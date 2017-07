Trump-Putin Họp: Tin Nga-Mỹ Nói Ngược; Ngoại Trưởng Mỹ: Trump Ép Putin Vụ Tin Tặc; Ngoại Trưởng Nga: Trump OK Putin Không Làm

HAMBOURG - Cuộc gặp mặt đầu tiên giữa 2 nguyên thủ Mỹ, Nga được đặc biệt chú ý từ khắp thế giới – các giới muốn thấy có yếu tố nhu nhược hay không khi TT tỉ phú và TT cựu tình báo GDP diện kiến bên lề hội nghị thượng đỉnh G-20.Hai vị bắt tay nhau - ông Trump chạm cánh tay ông Putin và sau vỗ lưng ông Putin. Video phóng lên mạng đưa tới nhiều phản ứng trong công chúng.1 cư dân mạng nhắc lại: Putin ra lệnh tấn công mạng để giúp Trump, đuợc Trump vỗ lưng đáp lại. 1 người khác viết twitter: cảnh ấy là đáng thất vọng với nụ cười, tay bắt tay, tay vỗ lưng. 1 twitter của Nicki viết “1 TT thật của Hoa Kỳ như ông Obama chỉ nhìn xuống kẻ tấn công nền dân chủ Hoa Kỳ, không vỗ lưng.”Tin mới nhận ghi: TT Trump thông báo TT Nga rằng gặp ông ta lần đầu tiên là vinh hạnh và ông Trump trông đợi những điều tích cực trong quan hệ giữa 2 cựu thù thời Chiến Tranh Lạnh, theo tường thuật của Reuters.Trong thời gian vận động tranh cử, tỉ phú địa ốc báo trước nỗ lực tiếp cận Moscow – nhưng, TT tỉ phú New York không thể thực hiện lời hưá vì các tố giác về toa rập giữa đoàn tranh cử và viên chức Nga đang bị các ủy ban của luỡng viện điều tra.Moscow cả quyết không can thiệp và ông Trump khẳng định không có toa rập.TT Trump và TT Putin nói chuyện trong 6 phút thông qua thông dịch viên và với sự hiện diện của 2 ngoại trưởng trước khi nhà báo đuợc cho phép vào phòng để ghi nhận các tuyên bố – sau đó, toàn thể phóng viên bị mời ra ngoài để 2 bên tiếp tục trao đổi.Tuyên bố của TT Hoa Kỳ là “TT Putin và tôi thảo luận nhiều vấn đề khác nhau – tôi nghĩ rằng mọi sự là trôi chảy. Chúng tôi phải đối thoại vào lúc này và tiếp tục”.Qua diễn dịch của thông ngôn, TT Putin nói “Chúng tôi nói chuyện điện thoại 5, 6 lần – điện đàm không bao giờ là đủ”. TT Nga nói với TT Hoa Kỳ “Tôi thích thú đuợc gặp đích thân ông, thưa TT” và hy vọng cuộc diện kiến này đưa tới kết quả”.Các thông tấn Nga đưa tin: 2 TT thảo luận các vấn đề Ukraine, Syria, khủng bố và an ninh mạng.Sau cuộc hội đàm kéo dài hơn 2 giờ, ông Putin nói “Chúng tôi có 1 cuộc trò chuyện rất dài” và xin lỗi trễ giờ hẹn với Thủ Tướng Nhật.Liên quan đến thượng đỉnh G-20, một bản tin khác cho biết Thủ Tướng Đức tuyên bố tại hội nghị G-20: hàng triệu người đặt hy vọng vào hội nghị này góp phần giải quyết các nan đề toàn cầu.Thủ Tướng Merkel báo động: phải sẵn sàng thỏa hiệp.Trong lúc các nhà lãnh đạo của 20 nền kinh tế thảo luận các vấn đề khủng bố, di trú, biến đổi khí hậu, biểu tình tiếp diễn tại nhiều nơi trong thành phố – hàng chục xe bị đốt trong khi dân biểu tình tìm cách ngăn các đoàn xe đưa các phái đoàn tới hội trường ở trung tâm Hamburg.Cảnh sát Hamburg đuợc tăng cường thêm hàng trăm người từ các nơi khác.Trong khi đó một bản tin khác của báo Washington Post hôm Thứ Sáu cho biết rằng Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson, người có mặt trong cuộc họp kéo dài 2 giờ 15 phút giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ-Nga, mà theo lịch trình thời hạn là 30 phút, nói rằng cuộc họp không tập trung vào việc Mỹ trừng phạt Nga vì vụ tin tặc Nga phá rồi bầu cử Mỹ giúp Trump đắc cử. Ông Tillerson nói rằng 2 nhà lãnh đạo đã thảo luận “cách làm sao chúng ta tiến tới từ những gì có thể đơn giản là bất đồng khó giải quyết trong lúc này,” xem như là vấn đề tin tặc bầu cử.“Tổng Thống [Hoa Kỳ] áp lực TT Putin nhiều lần về việc Nga dính líu [vào vụ phá bầu cử Mỹ],” theo Tillerson cho biết. “Tổng Thống Putin đã bác bỏ việc can dự đó, như tôi nghĩ ông ấy trong quá khứ.”Ngoại Trưởng Mỹ cũng nói rằng cuộc họp có thể là khởi đầu của việc làm ấm mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nga dưới triều đại của Trump, sang trang khác khỏi căng thẳng mà đã xác định mối quan hệ dưới thời cựu TT Obama.Ngoại Trưởng Tillerson đã cho thấy dấu hiệu rằng chính phủ Trump đã sẵn sàng gác quá khứ ra sau để tim những cách mới hơn để hợp tác với Nga.Ngoài ra, bản tin hôm Thứ Sáu của báo The Hill nói rằng cuộc họp kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ của 2 nhà lãnh đạo Mỹ-Nga đưa tới 2 nguồn tin trái ngược nhau giữa Mỹ và Nga.Bản tin The Hill cho biết Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Trump “đã chấp nhận” khẳng định của Putin rằng Nga không can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 tại Mỹ.Trong khi đó Ngoại Trưởng Mỹ Rex Tillerson thì cho biết Trump đã mở đầu cuộc đối thoại với Putin bằng việc cự ông ấy về những vụ tin tặc của Nga trong thời gian cuộc vận động. Ngoại Trưởng Mỹ nói rằng Trump tiếp tục áp lực Putin về vấn đề này dù tổng thống Nga liên tục bác bỏ.