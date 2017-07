Thưởng Thức Phố Ẩm Thực Ở Cửa Ngỏ Phía Tây Sài Gòn

Phố ẩm thực ở Quận 6 Sài Gòn.

SAIGON -- Tính đến nay, "Phố ẩm thực", nằm trên đường số 10, quận 6 (khu vực Phú Lâm, cửa ngỏ phía Tây của Sài Gòn) đã hoạt động hơn nửa năm và đang là một địa chỉ thu hút đông đảo người dân đến đây vui chơi, thưởng thức ẩm thực cả 3 miền, theo Người Lao Động (NLĐO).Cách đây hơn chục năm, tại khu cư xá Ra Đa, quận 6 đã thấy xuất hiện vài quán ăn hè phố. Dần hồi, do sự phát triển mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng và đặc biệt sự phát triển dân cư ở khu vực lân cận (quận Bình Tân, quận 11), địa điểm ăn uống nhỏ này ngày càng thu hút nhiều khách vãng lai.NLĐO dẫn lời ông Đoàn Quang Luân, trưởng Phòng Kinh tế quận 6, cho hay trước thực trạng quán ăn, cửa hàng mọc lên ồ ạt trong khu cư xá, tình hình an ninh, trật tự cũng không được bảo đảm, UBND quận 6 đã quyết định cho thành lập "Phố ẩm thực". Ban đầu là chỉ có vài cửa hàng tham gia đăng ký giấy phép kinh doanh và an toàn vệ sinh thực phẩm, nay đã có 52 hộ tự nguyện tham gia trong khi thực tế là ở đây có gần 100 cửa hàng.Về tính phong phú, màu sắc ẩm thực, ban đầu do có đông người miền Bắc ngụ tại cư xá Ra Đa nên phần lớn đồ ăn tại Phố ẩm thực mang hương vị Bắc, như: chả Hà Nội, bún đậu mắm tôm, miến gà... Gần đây, có nhiều dân nhập cư từ miền Tây Nam bộ và miền Trung về quận Bình Tân kế bên sinh sống nên sản sinh thêm món ăn gốc miền Nam như cá lóc nướng trui, gỏi vịt, bì cuốn, gỏi cuốn, chạo tôm... hay gốc Khánh Hòa, Bình Thuận như: nem nướng, chả cá, bún sứa... Cạnh đó, do nằm cận khu Chợ Lớn cũ, đông người Hoa nên tại Phố ẩm thực cũng rất dễ tìm các món ăn, món uống đậm chất Tàu như: cơm chiên Dương Châu, mì xào dòn, phá lấu bò, bánh hẹ... Nói chung, ở đây có nhiều món ăn, quán ăn khá đa dạng và đặc sắc, nhận xét của NLĐO.Được biết, UBND quận 6 đang lập đề án và dự kiến vài tháng tới sẽ cho ra mắt Phố hàng rong, quy mô 60 -100 gian hàng, mở trước chợ Phú Lâm, cách Phố ẩm thực vài trăm mét.