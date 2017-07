Học Sinh Bị Bắt Nạt: Nghỉ Học, Làm Trường Mất Tài Trợ, Trường Công Cali Mất 276 Triệu MK/Năm

Một nghiên cứu mới từ Trường School of Human Ecology của Đại Học UT cho thấy sự tổn thất kinh tế của việc bắt nạt. Theo nghiên cứu này, nhiều tiểu bang có thể bị mất hàng chục triệu đô la trong tài trợ khi học sinh nghỉ học vì cảm thấy không an toàn.“Nhiều tập chú trong nghiên cứu và các thảo luận chính sách về việc bắt nạt đã tập trung vào những tổn thất cá nhân – đối với những học sinh bị bắt nạt (những vấn đề học đường; những vấn đề sức khỏe tin thần),” theo giáo sư trường UT và đồng tác giả của bản nghiên cứu Stephen Russell cho biết trong một điện thư. “Nhưng lại không có được sự chú ý đối với những tổn thất khác.”Trong nghiên cứu nói trên, các nhà nghiên cứu đã phân tích những trả lời của thăm dò bởi 800,000 học sinh trường trung học đệ nhất và đệ nhị cấp trên khắp tiểu bang California để phỏng đoán ảnh hưởng tài chánh của việc bắt nạt. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các dữ liệu từ Bộ Giáo Dục California.“Những học sinh bị bắt nạt thì cảm thấy trường học của họ không còn an toàn, và khi học sinh cảm thấy không an toàn, thì họ tránh đi học,” theo Laura Baams, nhà nghiên cứu tại Đại Học UT và cũng là đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết trong một điện thư. “Tỉ lệ học sinh vắng mặt có liên quan trực tiếp tới tài trợ thấp hơn cho các trường công tại nhiều tiểu bang trên khắp Hoa Kỳ.”10.4% học sinh báo cáo họ đã nghỉ học ít nhất một ngày trong tháng qua bởi vì họ cảm thấy không an toàn, mà được phỏng đoán có tới 301,000 học sinh. Đó là tổn thất thu nhập hàng năm lên tới 276 triệu đô la tại các trường công lập ở California, theo nghiên cứu cho biết.Các nhà nghiên cứu cho thấy rằng các trường bị mất tới 78 triệu đô la vì những thành kiến màu da và chủng tộc, tới 54 triệu đô vì thành kiến tôn giáo, tới 54 triệu đô vì thành kiến giới tính, tới 62 triệu đô la vì các thành kiến liên quan tới khuynh hướng tình dục và tới 49 triệu đô vì thành kiến liên quan tới khuyết tật.