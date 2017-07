TT Pháp Đi Mali Vận Động Lập lực Lượng Chống Khủng Bố Vùng

PARIS - Nguyên thủ Pháp dự hội nghị thượng đỉnh an ninh tại Mali vào ngày chủ nhật tuần này để vận động thành lập 1 lực luợng chống khủng bố vùng.TT Macron hy vọng vào 1 chiến lược giúp giải kết quân sự tại nơi chứng kiến sự can dự của Pháp từ 2013. Đây là lần thứ nhì ông đến Mali kể từ khi nhậm chức gần 2 tháng trước.TT Ibrahim Boubacar Keita của Mali tiếp đón các nguyên thủ lân bang đến từ Niger, Chad, Burkina Faso và Mauritania đuợc gọi bằng tên chung G-5 Sahel dự hội nghị thượng đỉnh về 1 lực luợng đa quốc 5000 quân kiểm soát vùng Sahel khô cằn là đất gieo mầm buôn người, buôn lậu ma túy và vũ khí.Trong 1 cuộc phỏng vấn dành cho báo Le Monde, ngoại trưởng Yves Le Drian phát biểu: nhiệm vụ trước tiên của lực luợng chống khủng bố Sahel là kiểm soát biên giới – ông cho biết liên quân G-5 sẽ là ưu tiên với chiến dịch Barkhane chống jihad do quân Pháp dẫn đầu trong vùng, đặt căn cứ tại Chad.Trong chuyến đi Mauritania và Nouakchott trong Tháng 6, bộ trưởng Le Drian nhấn mạnh: an ninh vùng phải đuợc các lực luợng châu Phi bảo đảm.Nhà báo nhắc lại: khi Pháp đưa quân đội tới Mali đầu năm 2013 theo yêu cầu của chính quyền bản xứ, khối Tây Phi (hay ECOWAS) cũng đưa quân tới Mali như là 1 phần trong sứ mạng hỗ trợ quốc tế do Châu Phi dẫn đầu (đuợc biết với tên tắt AFISMA). Đến Tháng 7-2013, sứ mạng gìn giữ hoà bình của LHQ (hay MINUSMA) thay thế AFISMA. Đến Tháng 7-2014, Operation Serval đuợc thay thế bởi Operation Barkhane, là 1 lực luợng chống khủng bố của Pháp đặt căn cứ tại thủ đô của Chad.Nhìn chung, tại Mali đang có sự hiện diện của nhiều sắc lính khác nhau, và nay thêm G-5 Sahel.Chủ tịch Jean-Marie Guehenno của Internatuonal Crisis Group đã đặt vấn dề với HĐ Bảo An.Với 10,000 binh sĩ của lực luợng bảo an LHQ và 4000 binh sĩ Pháp, tình hình an ninh của Mali vẫn là mong manh – thực vậy, MINUSMA là sứ mạng hoà bình đẫm máu nhất của LHQ với 118 chiến sĩ hy sinh trong 4 năm qua, gồm các vụ tấn công thí mạng bằng xe bom đặt 1000 pound chất nổ.Điều đáng lo là sự thành lập G-5 Sahel có thể gây khó khăn MINUSMA trong lúc có tin đồn 4 nuớc sẽ chuyển 4100 binh sĩ phục vụ dưới cờ LHQ sang đội quân Sahel. Mặt khác, các nước than thở về tình trạng thiếu tài nguyên, không tán đồng đề nghị ban đầu của Pháp về chi phí tổ chức G-5 ước luợng 400 triệu euro và Liên Âu nhận giúp 50 triệu.Tại University of the Free State of South Africa, giáo sư Hussein Solomon nhắc nhở: giải pháp quân sự là không đủ khi các bất mãn, uẩn ức trong dân chúng là mầm xung đột không đuợc giải quyết.Hồi Tháng 5, TT Macron hưá tiếp tục lời hưá giúp phát triển vùng Sahel – giáo sư Solomon hy vọng nguyên thủ Pháp giữ lời.