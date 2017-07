Mỹ: Thêm 220,000 Việc Làm, Hơn Dự Kiến, Trong Tháng 6

WASHINGTON - Nền kinh tế Hoa Kỳ tạo ra 220,000 việc làm trong tháng qua, là vượt dự kiến – sức tạo việc làm trung bình trong 3 tháng trước là 194,000.Tỉ lệ dân số lao động tham gia sản xuất là 62.8%, tăng 0.1% - số giờ làm việc hàng tuần tăng từ 34.4 lên 34.5.Kinh tế gia phỏng đoán số việc làm tạo ra trong tháng qua ở mức 178,000 trong lúc tỉ lệ thất nghiệp vẫn là 4.3%. Mức luơng giờ trung bình Tháng 6 tăng 0.2% so với tháng trước, và là tăng 2.5% so với Tháng 6 năm trước.Nhiều việc làm đuợc tạo ra ở lãnh vực dịch vụ, về y tế và xã hội, với 59,000 việc làm – lãnh vực khách sạn và giải trí tăng thêm 36,000. Việc làm công sở cũng tăng thêm trong tháng qua, gồm 35,000 sau khi tăng chỉ 6000 trong Tháng 4 và Tháng 5.Trong khi đó Chi nhánh New york của Quỹ dự trữ liên bang (FED) loan báo: tăng dự báo về tăng trưởng GDP quý 2 và quý 3, căn cứ trên các số liệu mới về việc làm, về các hoạt động của dịch vụ và kỹ nghệ chế xuất.Công thức tính toán của chi nhánh FED New York đưa tới sức tăng GDP quý 2 là 1.96% thay vì 1.91% - quý 3 tăng 1.78% thay vì 1.61% trong dự báo tuần trước.Ngoài ra, FED xác nhận tiềm năng kinh tế Hoa Kỳ tiếp tục ổn cố, chỉ có vài tín hiệu rủi ro ở thị trường tài chính.Phúc trình định kỳ nửa năm gửi QH gồm các điểm nêu trên đuợc ghi nhận trước chương trình điều trần tuần tới tại Capitol Hill của thống đốc Janet Yellen.Phúc trình 60 trang mô tả niềm tin của người tiêu thụ tiếp tục mạnh, thị trường nhà đất tiếp tục hồi phục và tăng trưởng chung đuợc hậu thuẫn bằng sức mạnh của xuất cảng.