái chế biến,” theo Gordon cho biết. “Thực tế, đó là nước mà các phi hành gia của chúng ta uốn trên trạm không gian.”Việc tái chế biến nước thì ngày càng chuẩn mực tại nhiều nước Singapore, Do Thái, Saudi Arabia, và Úc, mà từ lâu đã bị thiếu nước. Do Thái chế biến khoảng 80% nước thải của họ, trong khi Singapore thì chế biến tới 100%. Nước được chế biến thì được sử dụng rộng rãi để tưới đất nông nghiệp và phục hồi lại các tầng nước ngầm, trong khi hầu hết nước tại Singapore thì được dùng cho các mục đích kỹ nghệ.Và bởi vì gửi nhiều nước lên không gian thì không phải là một chọn lựa, các khoa học gia của NASA đã ráp Hệ Thống Kiểm Soát Môi Trường và Hỗ Trợ Cuộc Sống tại Trạm Không Gian Quốc Tế để các phi hành gia có thể an toàn uống nước tái chế biến.Một thăm dò hồi năm ngoái cho thấy rằng 83% người dân California “sẵn sàng dùng” nước tái chế biến “trong cuộc sống hàng ngày của họ.”