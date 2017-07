2 Pháo Đài Bay Mỹ Bay Qua Biển Đông; TQ Phản Đối; Mỹ-Ấn-Nhật: Tập Trận Chung Trên Vịnh Bengal

WASHINGTON - Trung Cộng phản ứng giận dữ khi 2 phóng pháo cơ tầm xa B-1B Lancer bay qua không phận Biển Đông.Không quân Hoa kỳ xác nhận tin về sự xuất hiện của B-1B trên vùng biển tranh chấp trong khi phát ngôn viên Geng Shuang tại Bộ ngoại giao Trung Cộng lên án Washington dùng chiêu bài tự do hàng hải và hàng không đe dọa chủ quyền và an ninh với Beijing.Trước đó, oanh tạc cơ B-1B dự tập trận đêm với Nhật tại vùng biển Hoa Đông.Trong tháng qua, chiến hạm Hoa Kỳ hành xử quyền tự do hàng hải tại Biển Đông với 2 chiếc B-1B từ Guam bay tới, xuất hiện trên không.Liên quan đến oanh tạc Mỹ bay qua Biển Đông, một bản tin khác của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp Tiếng Việt (RFI) hôm Thứ Sáu cho biết rằng, “Theo thông báo của Không lực Hoa Kỳ hôm nay, 07/07/2017, hai oanh tạc cơ B-1B của Mỹ đêm qua đã bay trên không phận Biển Đông để xác quyết rằng đây là lãnh thổ quốc tế, cho dù Trung Quốc khẳng định chủ quyền trên gần như toàn bộ vùng này.”Bản tin RFI cũng cho biết thêm, “Hành động biểu dương sức mạnh của 2 oanh tạc cơ Mỹ diễn ra ra vào lúc căng thẳng gia tăng sau khi Bắc Triều Tiên thông báo thử nghiệm thành công một tên lửa liên lục địa có thể bắn tới lãnh thổ lục địa của Hoa Kỳ. Washington hiện đang gia tăng áp lực để đòi Bắc Kinh giúp chặn đứng chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.“Cũng hôm nay, Hạm đội 7 của Mỹ cùng với hàng không mẫu hạm USS Nimitz bắt đầu các cuộc tập trận chung mang tên Malabar 2017 với quân đội Ấn Độ và Nhật Bản ở vùng Vịnh Bengal. Cuộc tập trận chung sẽ diễn ra trên biển và trên bờ biển.”