Hẹn Hò Qua Mạng, An Toàn Nhất: San Antonio Ít Bạo Lực, Ít Bệnh

SAN ANTONIO, Texas – Bạn còn độc thân? Bạn muốn tìm bạn tình? Bạn đang cư ngụ ở San Antonio? Lên mạng tìm là tuyệt vời.Theo một bản khảo sát mới, San Antonio là thành phố an toàn nhất Hoa Kỳ để hẹn hò qua mạng Internet. Các trang web HighSpeedInternet.com và SafeWise.com đã tính toán những tỷ lệ tội bạo lực từ thống kê FBI và dữ kiện bệnh truyền qua đường tình dục (STD) từ Sở CDC để xếp hạng.Bản nghiên cứu nói rằng trong dân số hơn 1 triệu người của San Antonio, trung bình trên mỗi 100,000 dân chỉ có 804 người bệnh STD và hơn 8500 tội bạo lực, như thế cho thành phố này điểm an toàn là 9.4.Trong nhóm các thành phố nguy hiểm nhất để hẹn hò qua mạng có: Buffalo (New York), Riverside (California), và Orlando (Florida).Tuy là San Antonio an toàn nhất, nhưng các chuyên gia vẫn cảnh giác rằng hẹn hò qua mạng luôn luôn có một số nguy hiểm kèm theo. Khi lần đầu gặp một người trước giờ chỉ quen qua mạng, bạn không thể nào hoàn toàn tin cậy, và nơi hẹn cần ở nơi công cộng, trước khi rời nhà bạn nên cho người thân biết rằng bạn sẽ đi đâu, sẽ gặp ai, và không nên uống bất cứ nước gì có thể nghi là có thuốc mê.