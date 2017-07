Thương Xá Tân Trang Giữ Khách, Khi Dân Rủ Nhau Mua Qua Mạng; Mỹ: Sẽ Có Tới 13,000 Cửa Tiệm Sẽ Đóng Cửa Trong Năm Nay

Chủ của Khu Thương Xá Newgate có kế hoạch đổ 500,000 đô là vào việc đại trùng tu khu ăn uống đã cũ kỹ trong nỗ lực để thu hút các nhà hàng và người thích mua sắm. Tiền thuê từ những quán ăn sẽ không bao giờ bù đắp lại được chi phí tân trang, nhưng đối với chủ đất của công ty Time Equities Inc., đó không phải là điểm chính. Điểm chính là tồn tại.Phòng ăn là một phần của nỗ lực đi vào cuộc sống mới cho toàn trung tâm ăn uống rộng 718,000 foot vuông và gia tăng phát triển thực phẩm, theo Ami Ziff, giám đốc hệ thống bán lẻ toàn quốc Time Equities có trụ sở tại New York. Công ty, đã mua Newgate tại Ogden, Utah, từ công ty GGP Inc. với giá 69.5 triệu đô la hồi năm ngoái, là một trong nhiều chủ đất đang tiến hành các tân trang sẽ tiếp tục giữ sức cạnh tranh khi họ tái đầu tư cơ sở của họ trong thời đại Amazon.Chi phí đang leo thang khi những người chủ khu thương xá làm việc để giữ cơ sở của họ mới mẻ hợp thời và để lấp đầy những cửa tiệm bỏ đi. Nhiều công ty đang biến mọi thứ từ nhà hàng và quán rượu thành những sân chơi golf nhỏ và những phòng tập thể dục mọc lên như nấm để thu hút khách tiêu thụ là những người có vẻ thích thú giải trí trong lúc ở khu thương xá hơn là việc mua quần áo và đồ điện tử. Những người thuê mới sẽ trả tiền thuê cao hơn cho những hệ thống buôn bán đang gặp khó khăn như Macys và Sears, và hy vọng thu hút thêm những cửa hàng bán lẻ nhiều hơn tới cơ sở, theo Haendel St. Juste, là nhà phân tích làm việc tại Mizuho Securities USA LLC, cho biết.Hơn một chục tiệm bán lẻ đã bị phá sản trong năm nay khi ngày càng có nhiều người mua sắm qua mạng. Ngay cả các công ty sức khỏe cũng đang đóng hàng trăm cửa tiệm. Có tới 13,000 cửa tiệm được tiên đoán sẽ đóng cửa trong năm nay, so với 4,000 trong năm 2016, theo Cushman & Wakefield Inc. cho biết.