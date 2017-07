Cựu Thị Trưởng Giuliani Bênh Trump Vụ Nga Phá Bầu Cử Mỹ

WARSAW - Cựu thị trưởng Rudy Giuliani ám chỉ: chính quyền Trump đã có hành động chống lại những kẻ chịu trách nhiệm quấy rối chu kỳ tuyển cử 2016 tại Hoa Kỳ, nhưng không công bố.Cựu thị trưởng New York là cảm tình viên tích cực của ứng viên TT Donald Trump lên tiếng bênh vực chính quyền Trump trong 1 buổi hội thảo tại Atlantic Council hôm Thứ Năm, khi cử tọa đả kích Bạch Ốc không quan tâm tới việc trừng phạt Moscow.Vào dịp này, cựu thứ trưởng Christine Wormuth của nội các Obama nói: không thấy hành động chống lại can thiệp của Nga với hệ thống dân chủ Hoa Kỳ theo cách căn bản nhất, và đó là điều gây quan ngại công dân.Ông Giuliani giải thích: trong 1 cuộc phỏng vấn của nhà làm phim Oliver Stone, TT Putin nói “Dĩ nhiên, 1 người không bao giờ biêt kẻ chủ mưu tấn công mạng và lý do”. Tuy nhiên, ông Putin ám chỉ chính quyền Moscow đã bắt đầu đẩy lui tin tặc trong các đợt tấn công mạng gần đây hơn.Tuần này, các viên chức Hoa Kỳ báo cho thông tấn Bloomberg biết: Nga là nghi can chính trong đợt tấn công mạng nhắm 12 lò phản ứng nguyên tử tại Hoa Kỳ.Bà Wormuth xác nhận đã đuợc xem phúc trình về tấn công mạng từ Nga, nhưng không phản ứng về bình luận của cựu thị trưởng Giuliani.Chưa rõ có phải ông Giuliani giải đoán như thế. Cựu thị trưởng đuợc giao vai trò phó đoàn chuyển tiếp của TT đắc cử tiết lộ: ông dự phần thảo sắc lệnh hạn chế di trú sau khi TT Trump hỏi “Bằng cách nào cấm người Hồi Giáo nhập cảng theo cách hợp pháp”.