Xoài Tí Hon Trung Quốc Tràn Ngập Thị Trường Sài Gòn

Xoài mút nhập từ Trung Quốc nhưng người bán cho biết là được thu mua từ Châu Đốc (An Giang).

Gần đây, trên nhiều tuyến đường và tại các chợ lẻ vùng Sài Gòn như chợ Trần Hữu Trang, chợ Cây Quéo, chợ Bà Hoa..., được bày bán tràn lan là loại xoài trái tí hon (người dân gọi là xoài mút) nhập từ Trung Quốc, theo báo Pháp Luật (PLO).Xoài mút này màu vàng tươi, mùi khá thơm, được đóng gói thành rổ 15 kg và giá bán khoảng 20,000-25,000 đồng/kg. Khi được hỏi về nguồn gốc loại xoài này, người bán đều cho biết đây là xoài mút thu mua từ Châu Đốc, An Giang.PLO dẫn lời một đại diện chợ đầu mối Thủ Đức, cho biết gần một tháng nay xoài mút về chợ rất nhiều. Đây là xoài nhập từ Trung Quốc, giá tại chợ đầu mối 10,000-12,000 đồng/kg. Vài năm trở lại đây, cứ đến thời điểm này xoài mút Trung Quốc đều nhập về nhiều.Đại diện chợ đầu mối Dầu Giây cũng cho hay ở đây mỗi ngày có khoảng 20 tấn xoài mút Trung Quốc nhập về, giá 80,000-120,000 đồng/rổ 15 kg. Người này cho biết thêm rằng hiện ở Việt Nam đang hết mùa xoài, chỉ còn vài loại nhưng giá lại cao trong khi giá xoài mút lại rẻ. Mặt khác, bên Trung Quốc đang rộ mùa thu hoạch xoài mút nên họ mới xuất áo ạt qua Việt Nam.PLO dẫn lời TS Lương Ngọc Trung Lập, Trưởng bộ môn Nghiên cứu thị trường, Viện Cây ăn quả miền Nam, khẳng định nguồn gốc xoài mút trên thị trường 100% là từ Trung Quốc. Đặc tính của xoài mút có màu vàng tươi, ngọt, có mùi thơm. Tuy nhiên, trên bao bì có rất ít thông tin, chỉ ghi tên của đơn vị nhập khẩu, địa chỉ, xuất xứ Trung Quốc.Liên quan đến cách nói tránh đi của người bán, rằng đây là xoài mút Châu Đốc (An Giang), ông Lập cho rằng ở An Giang cũng có hai giống xoài ra trái nhỏ là xoài thanh ca và xoài cóc. Có điều là, dù kích thước nhỏ nhưng trái của hai loại xoài vừa nêu lại tròn và có vỏ màu xanh nên vẫn khác xoài mút Trung Quốc.