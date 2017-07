Mỹ, TQ: Bất Đồng Về Vụ Bắc Hàn Bắn Phi Đạn Tầm Xa

WASHINGTON - Chuyên gia Hoa Kỳ xác nhận cách biệt tồn tại trong thẩm định của Washington và Beijing về mối đe dọa phi đạn từ Bắc Hàn.2 bên bất đồng về phương cách giải tỏa mối đe dọa nguyên tử sau khi Pyongyang loan báo vụ phóng phi đạn cùng ngày lễ Độc Lập của Hoa Kỳ là thành công về kỹ thuật phi đạn liên lục địa (ICBM), có thể bắn tới Alaska.Tại Center for Strategic and International Studies trụ sở Washington D.C., các khoa học gia Hoa Kỳ chỉ trích Beijing không thừa nhận mức độ đe dọa mới của chế độ hiếu chiến Kim Jong-un.Cố vấn Bonnie Glaser phụ trách châu Á tại cơ sở này phát biểu: Hoa Kỳ quan ngại có cơ sở về vụ phóng ICBM của Bắc Hàn.Theo nhiều nguồn tin khác nhau, tình báo Hoa Kỳ xác nhận Bắc Hàn bắn ICBM hôm Thứ Ba, có thể tấn công Alaska.Hôm Thứ Tư, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Cộng nói: đang chờ thêm thông tin.Cho đến gần đây, chính quyền Trump than phiền: Beijing hành động không đủ cương quyết – TT Trump lên án giao thương giữa Trung Cộng và Bắc Hàn tăng 40%, là gián tiếp giúp tài lực cho chương trình vũ khí của Pyongyang.Bà Glaser nói: quyết định trừng phạt ngân hàng Dandong chỉ là mỏm của băng sơn.Các nhà chuyên môn Trung Cộng cả quyết: không thể giải quyết chỉ bằng trừng phạt.Tại Nanjing University, giáo sư quan hệ quốc tế Zhu Feng tuyên bố: không là dễ để Beijing đấm bàn, cắt tức khắc mọi giao thương với Pyongyang. Giáo sư Zhu cũng là đồng tác giả phúc trình về vụ phi đạn Bắc Hàn lập luận: Trung Quốc đuợc lợi khi Hoa Kỳ là “neo an ninh vùng”.Thái Bình Dương là nơi thử thách các quan hệ giữa 2 nuớc mà đôi khi chứng kiến các va chạm về ý thức hệ và chính trị.