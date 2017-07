Ngư Dân, Ma Túy, Tôm, Mưa Lũ, Kiều Hối...

Khổ cực, gian nan... là cuộc đời ngư dân. Tuy nhiên, nỗi nguy trên biển có khi làm mất mạng...Bản tin VTC kể chuyện: Ngư dân bị bạch tuộc cắn chết khi đi đánh bắt cá trên biển...Một ngư dân ở xã Vinh Hà (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) vừa bị bạch tuộc cắn tử vong khi đang đánh bắt cá trên biển.Ngày 7/7 nguồn tin từ UBND xã Vinh Hà (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) xác nhận, một người dân trên địa bàn xã này vừa bị bạch tuộc cắn tử vong.Theo đó, khoảng 2h ngày 7/7, chị Văn Thị Tý (32 tuổi, ngụ thôn Hà Giang, xã Vinh Hà) cùng chồng là anh Hoàng Xuân đến khu vực biển Hòn Chảo (thuộc huyện Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế, giáp ranh vùng biển Đà Nẵng) để đánh bắt cá.Bản tin VnExpress kể chuyện: Chiều 7/7, Đại tá Võ Đức Thân - Trưởng Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an Khánh Hòa - cho biết, bà Bering Ekateria (quốc tịch Nga) vừa bị bắt theo quyết định truy nã của Interpol (Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế).Bà Bering Ekateria gần 3 năm trốn truy nã của Interpol, trong vai nhân viên Spa của khách sạn 4 sao tại TP Nha Trang.Người phụ nữ 47 tuổi bị nhà chức trách thành phố Moscow (Nga) cáo buộc sản xuất, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.Báo An Ninh Thủ Đô kể chuyện Sài Gòn: Hai nữ công nhân bị gã thanh niên nghi phê ma túy khống chế trong phòng trọ để cướp tài sản. Lực lượng Công an đã nổ súng giải cứu.Công an quận 9, TPSG hiện đang tạm giữ nghi can Dương Thanh Hồ (SN 1999, ngụ quận 9) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”.Theo điều tra, Dương Danh Hồ làm nghề phụ hồ và ở trọ cùng 1 người bà con tại khu trọ số 23/3A đường 102, khu phố 7, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9.Bản tin VOV kể chuyện: 49 bị cáo gây rối, đập phá trại cai nghiện Đồng Nai lĩnh án...Chiều 7/7, HĐXX đã tuyên phạt 49 bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng tại trại cai nghiện Đồng Nai.Các bị cáo lĩnh án gồm Võ Đình Huân (32 tuổi); Ngô Văn Hoành (29 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) cùng 4 năm tù giam; Trần Ngọc Dũng (27 tuổi) 2 năm tù giam, do bị cáo bị hạn chế năng lực hành vi; Lê Huy Hoàng mức án 4 năm 6 tháng tù giam; 45 đối tượng còn lại bị phạt tù từ 10 tháng đến 3 năm 6 tháng tù giamBáo Tuổi Trẻ kể chuyện: Bắt đầu hoạt động từ năm 2012 và từ đó đến nay, Đạm Ninh Bình liên tục làm ăn thua lỗ, đến giờ đã lên đến khoảng 2.000 tỉ đồng.Chưa hết, theo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) - công ty mẹ của Đạm Ninh Bình, dự kiến 5 năm tới dòng tiền của Đạm Ninh Bình vẫn tiếp tục âm và không thể tự trả được nợ.Như vậy dự kiến sẽ có đến 10 năm liên tục Đạm Ninh Bình rơi vào tình trạng làm ăn thua lỗ nặng và dòng tiền âm (thu không đủ chi). Bộ Công thương và Vinachem vì vậy đã đề nghị Chính phủ đứng ra trả nợ thay 125 triệu USD cho đối tác Trung Quốc.Câu hỏi là: đến hạn trả nợ cho đối tác Trung Quốc mà Đạm Ninh Bình và Vinachem không có khả năng trả được nợ thì liệu Chính phủ có trả nợ thay?Trốn nợ?Báo Người Lao Động báo động cơ nguy ô nhiễm biển Bình Thuận, thế là Hiệp hội Tôm Bình Thuận la làng.Liên quan đến việc Bộ TN-MT cấp phép cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đổ gần 1 triệu m3 bùn, cát sau nạo vét xuống vùng biển Tuy Phong, ngày 7-7, Hiệp hội Tôm Bình Thuận đã tổ chức họp với các hội viên, thống nhất đề xuất 3 kiến nghị đến các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương. Cụ thể, trước khi Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đổ thải, các đơn vị hữu trách phải thực hiện quan trắc môi trường; khi triển khai kế hoạch giám sát, đơn vị đổ thải phải có kế hoạch, thống nhất các tiêu chí bồi thường; nếu xảy ra sự cố về môi trường, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 phải là đơn vị trực tiếp bồi thường.Báo Thanh Niên kể: Cả nước có mưa, đề phòng dịch bệnh trên lúa và hoa màu.Trong tuần từ 8 - 14.7, miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to do rãnh thấp gió mùa đi ngang qua.Mưa tập trung về chiều tối và đêm, đề phòng giông và gió giật mạnh. Các tỉnh vùng núi tiếp tục có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất, vùng đồng bằng và trung du mưa nhiều có nơi bị ngập úng.Báo Lao Động kể chuyện: Buôn lậu hàng giả, hàng cấm ngày càng tinh vi.Ngà voi giấu trong các hộp gỗ rỗng đóng trong container; gỗ lậu khai báo là gỗ xẻ hộp nhập khẩu từ Châu Phi; “bỏ qua” không khai những mặt hàng khác có trong lô hàng; “cõng” hàng qua lối mòn, lối mở; “chọn luồng” khi thông quan…, là những thủ đoạn tinh vi mà các đối tượng áp dụng để ngày ngày tuồn hàng lậu qua biên giới. Theo Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, trốn tránh lực lượng chức năng, những kẻ buôn lậu lỳ lợm, máu lạnh sẵn sàng nổ súng vào lực lượng chức năng để bảo vệ “nguồn hàng”.Báo Tiền Phong kể: Sáu tháng, hơn 2 tỷ USD kiều hối về TP SG.Lượng kiều hối chuyển về TP SG qua các kênh chính thức đạt 2,1 tỷ USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước.Theo Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP SG - Nguyễn Hoàng Minh, lượng kiều hối chuyển về Thành phố vẫn chủ yếu từ thị trường Mỹ (chiếm 60%) và châu Âu (khoảng 19%).Kiều hối, kiều hối... có dư tiền trả nợ cho doanh nghiệp nhà nước?